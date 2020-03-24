Копирайт изображения AFP Image caption У ВООЗ закликають країни до інтенсивного тестування

Вночі з українського військового літака, що прилетів з Китаю, вивантажують коробки. Весь процес уважно фотографують і знімають.

Президент записує відеозвернення, МОЗ звітує - 250 тисяч експрес-тестів, а також тестів ПЛР нарешті приїхали до України.

"Тестувати, тестувати і тестувати. Всі підозрілі випадки", - закликав доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.

Поки в Південній Кореї, наприклад, протестували 290 тисяч людей, а у Британії понад 40 тисяч, в Україні лише 850 людей.

Чи вистачить Україні 250 тисяч тестів для того, аби виявити коронавірус і зупинити його поширення? Чому в країні так мало протестованих людей?

І чи варто госпіталізовувати тих, у кого підтвердили covid-19?

Кількість формує потребу

В Офісі президента запевняють, що отримані тести - лише перша партія медичного вантажу, всього їх буде декілька і вже цього тижня.

За словами Володимира Зеленського, Україна загалом розраховує отримати 10 млн тестів.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, що вони отримали 521 тест-систему полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Їхня потужність - 50 тисяч реакцій, тобто можна протестувати до 50 тисяч людей.

Копирайт изображения facebook.com/kirill.timoshenko Image caption З Кита до України приїхали тести

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, тести ПЛР роблять у 25 лабораторіях в Україні. Це займає всього кілька годин.

Отримані тести розподілять між регіонами пропорційно до кількості населення.

Вже у вівторок, 24 березня, вони мають бути у всіх областях.

"Кількість тестів формується від потреби. Ми дивимося, як розвиватиметься ситуація", - повідомили ВВС News Україна в пресслужбі МОЗ.

Кого треба тестувати

Вірусолог Алла Мироненко вважає, що 50 тисяч досліджень, які можуть провести за допомогою ПЛР, це багато.

"На період епідемії цього точно вистарчить. А тестування на місці, в регіональних лабораторіях, буде більш точним і прицільним, і, звісно, швидшим", - додає пані Мироненко, яка працює в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Вона підраховує, що кожна область зможе зробити близько двох тисяч досліджень на коронавірус.

"Якщо в регіоні вже є епідемічна ситуація і наявна типова клінічна картина, то чи треба обстежувати всіх? На початку - треба, для підтвердження важких випадків - треба. А так, може, і не треба - є симптоматика, є алгоритм лікування", - додає вірусолог.

За її словами, легкі форми захворювання можна лікувати, не підтверджуючи тестом. Адже якихось особливих ліків проти коронавірусу не існує.

Копирайт изображения facebook.com/kirill.timoshenko

Експертка додала, що психологічна напруга і карантин іноді викликають у людей нав'язливі думки про хворобу.

"Багато людей перебувають в такому психологічному стані, що їм здається, що саме в них утруднене дихання. Вони приходять на прийом і настирливо вимагають у лікаря госпіталізації", - додала Алла Мироненко.

Чому протестували так мало людей

За повідомленням Центру громадського здоров'я, станом на понеділок, 23 березня, в Україні протестували близько 850 людей.

Ці дані не є показником для всієї території України, тому що є ще регіональні та приватні лабораторії.

Загальної статистики не ведуть. Лабораторії повідомляють про підтверджені випадки, пояснили в Центрі.

Для порівняння, у Південній Кореї тести на коронавірус зробили 290 тисячам людей, у Великій Британії понад 40 тисячам, у Білорусі - 16 тисячам. То чому в Україні протестували так мало людей і чи має ця цифра бути більшою?

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що раніше пацієнту робили тест на грип, коли результат був негативний, робили експрес-тест на коронавірус.

Тепер, коли в Україну прибула перша велика партія тестів, за наявності ознак хвороби одразу робитимуть експрес-тест на коронавірус.

Тому можна очікувати зростання кількості протестованих.

Масштабне тестування важливе…

В Україні треба протестувати значно більшу кількість людей, ніж є зараз, переконана голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

"Якщо подивимося на країни, яким вдалося знизити рівень захворюваності на коронавірус, то побачимо, що вони проводили масштабне тестування населення і точно визначали коло осіб, які контактували з інфікованим", - розповідає пані Сильвандер.

Водночас, за словами очільниці з ЮНІСЕФ, для України, окрім кількості тестів, важливими також є два інші моменти: компетенція і безпека медиків та достатня кількість лабораторій з відповідним обладнанням.

Копирайт изображения city-adm.lviv.ua Image caption Експрес-тести на коронавірус виглядають так

"Зараз Україна не має можливості робити велику кількість тестів. В країні немає достатньо захисних костюмів для лікарів та недостатня спроможність лабораторій проводити велику кількість тестів одночасно, навіть якщо тест-системи з'являться".

Пані Сильвандер наголошує: яким би не був результат експрес-тесту, його треба підтвердити тестом ПЛР.

Для експрес-тесту беруть мазок з носа, й результат готовий за 15 хвилин. Перевірку методом ПЛР роблять лише у спеціальних лабораторіях.

…але це ще не все

Інший незрозумілий момент в Україні, зазначає голова Представництва ЮНІСЕФ, - що ж робити, якщо у пацієнта підтвердили коронавірус.

"Якщо за результатами тесту у людини підтвердили коронавірус, це не означає, що вона має бути госпіталізована чи отримувати лікування. Багато пацієнтів з covid-19 не потребують цього всього. Вони залишаються вдома в самоізоляції", - описує світовий досвід Лотта Сильвандер.

За її словами, в Україні немає чіткості у підходах, що робити з пацієнтом, у якого підтвердили коронавірус.

А що з лабораторіями і лікарями?

Те, що обмежена кількість тестів - не єдина проблема в Україні, переконаний і Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках.

"Тестів більш-менш достатньо. До кінця карантину можна буде широко тестувати", - каже він.

Але є проблема з потужністю лабораторій, які будуть робити тести, і в системі виявлення. "Хтось же повинен цю людину знайти, направити і протестувати. Ці дві речі зараз сильно відстають", - пояснює експерт.

За його словами, державних лабораторій в Україні небагато і їхня максимальна потужність - до тисячі тестів в день.

"Щоб я робив - підключав зараз усі можливі заклади, де є лабораторні аналізатори, це приватні лабораторії, інші лікарні та громадські організації, які займаються, наприклад ВІЛ/СНІДом і займаються тестуванням проти інших вірусів", - пояснює Павло Ковтонюк.

Інша проблема України, за його словами, - загалом система виявлення covid-19.

"Зараз у нас тести роблять лише, якщо ти потрапляєш до лікарні. При чому тебе туди покладуть, навіть якщо у тебе помірні симптоми. Це неправильно", - переконаний фахівець.

На його думку, має бути система пунктів, де людям доволі масово роблять тести, навіть при легких симптомах. "Що масовіше це відбувається - то краще", - впевнений Ковтонюк.

За його словами, тестування лише в лікарні - це постфактум фіксування тяжких випадків.

"Добре, що приїхали тести. Але радіти рано - треба розгортати систему тестування", - резюмує Павло Ковтонюк.

МОЗ України нагадує: якщо у вас є ознаки гострого респіраторного захворювання - телефонуйте до свого сімейного лікаря.

Лікар ухвалює рішення, про те, робити тест чи ні, у кожному окремому випадку.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!