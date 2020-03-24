Надзвичайний стан. Що це означає і які можуть бути обмеження

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В Україні активно обговорюють можливість введення надзвичайного стану. Що це таке і які додаткові обмеження він може запровадити?

З минулого тижня інформпростором ширилися чутки, що у вівторок, 24 березня, парламент може зібратися на позачергове засідання для затвердження надзвичайного стану, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль навіть заявляв про підготовку законопроєкту, який міг би дозволити президенту вводити режим НС одноосібно - без участі Верховної Ради.

І хоча напередодні сам прем'єр запевнив, що потреби вводити надзвичайний стан в Україні наразі немає, частина оглядачів не виключає, що найближчим часом це питання знову може опинитися в порядку денному.

Пояснюємо, що таке режим надзвичайного стану, що він може змінити і які додаткові обмеження можуть бути.

Що в законі?

Хоча режим НС поки офіційно не вводили, частина обмежень, які діють в Україні з минулого тижня, мають із надзвичайним станом багато спільного - йдеться, передусім, про обмеження перетину кордону і руху транспорту.

Проте в разі офіційного запровадження режиму НС можуть з'явитися й додаткові обмеження - приміром, особливий режим в'їзду і виїзду з певних територій та комендантська година.

Такі можливі заходи передбачає чинна редакція закону про надзвичайний стан:

встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд

заборона проведення масових заходів

заборона страйків

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб

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Окрім того, в окремих ситуаціях, до яких можна віднести й поширення коронавірусу, влада може вдатися до додаткових заходів. Серед яких:

введення комендантської години

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання

встановлення "квартирної повинності" для розміщення евакуйованих

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності

зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної продукції

Як запроваджують надзвичайний стан?

За чинним законом, надзвичайний стан запроваджується указом президента, який протягом двох днів має затвердити Верховна Рада.

При цьому в указі про надзвичайний стан президент має чітко:

обґрунтувати його необхідність

визначити території, на якій він вводиться

визначити час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться

надати перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини й громадянина, які тимчасово обмежуються, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень

Закон також диктує і часові обмеження для надзвичайного стану: його можна вводити щонайбільше на місяць, і потім подовжувати ще на 30 днів - але так само за згоди Верховної Ради.

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Надзвичайний стан і надзвичайна ситуація - в чому різниця?

На тлі поширення епідемії коронавірусу в кількох українських областях вже запровадили режим надзвичайної ситуації, який не варто плутати із режимом надзвичайного стану.

Режим надзвичайної ситуації запроваджується в країні або на окремих територіях в разі "порушення нормальних умов життя населення" - це може бути, приміром, епідемія, стихійні лиха, катастрофи тощо.

В разі оголошення надзвичайної ситуації влада має змогу організовувати санітарно-епідеміологічні заходи, проводити евакуацію, посилювати охорону громадського порядку, призупиняти роботу підприємств тощо.

Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей.

Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.

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