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Одна за одною країни Європи переходять до заходів жорсткого карантину проти поширення коронавірусу. Людей закликають обмежити соціальні контакти, залишатися вдома і виходити з дому лише за нагальної потреби.

Винятком є Нідерланди, де уряд відмовився від запровадження жорсткого карантину, але низку обмежень таки запровадив.

BBC News Україна поспілкувалася з мешканцями трьох країн ЄС - Італії та Іспанії, де зафіксована найбільша кількість жертв коронавірусу і діє жорсткий карантин, та Нідерландів, аби визначити наскільки відрізняється протидія поширенню коронавірусу в цих країнах.

Італія: "Нам всім доведеться поступитися багато чим"

Італія наразі залишається першою країною у світі за кількістю людей, які померли від коронавірусу, і другою - за кількістю людей, які захворіли.

Станом на вечір 24 березня тут захворіли понад 69 тисяч людей, з яких 6820 померли і понад 7400 одужали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мурал подяки лікарям на стіні шпиталю в місті Бергамо

Жорсткий карантин з обмеженням пересування власних громадян, який уряд Джузеппе Конте запровадив спочатку для північних провінцій 8 березня, а потім для всієї країни 9 березня (тоді в країні вже було понад 9 тисяч хворих та 463 померлих від коронавірусу), почав позначатися на статистиці на 13-й день.

Смертність від коронавірусу досягла піку 21 березня, коли протягом 24 годин померли 793 людини - це наразі найвищий показник у світі за весь час пандемії. Після цього почала зменшуватися кількість людей, які захворіли, і трохи зменшилася кількість померлих.

22 березня. 3957 нових хворих, 651 людина померла

23 березня. 3780 нових хворих, 601 людина померла

24 березня. 3612 нових хворих, 743 людини померли

Серед жертв коронавірусу в Італії - понад 50 католицьких священників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Всі разом. Без остраху"

Найбільш уразливими до коронавірусу виявилися люди похилого віку віком від 70 років - вони станом на 19 березня складали 38% всіх, хто захворів, і 86% тих, хто померли. Італійці віком до 40 років складали 12,3% серед тих, хто захворів та 0,3% серед жертв.

21 березня карантин посилився - уряд закрив всі виробництва та фабрики, які не виробляють критично важливі товари.

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Як розповіла BBC News Україна Ніна Орловська (псевдонім), яка працює у Пармі (регіон Емілія-Романья на півночі Італії) інструкторкою з плавання для дітей, в країні наразі існує низка обмежень щодо пересування.

"Виходити з дому можна тільки з поважної причини: супермаркет, аптека, робота (якщо працюєш у критичному секторі. - Ред.), допомога родичам та знайомим похилого віку, або в зв'язку з візитом до лікаря. Віддалятися від дому можна тільки на 200 метрів (пішки), при вигулюванні собаки - трошки далі", - зазначає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Балкони перетворилися на важливі осередки життя італійців. З них співають пісні та національний гімн, аплодують лікарям, вітаються з сусідами, на них приймають сонячні ванни та просто їдять спагетті

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За словами Ніни Орловської, карантин вже поширився і на прихильників здорового способу життя - бігати можуть лише ті, хто має медичний сертифікат, що пробіжка є необхідною для здоров'я. Йдеться, наприклад, про людей з діабетом.

Контролює виконання обмежень поліція. Порушникам, як повідомляє агентство Ansa, загрожують великі штрафи - від 400 до 3000 євро, підприємствам - припинення діяльності на 5-30 днів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійці зараз виходять з дому переважно, аби купити продукти у супермаркеті чи ліки в аптеці

"Всі мої знайомі тільки за посилення карантину. Критики уряду Конте замовкли, єдине що дорікають - що треба було раніше запровадити ті обмеження, які працюють останні два тижні", - розповідає Ніна Орловська про реакцію на жорсткий карантин.

Порушників карантину чекають не тільки штрафи, але й прокльони в соцмережах та образливі слова з вікон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спортзали зачинені, тож італійці проявляють винахідливість

До умов карантину вже адаптувалася італійська освітня система. На другий тиждень обмежень, син Ніни має кілька онлайн-занять на день.

"Роблять скайп-конференцію, вчитель пояснює, дає завдання, потім учні надсилають виконані завдання. За розкладом буває 3-4 заняття на день, не підряд, а наприклад о 9, потім об 11, потім ще після обіду. Триває заняття 45 хвилин.

Копирайт изображения Ніна Орловська Image caption Син Ніни Орловської зараз має три-чотири онлайн-заняття на день. Тривалість заняття - 45 хвилин

За словами Ніни Орловської, висока смертність спричинила біль та відчай в італійців, а медикам, які лікують хворих, віддають шану.

"Навіть найбільш гарячі голови вже зрозуміли, що до такої кількості хворих не готова жодна медична система. Одночасне захворювання тисяч людей - це колапс скрізь", - каже вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дезінфекція у Венеції

Карантин змінив ставлення італійців до співгромадян і затьмарив традиційні політичні суперечки.

"Деякі політики продовжують грати на електоральних вподобаннях, але це виглядає жалюгідно і дратує", - зазначає Ніна Орловська.

Копирайт изображения Ніна Орловська Image caption Тепер продавців від покупців відокремлюють такі перегородки. Овочева крамниця у Пармі

Кілька тисяч лікарів з усієї Італії висловили бажання їхати працювати до Бергамо - провінції з одним з найвищих рівнів смертності від коронавірусу в країні.

Волонтери розвозять їжу та ліки, тим хто цього потребує і надають психологічну допомогу.

"Зараз навіть просто поговорити телефоном - це не менш актуально, ніж продукти", - пояснює Ніна Орловська.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Священник Джузеппе Корбарі з містечка Джуссано, регіон Ломбардія, розмістив у церкві фото своїх прихожан, які поки не можуть відвідувати церкву через карантин

За її словами, на цьому тлі італійці боляче реагують на фейки, які розповсюджують про країну та стан італійської медицини за кордоном, про те, що нібито "всіх мертвих записують як померлих від коронавірусу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікар спілкується з пацієнтом, в якого виявили коронавірус, у шпиталі біля Риму

Вони з вдячністю зустріли прибуття китайських медиків та допомоги, оскільки Китай першим з інших країн надав допомогу Італії. Реакція на російську допомогу вже не була такою однозначною.

"Багато людей розуміють, що це не просто так, і прямо пишуть - це замість чого? На жаль, активізувались боти, які пишуть схвальні коментарі, і такі ж боти це лайкають. Живі ж люди вдячні, але ставляться з підозрою", - каже Ніна Орловська.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аптека у місті Падуя на півночі Італії. Китай подарував цьому місту 300 тисяч медичних масок

За її словами, після карантину чимало італійців очікує періоду жорсткої економії.

"Доведеться поступитися багато чим. Але зупинити розповсюдження - важливіше, ховати знайомих набагато гірше. Чим швидше Італія здолає спалах - тим швидше зможемо почати відновлювати нормальне життя", - вважає Ніна Орловська.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карабінери у Венеції перевіряють документи, які дозволяють чоловіку пересуватися містом

Асоційована експертка Ради зовнішньої політики "Українська призма" Вікторія Вдовиченко розповідає, що знаменита чварами італійська політика зараз зіткнулася з новими реаліями, коли суспільство і журналісти піддають політиків критиці за відсутність єдності в умовах кризи.

Окрім того, президент Італії Серджо Матарелла, який має обмежені повноваження, втрутився у політичне протистояння, аби домогтися швидкого ухвалення необхідних для допомоги економіці законопроєктів.

"Президент Італії немає таких повноважень, як президент України. Це символічна фігура. І саме тому італійці пишаються кроком Матарелли, який скликав усіх лідерів політичних партій і закликав ухвалити декрет, який застряг в Сенаті", - зазначає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Італії Серджо Матарелла (ліворуч) та очільник уряду Джузеппе Конте намагаються згуртувати країну перед викликом

Вікторія Вдовиченко зазначає, що італійський уряд можуть критикувати, але іншої альтернативи жорстким заходам ніхто не пропонує.

"Медична система наразі не справляється, в Ломбардії все лежить. На роботу йдуть лікарі та медсестри на пенсії. Крематорії переповнені і навіть люди, які в них працюють, інфікуються", - каже вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Все буде добре". Дитячий малюнок у селі Вертова біля Бергамо

Під час звернення до народу 24 березня італійський прем'єр Джузеппе Конте запевнив італійців, що накладені обмеження послаблюватимуть в міру покращення ситуації, і їм не доведеться сидіти вдома до липня.

"Чим більше ми дотримуватимось правил, тим швидше ми отримаємо кращий стиль життя", - наголосив очільник уряду.

Іспанія: "Декого поліція мала насильно витягати з басейну"

Іспанія станом на 24 березня перебуває на четвертому місці у світі за кількістю людей, які захворіли на коронавірус (майже 42 тисячі, з них вже одужали майже 3800), і на третьому - за кількістю людей, які померли від нього (2937).

Кількість хворих та померлих продовжує зростати - 24 березня у країні зареєстрували 6600 нових хворих та 514 смертей від коронавірусу.

Найбільш уражені регіони - Мадрид, Каталонія та Країна Басків.

Льодовий палац у Мадриді влада вирішила використати як тимчасовий морг для померлих.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ковзанку Льодового палацу у Мадриді використовуватимуть як тимчасовий морг для жертв коронавірусу

Карантин у країні запровадили пізніше, ніж в Італії. 11 березня зачинили двері школи та університети, більшість музеїв.

З 14 березня уряд запровадив стан підвищеної тривоги на 15 днів, місцева влада зачинила бари та ресторани у Мадриді, Каталонії, Галісії, Країні Басків та багатьох інших автономних спільнотах країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черга в аптеку у місті Гранада. Люди дотримуються рекомендацій щодо відстані півтора метра

Німецький журналіст-міжнародник Карл Куяс-Скрижинський, який мешкає з родиною в Мадриді, розповів BBC News Україна про те, як зараз живуть мешканці іспанської столиці.

"На вулицю можна виходити, якщо прямуєш у продуктовий магазин, аптеку, до лікарні, банка, страхового агентства, до хімчистки чи тютюнового кіоску", - каже він.

"Пересуватися можна тільки наодинці, є виключення, якщо ти разом з неповнолітньою дитиною або з людьми похилого віку, які потребують допомоги", - додає журналіст.

Водночас метро, автобуси та таксі продовжують працювати, хоча влада скоротила кількість автобусів та залізничне сполучення між містами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так у вівторок виглядав центр Валенсії, одного з найбільш популярних в туристів міст Іспанії

Карл Куяс-Скрижинський розповідає, що за дотриманням всіх цих обмежень стежать поліція та Громадська гвардія, хоча їхні патрулі переважно можна зустріти у центрі міста.

Всі ці заходи вживають заради нормального функціонування лікарень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Карантин - не засіб проти поширення хвороби, а засіб зниження пікового навантаження на медичну систему"

"Зараз в Іспанії чимало людей говорить, що карантин - не засіб проти поширення хвороби, а засіб зниження пікового навантаження на медичну систему", - наголошує журналіст.

На роботу до лікарень запрошують медиків, які вже вийшли на пенсію, але молодші за 70 років та прискорили прийом на роботу іноземців, в яких є медична освіта.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Блокпост поліції та військових на в'їзді до міста Валенсія

За словами журналіста, до уряду Пабло Санчеса є запитання, чому влада пізно запровадила заходи карантину, і чому не обмежила проведення масових демонстрацій 8 березня.

Проте навіть головна опозиційна Народна партія закликала шукати винуватців після подолання кризи.

"І також в ЗМІ постійно згадують досвід 2009 року, коли був спалах "свинячого" грипу. Тоді Іспанія закупила дуже велику кількість і вакцин, і масок, але небезпека виявилася не такою великою, як очікували. З уряду зловтішалися, мовляв, повели себе як панікери, закупили нікому не потрібні речі", - нагадує журналіст.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові дезінфікують станцію електропоїздів Renfe в Більбао, Країна Басків

Запровадження карантину спочатку супроводжувалося масовим "очищенням" полиць у супермаркетах.

"10 березня я повернувся до Іспанії зі Стамбула і вперше за час життя в країнах ЄС побачив чисті полиці у супермаркетах, особливо, там де мали бути м'ясо та овочі", - розповідає Карл Куяс-Скрижинський.

За його словами, деякі іспанці продовжують запасатися макаронами, мукою, яйцями, рисом, овочами, бананами, дезінфекційними засобами, ну, і зрозуміло, туалетним папером. Але дефіциту якогось немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядало овочеве відділення супермаркету в Мадриді 10 березня

"Вчора я зайшов до супермаркету і перше, що я побачив - величезна гора туалетного паперу кількох сортів. І все інше є - свіжа риба, овочі та фрукти. Люди заспокоїлися", - розповідає журналіст.

Наразі у центрі уваги економічні наслідки для країни, яку 2019 року відвідали 83,7 млн туристів і де туризм становить 12% ВВП.

Іспанський уряд вже досяг ухвалення закону, який передбачає виділення 200 млрд євро на підтримку економіки країни, а людям з іпотекою надали "канікули" щодо її сплати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У майстерні в Бургосі жінки шиють медичні маски

"Розглядають питання, що робити людям, які орендують квартири, якщо вони залишилися без роботи. Створюють плани допомоги всім, хто йде в неоплачувану відпустку", - розповідає Карл Куяс-Скрижинський про дії уряду.

В Каталонії, де зафіксована велика кількість людей, які захворіли, більшість мешканців залишаються вдома, розповідає журналістка та перекладачка Оксана Андрієвська, яка мешкає в цьому регіоні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В ці дні, Барселона, столиця Каталонії, виглядає безлюдною

"Лише дехто встиг поїхати до так званої "другої резиденції" (в гори або на море), але і там мають сидіти на карантині. Людей закликали не сприймати карантин як канікули", - каже вона.

Напередодні запровадження карантину Оксана поїхала з чоловіком та дітьми до його батьків у маленьке село в провінції Жирона, звідки і працює дистанційно.

Дітей батьки розважають, як можуть.

"Читаємо з ними книжки, готуємо разом, граємось в хованки. Садочок надсилає по телеграму або по додатках пісні та казки, які записують викладачки з дому. А книжкові магазини влаштовують онлайн-читання казок в Instagram", - розповідає вона.

Аби дотримуватися карантину та не викликати занепокоєння місцевих мешканців, Оксана з чоловіком вирішили не прогулюватися селом найближчим часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловік вигулює собак біля кафедрального собору у Барселоні. Наявність собак - вагома перевага для прогулянок під час карантину

З тими, хто не сприймає обмежень, в Іспанії спілкується поліція або невдоволені сусіди.

"Декого поліція мала витягати з басейну насильно попри заборону в ньому купатись. Іноді люди кричать з балконів недобросовісним сусідам: не виходьте, я хочу жити", - розповідає Оксана Андрієвська.

За її словами, поліцейські можуть запитати на вулиці в перехожих чек з супермаркету та аптеки, аби підтвердити мету пересування містом, або сертифікат від роботодавця.

Для порушників карантину встановили штрафи від 100 до 30 тисяч євро, в залежності від рівня спротиву.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Все буде добре", - такий малюнок на простирадлі намалювали діти у місті Сан Себастіян, Країна Басків

Водночас чимало каталонців невдоволені, що регіону не дозволили повністю самоізолюватися на час карантину і не ізолювали Мадрид, який лідирує за кількістю хворих.

Нідерланди: "Йде підготовка на всіх фронтах"

На відміну від Італії та Іспанії в Нідерландах ще немає обмежень щодо пересування містом і маски не є невід'ємним атрибутом, проте чимало карантинних обмежень вже діє.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Нідерландах ще немає жорсткого карантину, але після закриття барів, ресторанів та розважальних закладів на вулицях значно поменшало людей

Станом на 24 березня в країні на коронавірус захворіли понад 5500 людей, з яких 276 померли.

Уряд Нідерландів не вважає наразі необхідним жорсткий карантин, коли всі матимуть сидіти по домах, оскільки медична система ще справляється з напливом хворих.

До 9 березня, коли очільник уряду Марк Рютте закликав відмовитися від рукостискань, обмежень в країні не було взагалі.

12 березня влада заборонила концерти, спортивні заходи та робочі зустрічі з кількістю у понад 100 учасників.

15 березня уряд запровадив карантин у школах та вишах, закрив кафе, ресторани, секс-клуби, сауни та кофішопи, де можна придбати марихуану. Зі шкіл зараз працюють ті, де навчаються діти працівників критичних галузей (медиків, поліцейських, військових тощо).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Телезвернення Марка Рютте 16 березня щодо боротьби з коронавірусом було першим зверненням очільника уряду Нідерландів з 1973 року

16 березня Марк Рютте звернувся до нації зі зверненням щодо боротьби з коронавірусом.

Він зазначив, що з трьох варіантів відповіді - максимальний контроль поширення коронавірусу, відсутність протидії його поширенню та жорсткий карантин із закриттям країни, - уряд обрав перший.

"Максимальний контроль означає вжиття заходів, спрямованих на зменшення піку інфекцій та подолання цих інфекцій протягом більш тривалого періоду. Використовуючи такий підхід, ... ми можемо як набути імунітет, так і забезпечити, щоб наша система охорони здоров'я змогла впоратися", - заявив очільник уряду.

Він додав, що у наступні місяці урядова політика може коригуватися заради "досягнення правильного балансу між вжиттям необхідних заходів та забезпеченням того, аби нормальне життя тривало, наскільки це можливо".

Водночас слова Рютте про те, що більшість голландців, скоріше за все, перехворіє на коронавірус і в цих умовах нації важливо набути "колективного імунітету", за кордоном подекуди сприйняли як відмову від встановлення перепон на шляху вірусу.

За два дні Марк Рютте пояснив, що колективний імунітет насправді має стати результатом дій уряду, і не є його чинною метою.

Його уряд продовжує посилювати карантинні обмеження в міру зростання кількості хворих та смертей у країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Закриття кофішопів спочатку викликало паніку і люди вишукувалися у довгі черги за марихуаною, але потім цим закладам дозволили продавати товари на руки

Вже 23 березня уряд заборонив всі зібрання до 1 червня, за виключенням поховань та весіль. Людям радять виходити з дому лише для того, щоб дістатися роботи, супермаркету чи аптеки, і вимагають обов'язково дотримуватися соціальної дистанції у півтора метра.

Пробіжка чи прогулянка не є проблемою, якщо відбуваються наодинці, у таких випадках також рекомендують тримати півтораметрову дистанцію.

Родини, в яких хоча б одна людина захворіла, відтепер зобов'язали ізолюватися.

І головне - за порушення норм компанії тепер муситимуть платити 4000 євро штрафу, а люди - 400 євро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ці вихідні чимало голландців провели з родинами та друзями на пляжі. Вже у понеділок уряд запровадив додаткові обмеження

Українка Наталія Каденко, яка є дослідницею з кібербезпеки в одному з університетів Нідерландів, каже, що частина голландців намагається дотримуватися рекомендацій уряду.

Проте останні вихідні з сонячною погодою мешканці використали для поїздок на пляж, потяги були повними і відповідь уряду щодо більш жорстких заходів не забарилася.

Копирайт изображения Наталія Каденко Image caption Наталія Каденко, дослідниця з кібербезпеки в одному з університетів Нідерландів, припускає, що уряд Рютте може запровадити більш жорсткі заходи карантину - якщо будуть рекомендації науковців

"Взагалі те, що Рютте звернувся до народу, демонструє, що ситуація безпрецедентна. Перед цим останнє звернення прем'єра до народу відбулося у 1973 році під час нафтової кризи", - зазначає вона.

Стратегію уряду Нідерландів Наталія Каденко називає "шлях посередині", коли влада прагне і економіку вберегти, і не допустити перевантаження медичної системи.

"Політика яка існує зараз, може змінитися. Якщо від науковців отримають рекомендації запровадити більш жорсткий режим, уряд це зробить", - пояснює вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З лікарні в місті Бреда, провінція Північний Брабант, перевозять пацієнтів в інші міста та провінції через наплив хворих на коронавірус

"Голландці змирилися з тим, що шлях формування колективного імунітету є невідворотнім, тому що дивлячись на темпи поширення вірусу, неможливо ізолювати людей повністю. Але це не значить, що тут немає обмежень", - додає Наталія Каденко.

За її словами, скасування концертів, Євробачення, пропаганда соціальної дистанції свідчить про бажання уряду запобігти переповненню лікарень.

"Йде підготовка на всіх фронтах", - наголошує вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дезінфекція кошиків у голландському супермаркеті

Серед останніх новин - чотири тисячі медиків, які раніше вийшли на пенсію, зголосилися повернутися на роботу, розглядається можливість прискорення кваліфікації лікарів-іноземців, активізується волонтерський рух.

"Студенти збирають волонтерські рухи в соцмережах і висловлюють готовність сидіти з дітьми медиків, приносити покупки літнім людям, які бояться йти на вулицю або не можуть цього зробити. В супермаркетах запровадили ініціативу - одну годину кожного ранку вони працюють виключно для людей 70+", - розповідає українська дослідниця.

Транспорт у країні працює, але скоротили його графік, наголос роблять на перевезенні робітників критичних професій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пусті полиці в супермаркеті у місті Тілбург внаслідок паніки 14-15 березня

Як і багатьом іншим західним країнам, Нідерландам не вдалося уникнути панічних закупівель у супермаркетах.

"Коли тільки анонсували обмеження, народ почав масово скуповувати в супермаркетах їжу і туалетний папір, просто хом'ячити - "хамстерен" голландською".

Потім очільник уряду Марк Рютте прийшов до супермаркету і попросив не хом'ячити туалетний папір, якого достатньо в країні: "Ми можемо ходити по великому ще десять років".

Копирайт изображения Getty Images Image caption В голландських супермаркетах встановили розмітку безпечної відстані

Наразі про паніку нічого не нагадує, водночас в малих крамницях просять обмежити перебування п'ятьма покупцями, а в супермаркетах з'явилися багато прозорих поліетиленових, завіс щоб захистити продавців від зараження.

У політичному плані заходи уряду не викликають великих чвар, хоча Партія свободи Герта Вілдерса та Форум за демократію, чий лідер Тьєррі Боде збирав 2016 року підписи проти асоціації України з ЄС, виступають за жорсткий карантин.

"Водночас голландці жартують, що зараз всі основні партії отримали, чого хотіли. Зелені домоглися зменшення використання автотранспорту і викидів, Партія свободи - закриття кордонів, а партія прем'єра Рютте представила себе захисником інтересів підприємців", - розповідає Наталія Каденко.

За її словами, уряд Нідерландів дуже переймається збереженням на плаву малого та середнього бізнесу, який постраждав через обмеження на час поширення коронавірусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біля Рейксмюсеума в Амстердамі, одного з двадцяти найбільш відвідуваних музеїв світу, вже два тижні немає натовпу туристів

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб компанії не підпадали під цю кризу і щоб люди не втратили роботу. Що б не трапилося, це буде важкий час. Але ми вас не підведемо", - наголосив під час виступу 16 березня Марк Рютте.

Вже 78 тисяч компаній звернулися за державною допомогою. Уряд планує дозволити постраждалим компаніям і фрілансерам відкласти виплату податків без штрафних санкцій і спрямувати багатомільярдну допомогу на підтримку, зокрема, секторів ХОРЕКА, туризму та культури.

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