В Італії помер священик, який віддав дихальний апарат молодому пацієнту

Копирайт изображения Oratorio Casnigo

Смертельний коронавірус, що охопив майже весь світ, вбив щонайменше 50 священників в Італії, каже влада країни.

Серед них - отець Джузеппе Берарделлі, який віддав дихальний апарат незнайомому молодшому пацієнту з коронавірусом.

72-річний священник помер у лікарні в Ловере, Бергамо - одному з найбільш постраждалих від вірусу італійських міст.

В Італії від коронавірусу померло більше людей, ніж в будь-якій іншій країні світу. За останніми даними, в країні зафіксовано 6820 смертельних випадків.

У країні оголосили загальний карантин, щоб зупинити розповсюдження інфекцій з найбільш постраждалого північного регіону Ломбардія.

Коронавірус швидко шириться світом - його зафіксували вже у понад 160 країнах, де він спричинив понад 16 тис. смертей.

По всьому світу підтвердили понад 360 тис. випадків, а епіцентром епідемії стала Європа. Також зростає кількість інфікованих у США.

Ким був отець Берарделлі?

Джузеппе Берарделлі був головним священником міста Касніго.

Як повідомляють у лікарні, де він помер, отець Берарделлі відмовився користуватися дихальним апаратом, який купили його парафіяни, бо вирішив віддати його молодшому пацієнту.

Мешканці Казніго аплодували з вікон і з балконів, коли труну з тілом священника везли на міський цвинтар. Церемонії прощання і похорону не було через заборону масових заходів.

У вівторок папа Франциск провів молитву за померлих лікарів та священників і "подякував Богові за їхній героїчний приклад у служінні хворим".

Яка ситуація в Італії?

12 березня Італія закрила більшість підприємств та заборонила публічні зібрання по всій країні, щоб зупинити поширення вірусу.

Бари, ресторани та більшість магазинів закриті, так само, як і школи та університети.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що карантин допоміг запобігти "краху системи".

Копирайт изображения PIERO CRUCIATTI Image caption Іноді похоронна відправа займає кілька секунд, часто обходяться зовсім без неї

Він повідомляв про незначне уповільнення темпів зараження вже кілька днів поспіль. Але коли у країні гине понад 600 людей щодня, про приборкання епідемії говорити зарано.

На сьогодні в Італії є 69,176 підтверджених випадків інфікування Covid-19.

Проте кількість заражених може бути значно більшою. Анджело Борреллі, начальник цивільного захисту Італії, заявив газеті La Repubblica у вівторок, що насправді "з упевненістю" можна вважати, що реальні цифри більші у 10 разів.

"Протягом наступних кількох годин... ми побачимо, чи справді крива зростання вирівнюється", - сказав він.

Яка ситуація у світі?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що пандемія коронавірусної хвороби прискорюється, зараз підтверджено понад 300 тис. випадків.

Від першого повідомлення про Covid-19 до 100 тис. випадків минуло 67 днів, наступні 100 тис. зафіксували за 11 днів, і лише чотири дні знадобилось для підтвердження ще 100 тис. інфікованих.

Водночас генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що "траєкторію все ще можна змінити".

Він закликав країни активно тестувати людей та відстежувати контакти інфікованих.

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