Що зміниться у квітні
Квітень 2020 року Україна проведе на карантині через пандемію коронавірусу. Саме з цим пов'язані більшість змін, які очікують на українців цього місяця.
Карантинна тисяча
У квітні автоматичного перерахунку пенсій, як і у березні, не буде. З цим доведеться зачекати до травня.
Проте пенсіонери, які отримують менше 5 000 грн, отримають одноразову доплату 1 000 грн. Таких в Україні - понад 10 мільйонів.
Таку ж доплату в 1 000 грн виплатять 400 тисячам інших отримувачів соціальної допомоги, зокрема, й людям з інвалідністю.
Бізнес на карантині
Згідно зі змінами до Податкового кодексу та інших законів, ухвалених Верховною Радою 17 березня, український бізнес отримав низку тимчасових пільг на час карантину.
- Мораторій на перевірки та відстрочка РРО. Які зміни для бізнесу під час коронавірусу
- Карантин: як пристосовується український бізнес
Зокрема:
- до 30 квітня не нараховуватиметься і не сплачуватиметься плата за землю, що використовується для господарської діяльності, а також податок на нерухомість за нежитлові приміщення,
- до 30 квітня звільнюються від сплати ЄСВ (Єдиного соціального внеску) всі ФОПи та ті, хто займаються незалежною професійною діяльністю. В цей період також обмежуються штрафи по ЄСВ.
Не лише у квітні, але й травні встановили мораторій на проведення перевірок (крім тих, що стосуються сум відшкодування ПДВ із бюджету).
У цей період обмежені і штрафи за порушення податкового законодавства. Проте це не стосується ПДВ, акцизного податку та рентної плати.
До 18 травня також діятиме мораторій на перевірки з ЄСВ.
До липня подовжили час подання річної декларації про доходи, яку за законом треба подавати до 1 квітня.
На три місяці, тобто до серпня, відтерміновано застосування РРО - касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій.
За ухваленим у жовтні законом, покликаним детінізувати розрахунки ФОПів, перші вимоги щодо обов'язковості використання касових апаратів мали запрацювати з 19 квітня.
Окрім того, 30 березня Верховна Рада ухвалила додатковий пакет соціальних та економічних гарантій через поширення коронавірусу. У ньому вона розширила деякі норми з першого "антикоронавірусного" закону та додала нові. Мова йде про такі нововведення:
- звільнення від штрафів та пені по ЄСВ подовжують до 31 травня,
- мораторій на перевірки подовжують до 30 червня.
- підприємці, які не можуть користуватися нерухомістю чи сплачувати орендну плату через карантин, будуть звільнені від цієї плати.
Ухвалений парламентом закон також передбачає збільшення лімітів для ФОПів. Нові ліміти доходу для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп "спрощенців" становитимуть 2 млн, 5 млн та 7 млн грн відповідно.
Крім того, законом заборонено підвищувати процентну ставку за кредитними договорами.
У бізнес-колах вже заявили, що ухвалені парламентом заходи є важливими, але недостатніми для того, щоб мінімізувати вплив карантину на бізнес.
Зокрема, підприємців турбує збереження штрафів за порушення строків декларування та сплати податків, а саме ПДВ, акцизного податку, рентної плати. Крім того, бізнес закликає владу до зниження податків на Фонд оплати праці, що дозволило б роботодавцям не скорочувати працівників.
Медична реформа
Попри заяви президента, що нікуди поспішати з медреформою не треба, бо до неї багато хто ще не готовий, реформа таки відбувається.
1 квітня в Україні почнеться другий і чи не найбільший етап реформи, коронавірус на це не вплине. У цьому запевняв голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. Про це говорять і в Нацслужбі здоров'я.
Що ж зміниться? З 1 квітня усі лікарні в Україні, які є у комунальній власності, мають перейти на нову модель фінансування.
Лікарні отримуватимуть гроші не з бюджету, а напряму від Національної служби здоров'я - в залежності від тих послуг, які вони надають пацієнтам.
Послуги надаватимуть у рамках програми медичних гарантій. Українці зможуть безкоштовно отримувати такі послуги:
- амбулаторні обстеження і діагностика;
- госпіталізація;
- реабілітація;
- хірургічне втручання;
- лікування інфарктів;
- видалення апендиксу;
- лікування хронічного бронхіту.
Направляти пацієнтів на аналізи, реабілітацію, до спеціалістів вузького профілю мають сімейні лікарі або лікуючі медики. Без направлення можна прийти до гінеколога, стоматолога, психіатра.
Ціни на газ
З 1 квітня ціни на газ для промислових підприємств зростуть до 4 069 - 4 614 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на транспортування). Це невелике зростання. Залежно від умов постачання мова йде про 0,2-2,2% проти березня цього року.
Ціни на газ для населення стануть відомі дещо пізніше.
Але у квітні українці отримають платіжки за березень, коли ціни на газ для населення знизилися на 14% - до мінімуму від 2016 року.
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