"Антиколомойський закон": до чого тут дефолт, карантин і сам Коломойський

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"Антиколомойський закон" можуть ухвалити вже найближчими днями і це, як очікується, дозволить Україні отримати кредит МВФ - вкрай важливі кошти для економіки епохи карантину.

Його ініціатори говорять про обережний оптимізм і сподіваються на підтримку депутатів різних фракцій. Мовляв, це саме той випадок, коли потрібно об'єднуватися.

Водночас опоненти кажуть, що ця погоджена з МВФ ініціатива суперечить Конституції, а кредит - "розкрадуть".

Що це за законопроєкт?

Чи не найбільше пристрастей перед позачерговим засіданням Ради розгорілося навколо законопроєкту з нудною назвою "щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Але його неофіційна назва - "антиколомойський законопроєкт" - натякає, звідки ж взялася вся напруга.

Сама ініціатива стала продуктом довгих і непростих переговорів Офісу президента та уряду з МВФ про новий кредит.

Мова може йти про суму від 5,5 до 10 млрд доларів.

Про те, що такі кошти вкрай необхідні для ослабленої карантином української економіки, не раз говорили різні посадовці - від президента Зеленського до міністра внутрішніх справ Авакова.

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За версією багатьох оглядачів, проблема для угоди з МВФ одна - амбіції бізнесмена Ігоря Коломойського отримати від держави компенсацію за, як він вважає, несправедливо відібраний у нього "Приватбанк".

Український уряд намагався вирішити питання, але попередні спроби, судячи з усього, міжнародних кредиторів не влаштували.

Тому 24 березня в Раді з'явився оновлений "антиколомойський законопроєкт".

Його суть зводиться до того, щоб максимально ускладнити процес виплат компенсацій колишнім власникам банків, якщо суд вирішить, що держава несправедливо націоналізувала чи вивела з ринку якийсь банк.

А також зменшити можливі суми цих компенсацій.

Проєкт не просто робить неможливими повернення комусь такого банку, а й визначає, що компенсація залежить від розміру "упущеної вигоди".

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Цю суму визначатиме аудиторська фірма, яку призначить суд, та яка буде діяти за міжнародними стандартами.

Тобто ексвласники банків вже не зможуть домовитись з кимось в уряді про великі суми компенсацій, наприклад, за "моральну шкоду".

Крім того, рішення суду про компенсацію колишнім власникам (приміром, "Приватбанку") не скасовуватиме розслідування про їхні ймовірні зловживання, сумнівні кредитування і виведення коштів.

Сам законопроєкт готував один з переговорників з МВФ міністр юстиції Денис Малюська. Саме по тих позиціях, про які домовилися з міжнародними партнерами.

За даними джерел BBC News Україна, проєкт узгодили детально.

#НіДефолту

Проєкт вже підтримала низка депутатів від "Слуги народу".

Наприклад, Анастасія Красносільська (Радіна), яка у парламенті курує антикорупційну політику, та Микита Потураєв, голова підкомітету з інформаційної політики, запустили флешмоб "#НіДефолту".

Колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко каже, що насправді це придумали в Офісі президента.

У самому ж флешмобі депутати закликають колег по фракції проголосувати за пропозиції уряду.

"Шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту", - йдеться у їхньому зверненні.

І описуються ризики дефолту: "Перестанемо бути надійними партнерами, щонайменше 10 наступних років нас оминатимуть усі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів жодних кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку та провести успішні реформи. Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття".

"Віримо, що більшість з наших колег свідомі своєї відповідальності за долю держави та розуміють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна. А тому, незважаючи на загрозу коронавірусу, вони без вагань прийдуть до парламенту та підтримають законопроєкт", - резюмували у зверненні.

За словами Микити Потураєва, ініціативу готові підтримати "значно більше" депутатів, ніж 20-30, які поширили заяву у себе на Facebook.

Відповідь "групи Коломойського"

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У зверненні "НіДефолту" не було жодної згадки про Ігоря Коломойського чи "Приватбанк", але на нього відреагували ті депутати, яких часто пов'язують з командою бізнесмена Коломойського.

Наприклад, Олександр Дубінський написав: "25 (на момент публікації) депутатів "Слуги народу" вирішили повідомити всім, що закон по "Приватбанку" - це найважливіший закон для держави на позачерговій сесії парламенту в умовах зупинки бізнесу, транспорту і економіки. Тому що без нього нам не дадуть кредит МВФ, який буде розкрадений, як і всі попередні".

Він запропонував Раді займатися іншими питаннями, які "люди очікують від позачергової сесії": податковими канікулами для малого бізнесу, скасуваннями комуналки для найбідніших, підвищенням зарплат для медиків, захистом орендарів від виселення.

В іншому дописі він пообіцяв підтримати законопроєкт, якщо він буде відповідати Конституції і його ухвалить профільний комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Сам Дубінський - заступник голови цього комітету.

Одразу чотири депутати від "Слуги народу", яких у ЗМІ називають "групою Коломойського" (куди входять, зокрема, його бізнес-партнери чи ексжурналісти каналу "1+1"), подали свої законопроєкти на заміну урядовому.

Це вже згаданий Олександр Дубінський, а також Ігор Палиця, Ольга Самглюк-Василевська та Олег Дунда.

У своїх проєктах вони критикують урядову ініціативу як таку, що суперечить Конституції і дає перевагу у судах Нацбанку та іншим державним органам перед акціонерами і власниками банків.

Як вважає Микита Потураєв, протидія може йти не лише від людей, які "мають історію стосунків з Коломойським".

"Тут питання не лише у Коломойському, а й у багатьох інших колишніх власниках банків, зокрема, з інших фракцій, які можуть чинити опір", - вказує він.

Законопроєкт зробить фактично неможливим повернення їм банків, незалежно від рішень судів.

Коли можуть проголосувати?

У "Слузі народу" кажуть, що "антиколомойський законопроєкт" мають винести на голосування на найближчому позачерговому засіданні.

Його планують провести у суботу чи неділю (утім, дату засідання можуть і перенести).

Перед цим, у п'ятницю, урядову ініціативу про неповернення банків колишнім власникам та чотири її альтернативи має розглянути профільний комітет.

Прихильники "антиколомойського законопроєкту" сподіваються, що Рада зможе об'єднатися навколо ідеї і назавжди вирішить питання "Приватбанку", що допоможе досягнути домовленості з МВФ.

Опоненти та популярні анонімні політичні Telegram-канали запевняють, що голосів немає.

Крім того, дедалі частіше говорять про те, що на позачерговому засіданні може з'явитися ще одна довгограюча і резонасна ініціатива, яку згадують у розмовах з МВФ, - про ринок землі.

Керівництво МВФ у заяві у четвер заявило про "гарний прогрес" у переговорах з українською владою щодо регулювання банків та земельної реформи.

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