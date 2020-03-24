Надзвичайний стан Авакова: як зростає роль міністра внутрішніх справ

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У першому уряді за президента Зеленського керівника МВС Арсена Авакова називали "тимчасовим міністром", який пропрацює кілька місяців.

Утім, тимчасовим виявився Кабмін Гончарука, тоді як Аваков залишився працювати в новому уряді Шмигаля і відзначив шість років на посаді міністра внутрішніх справ.

Зараз його вже не називають "тимчасовим", він керує найпотужнішою структурою в умовах карантину і радить Верховній Раді та всьому уряду, що треба зробити в економіці.

А також - готує суспільство до введення надзвичайного стану, який ще більше розширить повноваження його міністерства.

Силовики і карантин

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Присутність Арсена Авакова називали однією з головних проблем формування уряду Дениса Шмигаля - через що за новий Кабмін голосували пакетом, адже не факт, що при поіменному голосуванні за кожного з міністрів знайшлося б достатньо голосів.

Утім, з початком поширення пандемії коронавірусу в Україні керівник МВС став однією з ключових фігур в Кабміні та й у державі загалом.

Поліція та інші підрозділи, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ - Нацгвардія, Держслужба з надзвичайних ситуацій і Прикордонна служба - зараз відіграють головну роль у всіх карантинних заходах.

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Так, відділення спецобробки ДСНС проводить знезараження у Радомишлі, де був один з перших підтверджених випадків коронавірусу в країні, авіація Нацгвардії доправляє з Китаю тести та костюми хімзахисту, а поліцейсьі у великих містах слідкують, кого і скільки перевозить громадський транспорт.

З подачі МВС була посилена відповідальність за порушення карантину — за це тепер введені штрафи від 17 до 32 тис. грн.

Крім того, за навмисне зараження коронавірусом інших людей можна потрапити до в'язниці на строк до восьми років. У МВС пояснюють, що в'язниця загрожуватиме лише тим, хто точно знав про свою хворобу і свідомо заражав нею інших, наприклад, у громадському транспорті.

На півдорозі до надзвичайного стану

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Так само МВС стало одним з локомотивів введення надзвичайної ситуації в областях, де виявили коронавірус.

За Кодексом цивільного захисту населення - це етап, який може передувати надзвичайному стану.

Арсен Аваков нещодавно написав, що у найближчі дні обмеження "будуть значно жорсткішими".

За його словами, це потрібно, щоб виграти час для системи охорони здоров'я: "Кожен день не надмірної напруги нашої перехідної, кульгавої медичної системи — важливий!"

Про те, що введені вже обмеження недостатні, говорять і інші люди з команди Авакова.

"Все буде залежати від статистики, зокрема смертності... Попереду у нас буде піт, кров і сльози, як казав прем'єр-міністр Великох Британії Вінстон Черчилль перед Другою світовою війною. Це війна. Це буде війна за виживання", - заявив у "Свободі слова" на ICTV заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також порівняв нинішній спалах коронавірусу з епідемією "іспанки" у 1918-1919 роках, від якої загинуло кілька десятків мільйонів людей.

Антон Герщенко також попередив тих, хто вже міг заразитися хворобою (наприклад, повернувся з-за кордону), що вони мають суворо дотримуватися самоізоляції.

"Поліція почала централізовано отримувати контакти з ваших анкет. За необхідності, будемо звертатися до мобільних операторів, будемо звертатися до банківської сфери. Ви зобов'язані перебувати вдома, щоб зберегти життя своїх близьких", - закликав заступник міністра.

І додав: "У нас карантин зараз на 50-60%. В Італії та Іспанії — на 95%... Ми до цього часу зупинилися на півдорозі. І продовжується величезне спілкування людей з людьми. Ми до цього часу не зрозуміли небезпеку коронавірусу.

За даними BBC News Україна, Верховна Рада може ввести надзвичайний стан вже цього тижня.

Він - значно суворіший за нинішні надзвичайні ситуації і може передбачати серйозні обмеження, аж до комендантської години і заборону руху на особистому транспорті між містами.

Контролюватимуть дотримання надзвичайного стану саме структури МВС.

Про економіку

Паралельно Арсен Аваков почав давати поради уряду та парламенту й у сферах, які виходять за межі його компетенції як міністра внутрішніх справ - в економіці та фінансах.

Зокрема він закликав переглянути Держбюджет, значно збільшити його дефіцит, укласти угоду з МВФ та реструктуризувати зовнішні борги, щоб менше виплачувати у найближчі роки.

"Без цих та інших екстраординарних заходів - нам буде жахливо складно! Людям буде дуже складно! І тому - треба діяти - захищаючи людей, балансуючи економіку - в умовах, яких ще не було", - наголосив Аваков.

"Вимушена необхідність" Авакова

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"Посилення ролі Арсена Авакова у часи кризи, пов'язаної з пандемією, я називаю "вимушеною необхідністю". В умовах, коли урядовці не знають, що робити з кризою, активність Арсена Авакова я вважаю позитивом для країни", - говорить BBC News Україна політичний консультант Петро Охотін.

За його словами, серед нових міністрів без досвіду Арсен Аваков такий досвід уже має і здатний іти на непопулярні кроки.

Петро Охотін додає, що МВС ще з часів Леоніда Кучми має чи найбільш чітку і дієву вертикаль серед усіх інших державних інститутів.

"Роль Арсена Авакова зростає в умовах, коли інші чиновники намагаються взяти на себе якомога менше відповідальності, адже Кабмін Дениса Шмигаля формувався не як антикризовий, а радше як консенсусний", - відзначає політичний консультант.

"З одного боку, фігура Арсена Авакова не раз піддавалася критиці. З іншого - просто уявіть, що Арсен Борисович зараз вирішить піти у відставку. Очевидно, що слабкість державної вертикалі і некомпетентність команди Зеленського створює всі умови для приходу сил, готових до більш авторитарних дій. Ще давні греки казали: "анархія - мати порядку", адже після хаосу часто встановлювалися тиранії", - вважає Петро Охотін.

Новий фаворит президента

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А керівник аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник каже, що політична вага Арсена Авакова поступово зростала протягом всього президентства Володимира Зеленського.

"Роль Авакова аномально зросла не сьогодні, це був доволі тривалий процес, що розпочався з моменту формування коаліційного уряду Гончарука. А потім комом зростав до прес-конференції щодо "призначення" винних по справі Шеремета", - пригадує аналітик.

Згадана пресконференція, на якій неочікувано для багатьох міністр внутрішніх справ у присутності глави держави фактично назвав винними у вбивстві журналіста Павла Шеремета кількох військових та волонтерів викликала серйозну критику і МВС, і самого Зеленського через сумнівність представлених доказів.

"Потім роль Авакова у державницьких процесах лише зростала, адже слід пам'ятати, що Аваков це не тільки МВС це і Мінінфраструктури та пару десятків депутатів у парламенті", - додає Микола Мельник.

На його думку, роль Арсена Авакова буде зростати, поки Володимир Зеленський "буде вбачати в українцях, які його не підтримують, загрозу".

"А картинка для цього створюється ідеальна. Це і "падіння Сивохи" і "бійки за землю" на Грушевського, і заяви волонтерки" Звіробій та депутатки Федини", - додає аналітик.

На його думку, найбільше роль Арсена Авакова зросте якраз із введенням надзвичайного стану: "Адже саме на нього буде покладене його дотримання".

"Тим більше, зараз він суто психологічно сильніший за всіх в оточенні президента і вміє переконувати Зеленського в своїй правоті. Чим, до речі, можуть похвалитись одиниці", - відзначає Микола Мельник.

За його словами, Арсен Аваков вже вписався у схему "фаворитів" Зеленського, яку раніше очолював Андрій Богдан і яка існує через "вакуум влади" навколо президента.

"Можливо, цей вакуум виникає через те, що Зеленський щиро намагається побудувати систему управління шляхом корпоративного делегування повноважень. А в умовах української традиції держуправління це сприймається як слабкість і кожен намагається цей вакуум заповнити по-своєму", - резюмує Микола Мельник.

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