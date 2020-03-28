Тюлені на кризі та птах фенікс - найкращі фото дикої природи

Копирайт изображения Nature TTL / Florian Ledoux

Журі нового фотоконкурсу дикої природи Nature TTL Photographer оголосило переможців.

Цього року перший приз отримав французький фотограф Флоріан Леду, який зняв тюленів на Антарктичному півострові під час відпочинку між пошуками їжі.

Фото, зробили за допомогою дрона, воно отримало назву "Тюлені-крабоїди на крижині".

"Для мене дуже важливо показати нинішній стан Арктики і Антарктики, - зазначив переможець. - Також важливо, щоб кожен, кого надихає аерофотографування, розумів важливість дикої природи і дотримувався правил екологічної етики.

Переконайтеся, що ваш дрон не лякає тварин, не заважає їм, і завжди дотримуйтесь місцевих правил.

Флоріана Леду визнали найкращим серед 7000 учасників зі 117 країн світу.

Ось деякі з найцікавіших фото переможців у інших номінаціях.

Найкращим у номінації "Пейзаж" став Марек Бігальскі і його фото "Гра тіней".

Копирайт изображения Nature TTL / Marek Biegalski

На знімку, зробленому в осінній Тоскані, стадо овець сховалося від сонячного світла в тіні дерева.

Переможець у номінації "Макро" - Мінхуей Юань і його витончений знімок "Китайський живопис".

Копирайт изображения Nature TTL / Minghui Yuan

"Щоб "вхопити" бабку Matrona Basilaris, довелося одягти водонепроникний комбінезон і зануритись у струмок біля китайської гори Дабі.

Ця комаха - місцева королева, а її самців можна побачити через кожні три метри.

На тлі неба я побачив зв'язок між лініями трави і бабкою. Найкращі композиції створює сама природа".

Переможець у номінації "Молоді фотографи" - Саптарші Гайен (Індія) і його робота "Фенікс".

Копирайт изображения Nature TTL / Saptarshi Gayen

"Останні чотири-п'ять років я бачив, що наприкінці кожної зими фермери спалюють траву і очерет, щоб очистити ґрунт для майбутніх посівів.

Коли вогонь охоплює землю, в повітрі з'являються маленькі комахи. Тоді на полювання виходить хоробрий чорний дронго. Літаючи практично над полум'ям, птах ловить комах і їсть їх просто на льоту".

Приз глядацьких симпатій - Роберт Фергюсон (Гонконг) за фото білого пелікана, який намагається проковтнути велику рибу.

Копирайт изображения Nature TTL / Robert Ferguson

"Ці чудові птахи можуть вільно пересуватися, однак заснували велику колонію на одному зі штучних островів у парку Old Jurong в Сінгапурі.

Я помітив, як один птах впіймав велику рибу в ставку. І спостерігав, як пелікан плаває колами, занурюючи свій дзьоб у воду. Потім він підіймав дзьоб догори, намагаючись проковтнути свою велику здобич.

Але риба щоразу викидала свої гострі колючки на плавниках і чіплялася за дзьоб. Це добре видно на фото.

Боротьба тривала понад 20 хвилин, без жодних ознак втоми кожної зі сторін. Мене вразила складна венозна система тонкої шкіри у мішечку дзьоба пелікана. Щоб зробити гарний кадр, довелося постійно пересуватися і присідати низько до землі".

Одним з найкращих у номінації "Дика природа" став британець Дейв Гадсон і його фото борсука у синіх квітах.

Копирайт изображения Nature TTL / Dave Hudson

"Я довго шукав натуру і зрештою обрав саме цю галявину через велику кількість синіх дзвоників.

За кілька годин почулися рухи. Це був дорослий борсук.

"Він спершу підійшов до мене, нюхаючи повітря, як вони це часто роблять. І швидко зник у гущавині, а я не встиг його "впіймати". Але, на моє щастя, позаду йшов малюк. Він почувався спокійно, тому я зміг зробити кілька кадрів".

Ще один переможець у цій номінації - Тер'є Колас (Норвегія), який закарбував голуба, що спить під час сильного снігопаду.

Копирайт изображения Nature TTL / Terje Kolaas

"Голуб у саду в Норвегії під час сильного снігопаду. Віддалене вуличне світло на задньому плані створює ореол навколо птаха ".

Одним з найкращих у номінації "Дика природа" став також Бенс Мате і його фото "Дихання", яке він зробив у Румунії.

Копирайт изображения Nature TTL / Bence Mate

"Бурий ведмідь гарчить, попереджаючи чужинця про свою присутність. Пара, що виривається з рота тварини, поступово розсіюється у безвітряному лісі".

Призером у номінації "Пейзаж" став Алессандро Кантарелл і його робота "Веселка вікінгів".

Копирайт изображения Nature TTL / Alessandro Cantarell

"Я був в Ісландії десятки разів, і мені пощастило спостерігати неймовірні краєвиди на горі Вестрахорн.

Але цей світанок був просто несказанно чарівним. Рясний дощ ускладнив життя, але зробив неймовірний подарунок - подвійну веселку ліворуч, яка чудово компенсувала сильне світло праворуч".

Робота, яка отримала високу оцінку у номінації "Пейзаж", - "Сила квітів" Брендона Йошизави (США).

Копирайт изображения Nature TTL / Brandon Yoshizawa

"Неймовірне поєднання людини і природи. Спалах ракети SpaceX у сутінковому небі.

Шлейф ракети, що вилітає із засніжених гір Сьєрра-Невада, нагадує квітку зі зламаним стеблом".

Ще одним призером в номінації "Пейзаж" - Діпанджан Пал з Індії і його знімок "Симбіоз".

Копирайт изображения Nature TTL / Dipanjan Pal

Фотограф знайшов в Ісландії дивовижний ракурс синьої ріки, що несе свої води між чорними і жовтими берегами.

Фото "Долина Шельди", яке Барт Ейрвег зробив у Бельгії, отримало високу оцінку журі у номінації "Пейзаж".

Копирайт изображения Nature TTL / Bart Heirweg

"Ранньої осені зранку долину річки Шельди часто огортає густий туман.

Коли сонце підіймається, туман повільно розсіюється, відкриваючи прихований пейзаж".

Один з найкращих у номінації "Макро" - Роберт Пейдж (Британія) і його фото "Парування червонооких бабок".

Копирайт изображения Nature TTL / Robert Page

"Я вже багато років спостерігаю і фотографую бабок на ставках у своєму місцевому парку в Лондоні".

Ще одна призерка у номінації "Макро" - Кейтлін Хендерсон (Австралія) і її фото "Нічого, крім цього дерева".

Копирайт изображения Nature TTL / Caitlin Henderson

"Мисливець за лишайниками. Так називають павуків Pandercetes gracilis, що живуть на деревах. Їхній разючий камуфляж ідеально поєднується з корою дерев і лишайниками. Вдень виявити комах майже неможливо.

Щоб зробити фото, довелося вирушити на пошуки павуків вночі. Озброївшись ліхтариком, я знаходила їх за відблиском очей".

Призер у номінації "До 16 років" - Матей Борянчич (Словенія). Фото "Лисиця".

Копирайт изображения Nature TTL / Matej Borjancic

"Мій дідусь взяв мене на екскурсію на кар'єр, щоб подивитися, чи є там тварини".

"Нам пощастило - я сфотографував молоду лисицю, коли вона визирнула зі своєї схованки".

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Усі фото надані Nature TTL.