Що зміниться у квітні

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Квітень 2020 року Україна проведе на карантині через пандемію коронавірусу. Саме з цим пов'язані більшість змін, які очікують на українців цього місяця.

Карантинна тисяча

У квітні автоматичного перерахунку пенсій, як і у березні, не буде. З цим доведеться зачекати до травня.

Проте пенсіонери, які отримують менше 5 000 грн, отримають одноразову доплату 1 000 грн. Таких в Україні - понад 10 мільйонів.

Таку ж доплату в 1 000 грн виплатять 400 тисячам інших отримувачів соціальної допомоги, зокрема, й людям з інвалідністю.

Бізнес на карантині

Згідно зі змінами до Податкового кодексу та інших законів, ухвалених Верховною Радою 17 березня, український бізнес отримав низку тимчасових пільг на час карантину.

Зокрема:

до 30 квітня не нараховуватиметься і не сплачуватиметься плата за землю, що використовується для господарської діяльності, а також податок на нерухомість за нежитлові приміщення,

до 30 квітня звільнюються від сплати ЄСВ (Єдиного соціального внеску) всі ФОПи та ті, хто займаються незалежною професійною діяльністю. В цей період також обмежуються штрафи по ЄСВ.

Не лише у квітні, але й травні встановили мораторій на проведення перевірок (крім тих, що стосуються сум відшкодування ПДВ із бюджету).

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У цей період обмежені і штрафи за порушення податкового законодавства. Проте це не стосується ПДВ, акцизного податку та рентної плати.

До 18 травня також діятиме мораторій на перевірки з ЄСВ.

До липня подовжили час подання річної декларації про доходи, яку за законом треба подавати до 1 квітня.

На три місяці, тобто до серпня, відтерміновано застосування РРО - касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

За ухваленим у жовтні законом, покликаним детінізувати розрахунки ФОПів, перші вимоги щодо обов'язковості використання касових апаратів мали запрацювати з 19 квітня.

Окрім того, 30 березня Верховна Рада ухвалила додатковий пакет соціальних та економічних гарантій через поширення коронавірусу. У ньому вона розширила деякі норми з першого "антикоронавірусного" закону та додала нові. Мова йде про такі нововведення:

звільнення від штрафів та пені по ЄСВ подовжують до 31 травня,

мораторій на перевірки подовжують до 30 червня.

підприємці, які не можуть користуватися нерухомістю чи сплачувати орендну плату через карантин, будуть звільнені від цієї плати.

Ухвалений парламентом закон також передбачає збільшення лімітів для ФОПів. Нові ліміти доходу для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп "спрощенців" становитимуть 2 млн, 5 млн та 7 млн грн відповідно.

Крім того, законом заборонено підвищувати процентну ставку за кредитними договорами.

У бізнес-колах вже заявили, що ухвалені парламентом заходи є важливими, але недостатніми для того, щоб мінімізувати вплив карантину на бізнес.

Зокрема, підприємців турбує збереження штрафів за порушення строків декларування та сплати податків, а саме ПДВ, акцизного податку, рентної плати. Крім того, бізнес закликає владу до зниження податків на Фонд оплати праці, що дозволило б роботодавцям не скорочувати працівників.

Медична реформа

Попри заяви президента, що нікуди поспішати з медреформою не треба, бо до неї багато хто ще не готовий, реформа таки відбувається.

1 квітня в Україні почнеться другий і чи не найбільший етап реформи, коронавірус на це не вплине. У цьому запевняв голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. Про це говорять і в Нацслужбі здоров'я.

Що ж зміниться? З 1 квітня усі лікарні в Україні, які є у комунальній власності, мають перейти на нову модель фінансування.

Лікарні отримуватимуть гроші не з бюджету, а напряму від Національної служби здоров'я - в залежності від тих послуг, які вони надають пацієнтам.

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Послуги надаватимуть у рамках програми медичних гарантій. Українці зможуть безкоштовно отримувати такі послуги:

амбулаторні обстеження і діагностика;

госпіталізація;

реабілітація;

хірургічне втручання;

лікування інфарктів;

видалення апендиксу;

лікування хронічного бронхіту.

Направляти пацієнтів на аналізи, реабілітацію, до спеціалістів вузького профілю мають сімейні лікарі або лікуючі медики. Без направлення можна прийти до гінеколога, стоматолога, психіатра.

Ціни на газ

З 1 квітня ціни на газ для промислових підприємств зростуть до 4 069 - 4 614 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на транспортування). Це невелике зростання. Залежно від умов постачання мова йде про 0,2-2,2% проти березня цього року.

Ціни на газ для населення стануть відомі дещо пізніше.

Але у квітні українці отримають платіжки за березень, коли ціни на газ для населення знизилися на 14% - до мінімуму від 2016 року.

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