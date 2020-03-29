Копирайт изображения ADRIENNE MURRAY Image caption Цьому роботу потрібно 20 хвилин для обробки приміщення

"Будь ласка, вийдіть із кімнати, зачиніть двері і почніть дезінфекцію", - говорить голос робота.

"Зараз він таке і китайською сказати може", - додає Саймон Еллісон, віцепрезидент компанії UVD Robots.

Крізь скло ми спостерігаємо, як машина-автопілот рухається по змодельованій палаті лікарні, де знищує мікроби спалахами ультрафіолетового світла.

"Ми і так були бізнесом, що швидко розвивався, але зі спалахом коронавірусу попит стрімко злетів", - розповідає президент фірми Пер Юль Нільсен.

За його словами, роботів "вантажівками" везуть до Китаю, а саме до Уханя. Продажі у решті Азії та в Європі також зростають.

"Стійкий попит в Італії, - додає пан Нільсен. - Вони насправді опинилися у безвиході. Звісно, ми плануємо їм допомагати".

Виробництво прискорили, і зараз виготовлення одного робота забирає менш як день на заводі в данському Оденсе - третьому найбільшому місті країні і хабі з роботики, що швидко розвивається.

Вони світяться, немов мечі джедаїв, вісім лампочок випускають концентрований промінь ультрафіолетового світла. Воно знищує бактерії, віруси та інші шкідливі мікроби, щоб вони не розмножувалися.

Копирайт изображения ADRIENNE MURRAY Image caption Потужне ультрафіолетове світло - це вже перевірений засіб для вбивства мікробів

Таке світло шкідливе також і для людей, тому треба чекати за дверима. 10-20 хвилин і робота виконана.

"Проблематичних живих організмів, які сприяють поширенню інфекцій, не так вже й багато", - пояснює професор Ганс Йорн Колмус, клінічний мікробіолог Університету Південної Данії, де допомогли розробити робота.

"Якщо ви використаєте потрібну дозу ультрафіолету протягом потрібного часу, то можете бути певні, що позбавитеся шкідливого організму".

І додає: "Такий тип дезінфекції можна використовувати у ситуаціях епідемії, яку ми переживаємо зараз, зі спалахом коронавірусу".

Копирайт изображения ADRIENNE MURRAY

Робота запустили у виробництво на початку 2019-го, після шести років співпраці головної фірми-розробника, Blue Ocean Robotics і університетської лікарні Оденсе.

Кожен робот коштує $67 000 і має на меті знизити ризики зараження інфекціями у госпіталях. Адже їх потім досить дорого лікувати і це може коштувати життів.

Поки що ефективність робота щодо коронавірусу не тестували, але пан Нільсен певен, що машина з цим впорається.

"Коронавірус дуже схожий на інші віруси на кшталт Mers або Sars. Але ми знаємо, що їх можна вбити УФ-випромінюванням", - каже він.

Доктор Лена Сіріч, доцент Університетського коледжу Лондона і експерт з молекулярної біології, погоджується, що роботи-дезінфектори можуть допомогти побороти коронавірус.

Копирайт изображения XENEX Image caption Xenex також має пристрій, який використовує ультрафіолетове світло

Такі роботи, звісно, не "паличка-виручалочка", констатує доктор Сіріч. Але додає: "Ці (машини) забезпечать додатковий захисний бар'єр".

"Ми на порозі того, що пацієнтів із коронавірусом буде дуже багато і в багатьох лікарнях. Гадаю, буде розумно запроваджувати додаткові режими чистоти... з точки зору контролю за інфекцією".

Задля повноцінного ефекту, ультрафіолет має бути прямо націленим на поверхню. Якщо промені світла блокує бруд чи інші перепони, то затінені поверхні не продизінфікуються. Тому потрібно прибрати вручну.

Ультрафіолетове випромінювання десятками років використовували для очищення води і повітря, а також у лабораторіях.

Але комбінація із автономними роботами - це новітня розробка.

Американська фірма Xenex розробила технологію LightStrike. Це пристрій із лампою, схожою за формою на підкову. Його потрібно встановити вручну, і він буде розповсюджувати ультрафіолетове світло.

Компанію фактично захлинула хвиля замовлень з Італії, Японії, Таїланду та Південної Кореї.

Xenex говорить, що чимало досліджень довели - технологія ефективна у боротьбі з лікарняними інфекціями та може боротися із так званими супербактеріями. У 2014-му один із госпіталів у Техасі використовував її для очищення після випадку Еболи.

Більше 500 медичних установ, переважно у США, мають цю машину. В Каліфорнії і Небрасці її вже використовують для знезараження лікарняних палат, де лікували пацієнтів із коронавірусом, розповідає компанія-виробник.

В Китаї, звідки почався спалах, також взяли на озброєння нові технології, щоб допомогти побороти хворобу.

Нація стала найбільшим закупником дронів та робототехнологій, йдеться у доповіді глобальної дослідницької компанії IDC.

Леон Сяо, старший менеджер із досліджень IDC China говорить, що роботів використовують для різноманітних завдань. Переважно для дезінфекцій, доставки ліків, медичного обладнання, прибирання відходів і вимірювання температури.

'Я гадаю, це прорив для подальшого масштабного використання роботики як у лікарнях, так і в інших громадських місцях", - говорить пан Сяо. Щоправда, звільнити місце в лікарнях для роботів і змусити персонал прийняти такі зміни - це виклик, говорить він.

Коронавірус підштовхнув і самі китайські компанії з виробництва роботехніки до інновацій.

YouiBot із Шеньчженя вже робив автономних роботів і швидко адаптував технологію для розробки пристрою для дезінфекцій.

Копирайт изображения YOUIBOT Image caption Компанія YouiBot швидко розробила власного робота-дезінфектора

"Ми намагаємося зробити щось (щоб допомогти), як і будь-хто тут у Китаї", - говорить представник YouiBot Кейман Гуань.

Стартап адаптував вже розроблену базу для робота і програмного забезпечення із термальними камерами і лампами ультрафіолетового випромінювання.

"Технічно для нас - це не так складно, як здається… чесно, це щось на кшталт конструктора Лего", - зізнається пан Гуань.

Поставки зробили на фабрики, офіси, в аеропорт та лікарні Уханю. "Просто зараз робот працює у багажному відділенні. Вдень вимірює температуру тіла, а вночі вбиває вірус", - говорить він. Щоправда, ефективність машини ще не перевіряли.

Тим часом закриття заводів та інші обмеження для боротьби із коронавірусом, ускладнили поставки деталей. "Якщо немає якогось одного компоненту, ми не можемо зібрати всю машину", - додає пан Гуань. При цьому погоджується, що останніми тижнями ситуація покращилася.

"Небагато хорошого скажеш про епідемію," - констатує професор Колмус, але принаймні вона змусила індустрію "шукати нових рішень".

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