Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені з усього світу вивчають коронавірус

Деякі пацієнти одужали від Covid-19, їхні тести на коронавірус були негативні, але згодом знову стали позитивними. Інфікування коронавірусами, як і звичайна застуда, зазвичай виробляє у пацієнтів імунітет. То чим відрізняється цей вірус?

Одним із перших, хто неприємно здивував лікарів, став чоловік за 70.

У лютому йому діагностували коронавірус і помістили в ізоляцію в токійській лікарні.

За даними японського телеканалу NHK, він одужав і повернувся до звичного життя, навіть їздив громадським транспортом. Але за кілька днів він знову занедужав, у чоловіка піднялась температура.

Він повернувся до лікарні, де здивував себе і лікарів позитивним тестом на вірус.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд Британії вибудував свою стратегію боротьби з Covid-19 на концепції вироблення колективного імунітету серед населення

І це - не єдиний подібний випадок в Японії. Чому так відбувається?

Вірусний відскок

Луїс Енхуанес, вірусолог в Іспанському національному центрі біотехнологій (CSIC), розповів BBC, що принаймні 14% пацієнтів, які після лікування отримали негативний тест Covid-19, за деякий час знову мали позитивні результати.

Він вважає, що це не повторне інфікування, а випадки "відскоку" вірусу.

"Моє пояснення, серед багатьох інших можливих, полягає у тому, що загалом цей коронавірус імунізує населення, але імунна відповідь не дуже сильна (у деяких людей. - Ред.)", - говорить Енхуанес.

"Коли ця імунна реакція сповільнюється, вірус, який залишається в якомусь резервуарі в організмі, повертається назад", - додає вірусолог.

Вірус може лишитися в організмі

Деякі віруси можуть залишатися в організмі три місяці або довше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними експертів, 14% пацієнтів з негативними тестами на Covid-19 пізніше знову мали позитивні результати

"Коли людина отримує позитивний тест на вірус, а згодом має негативний тест, ми припускаємо, що у неї виробився імунітет, тому вірус не має з'явитися повторно", - каже Енхуанес.

"Але деякі інфекційні агенти можуть лишатися у тканинах організму, на які не поширилась захисна реакція організму - наприклад, у інших органах", - додає він.

Але у Covid-19 є дещо, що інтригує науковців, - це короткий період між одужанням та повторним позитивним тестом.

Такі різні віруси

Ми знаємо, що імунітет працює по-різному при різних захворюваннях.

У випадку кору одноразової вакцинації у дитинстві зазвичай достатньо, щоб забезпечити людині довічний імунітет. Однак деякі органи охорони здоров'я рекомендують людям певного віку повторну вакцинацію більш сучасною вакциною.

Є й інші віруси, проти яких вакцини не настільки ефективні, тому від них потрібно ревакцинуватися через регулярні проміжки часу.

А є вакцини, наприклад, проти грипу, які потрібно робити щороку, оскільки віруси мутують.

Намагаються зрозуміти

Але оскільки Covid-19 - це новий вірус, вчені досі намагаються зрозуміти, чим пояснити такий короткий проміжок часу до повторного прояву інфекції.

Ісідоро Мартінес, науковий співробітник Інституту здоров'я Карлоса III в Мадриді, каже, що хоча повторне інфікування коронавірусом трапляється, дивно, що у випадку Covid-19 це відбувається настільки швидко після негативних тестів.

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"Якщо не буде стійкого імунітету, в наступні епідемії, протягом одного-двох років, ви зможете заразитися повторно. Це нормально, - розповів Мартінес BBC.

"Але дуже рідко людина повторно заражається тим самим вірусом після одужання. Також, наскільки нам відомо, цей коронавірус мутує не так сильно, як вірус грипу", - додав він.

Тимчасовий сплеск

Його пояснення схоже на думку Луїса Енхуанеса.

"Можливо, люди, які знову мають позитивні тести на Covid-19 після негативного тестування, переживають тимчасовий сплеск інфекції, перш ніж вона остаточно зникне".

Але обидва дослідники застерігають, що для розуміння природи Covid-19 потрібні подальші дослідження.

У Панамериканській організації охорони здоров'я (PAHO) розповіли BBC, що "Covid-19 - це новий вірус, про який ми з кожним днем ​​дізнаємось більше", тому не можна з певністю пояснити випадки повторного зараження.

Але науковці намагаються знайти відповідь, щоб допомогти урядам вирішити, які заходи вживати.

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