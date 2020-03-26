Коронавірус: у Чернівецькій області троє людей одужали, ще п’ятеро захворіли
Упродовж 26 березня у Чернівецькій області одужали троє людей, яким раніше діагностували коронавірус, повідомляють в місцевій ОДА.
Водночас в регіоні зафіксували і 5 нових випадків хвороби.
Йдеться про трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей - двох та 11-ти років.
Четверо з п'яти нових інфікованих, кажуть в ОДА, повернулися з-за кордону, один контактував з хворими в Україні.
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Таким чином, загальна кількість хворих у Чернівецькій області станом на 26 березня складає 47 людей.
Загалом в Україні станом на ранок четверга МОЗ повідомляв про 156 підтверджених випадків коронавірусу, п'ятеро людей померли.
Серед померлих - двоє мешканців Івано-Франківської області, по одному - з Буковини, Житомирської та Тернопільської областей.
За кількістю виявлених випадків захворювання лідирують Чернівецька область, Київ та Київська область.
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