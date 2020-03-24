Коронавірус: чи можна ним заразитися двічі?
Деякі пацієнти одужали від Covid-19, їхні тести на коронавірус були негативні, але згодом знову стали позитивними. Інфікування коронавірусами, як і звичайна застуда, зазвичай виробляє у пацієнтів імунітет. То чим відрізняється цей вірус?
Одним із перших, хто неприємно здивував лікарів, став чоловік за 70.
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У лютому йому діагностували коронавірус і помістили в ізоляцію в токійській лікарні.
За даними японського телеканалу NHK, він одужав і повернувся до звичного життя, навіть їздив громадським транспортом. Але за кілька днів він знову занедужав, у чоловіка піднялась температура.
Він повернувся до лікарні, де здивував себе і лікарів позитивним тестом на вірус.
І це - не єдиний подібний випадок в Японії. Чому так відбувається?
Вірусний відскок
Луїс Енхуанес, вірусолог в Іспанському національному центрі біотехнологій (CSIC), розповів BBC, що принаймні 14% пацієнтів, які після лікування отримали негативний тест Covid-19, за деякий час знову мали позитивні результати.
Він вважає, що це не повторне інфікування, а випадки "відскоку" вірусу.
"Моє пояснення, серед багатьох інших можливих, полягає у тому, що загалом цей коронавірус імунізує населення, але імунна відповідь не дуже сильна (у деяких людей. - Ред.)", - говорить Енхуанес.
"Коли ця імунна реакція сповільнюється, вірус, який залишається в якомусь резервуарі в організмі, повертається назад", - додає вірусолог.
Вірус може лишитися в організмі
Деякі віруси можуть залишатися в організмі три місяці або довше.
"Коли людина отримує позитивний тест на вірус, а згодом має негативний тест, ми припускаємо, що у неї виробився імунітет, тому вірус не має з'явитися повторно", - каже Енхуанес.
"Але деякі інфекційні агенти можуть лишатися у тканинах організму, на які не поширилась захисна реакція організму - наприклад, у інших органах", - додає він.
Але у Covid-19 є дещо, що інтригує науковців, - це короткий період між одужанням та повторним позитивним тестом.
Такі різні віруси
Ми знаємо, що імунітет працює по-різному при різних захворюваннях.
У випадку кору одноразової вакцинації у дитинстві зазвичай достатньо, щоб забезпечити людині довічний імунітет. Однак деякі органи охорони здоров'я рекомендують людям певного віку повторну вакцинацію більш сучасною вакциною.
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Є й інші віруси, проти яких вакцини не настільки ефективні, тому від них потрібно ревакцинуватися через регулярні проміжки часу.
А є вакцини, наприклад, проти грипу, які потрібно робити щороку, оскільки віруси мутують.
Намагаються зрозуміти
Але оскільки Covid-19 - це новий вірус, вчені досі намагаються зрозуміти, чим пояснити такий короткий проміжок часу до повторного прояву інфекції.
Ісідоро Мартінес, науковий співробітник Інституту здоров'я Карлоса III в Мадриді, каже, що хоча повторне інфікування коронавірусом трапляється, дивно, що у випадку Covid-19 це відбувається настільки швидко після негативних тестів.
"Якщо не буде стійкого імунітету, в наступні епідемії, протягом одного-двох років, ви зможете заразитися повторно. Це нормально, - розповів Мартінес BBC.
"Але дуже рідко людина повторно заражається тим самим вірусом після одужання. Також, наскільки нам відомо, цей коронавірус мутує не так сильно, як вірус грипу", - додав він.
Тимчасовий сплеск
Його пояснення схоже на думку Луїса Енхуанеса.
"Можливо, люди, які знову мають позитивні тести на Covid-19 після негативного тестування, переживають тимчасовий сплеск інфекції, перш ніж вона остаточно зникне".
Але обидва дослідники застерігають, що для розуміння природи Covid-19 потрібні подальші дослідження.
У Панамериканській організації охорони здоров'я (PAHO) розповіли BBC, що "Covid-19 - це новий вірус, про який ми з кожним днем дізнаємось більше", тому не можна з певністю пояснити випадки повторного зараження.
Але науковці намагаються знайти відповідь, щоб допомогти урядам вирішити, які заходи вживати.
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