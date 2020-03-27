Що не так з евакуацією українців?

Копирайт изображения SOPA Images Getty

Продюсерка з Києва Рада Радмілєвіч поїхала у відпустку на Балі у січні, коли світ про коронавірус ще не чув. Але тепер повернутися додому вона не може.

Закриті кордони, скасовані рейси - пандемія заблокувала планету, а заразом і українців, які застрягли на іншому боці Землі.

За кілька днів після закриття авіапростору і кордонів для пасажирських перевезень до України повернули 80 тисяч людей. Проте понад 17 тисяч українців все ще не можуть повернутися.

Ще більше ускладнила ситуацію для цих людей заява президента Володимира Зеленського про те, що до кінця п'ятниці, 27 березня, кордон закриють і припинять навіть евакуацію.

Затори в аеропортах, недотримання дистанції при подорожах і карантину вдома, як повертаються і не повертаються українці, і як дорога з Києва до Одеси може коштувати чотири тисячі гривень, розповідає ВВС News Україна.

На іншому боці Землі

"Так, це ув'язнення в раю, але ми хочемо додому. Ми просимо про евакуацію нашим коштом, ми купимо квитки, але варіантів, як повернутися, наразі у нас немає", - говорить Рада Радмілєвіч, яка на Балі координує групу з майже тисячі українців, які хочуть повернутися додому.

За її словами, багато людей у відчаї, бо гроші закінчуються: потрібно оплачувати житло, штрафи за перебування після закінчення дії візового штампу. А от варіантів, як виїхати, немає.

Схожу історію розповідає Антон Заєць з Таїланду.

Індонезія, Таїланд, а також США - це наразі три найбільш віддалені країни, звідки не можуть вибратися понад 2 000 українців.

Загалом на евакуацію з різних країн чекає понад 17 тисяч українців.

Скасовані регулярні рейси, закриті кордони, анульовані квитки, не повернуті за них гроші, високі ціни на квитки на спецрейси або взагалі відсутність спецрейсів і взагалі можливості вилетіти - так описують ситуацію більшість українців, які застрягли в Азії.

Тисячі людей об'єднуються у канали в телеграмі, де діляться своїми історіями і варіантами, як вибратися з країни, пишуть звернення до президента і МЗС, підписують петиції.

"Обіцяні евакуаційні спецрейси за пільговими цінами не були організовані ані в достатній кількості, ані за дійсно пільговими цінами", - написав у Facebook Антон Заєць.

"Ми просимо організувати нам чартер з Бангкока, за який ми самі заплатимо", - говорить пані Радмілєвіч.

Після заяви Зеленського жінка опублікувала повний розпачу і обурення пост з детальним описом, як українці і дипломати намагалися організувати евакуацію з Балі, як їм це майже вдалося, і як всі надії зникли після повідомлення про закриття кордонів.

Що буде далі?

У МЗС кажуть, що роблять все можливе, надають "максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу".

Дипломати розповідали, що працюють над поверненням українців "з Єгипту, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону".

З Латинської Америки евакуювати українців мали німецькі літаки, розповідав нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Копирайт изображения SOPA Images Getty

МЗС визначило хаби, з яких людей обіцяли гарантовано забрати додому: Стамбул, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига, Вільнюс.

Проте великою проблемою було дістатися цих хабів.

Не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація далі. З 27 березня Україна взагалі закриє кордони для пасажирських перевезень.

Про це ввечері 26 березня розповів президент Володимир Зеленський.

"Два тижні тому я просив українців терміново повернутися - більшість зробили це самостійно, близько 80 тисяч інших ми повернули додому літаками та потягами", - заявив пан Зеленський у відеозверненні.

"Але сьогодні ми більше не маємо часу чекати. Ми опинилися перед вибором між безпекою громадян, які ще за кордоном, і безпекою 40 мільйонів громадян, які перебувають всередині країни", - додав він.

Він сказав, що про українців, які все ще перебувають за кордоном "подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном".

"Поступово усіх повертатимуть додому, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місті вашого перебування і рівня забезпечення медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції", - зазначив президент.

Куди їх привозять і що з цим не так ?

Проте якраз до умов повернення українців з-за кордону виникає багато питань.

Користувачі соцмереж жаліються, що після прибуття їм доводиться довго чекати у терміналах, де скупчується багато людей з рейсів із різних країн, багато хто з яких кашляє.

Нещодавно на Центральному залізничному вокзалі Києва кілька годин стояв потяг, що прибув із Риги (Латвія), у якому було понад 600 пасажирів.

Ці люди майже добу поверталися до Києва, а потім ще кілька годин їх не випускали із замкнутого приміщення, поки кількох пасажирів не забрала швидка. У них були симптоми, властиві коронавірусу, але згодом діагноз не підтвердився.

Українці Оксані Зінченко вдалося вилетіти з Барселони до Києва за пільговою ціною у 228 євро. Проте, вірусолог за професією, пані Зінченко обурюється не цінами, а тим, як в Україні організували повернення людей із найбільш заражених коронавірусом країн.

23 березня, коли її літак з Іспанії приземлився у "Борисполі", майже одночасно з ним сіли борти з Італії і Франції - країн з найбільшими у Європі спалахами коронавірусу.

"Хто додумався об'єднати в часі прибуття цих літаків? Ми дві години чекали на огляд всередині літака. Тобто час перебування у тісному приміщенні зріс у 1,5 рази , а разом з цим і вірогідність заразитися, якщо поруч є хтось хворий. До терміналу нас вивозили у забитих натовпом автобусах, яких ще довелося довго чекати на вітрі, холоді, був десь 0 градусів. Промерзли до кісток. Не здивуюсь, якщо у когось з'являться симптоми", - говорить пані Зінченко.

Затори в аеропорту

В аеропорті "Бориспіль" всім пасажирам міряють температуру і дають підписати згоду на самоізоляцію.

Для тих, хто прибув з країн з великими спалахами хвороби, а також тим, у кого є симптоми, пропонують пройти тести на коронавірус.

З 22 березня прямо у Борисполі можна здати кров і перевіритися.

За весь час було лише дві людини з підозрою на цю хворобу, каже директор із виробництва аеропорту "Бориспіль" Юрій Павлюк.

Він підтверджує, що в аеропорту часом виникали затори з пасажирів, і пояснює це нестачею персоналу.

В аеропорті зараз працюють лише 14 лікарів з санітарно-карантинного підрозділу МОЗ - оглядають пасажирів і беруть кров, щоб перевірити на коронавірус.

Пан Павлюк запевняє, що літаки з країн з коронавірусом вже розводять в часі, і вони більше не будуть прибувати одночасно.

За його словами, наразі аеропорт взагалі обмежив кількість прильотів на одну годину. Зараз це максимум три літаки, раніше могло бути 5-6 літаків на годину.

Також в "Борисполі", за його словами, організовували дві окремі зони прильоту - для людей з небезпечних з точки зору коронавірусу країн і для решти.

Копирайт изображения SOPA Images

Як їхати далі?

Крім повернення до Києва, часто невирішеним залишається питання поїздок до регіонів.

Усі регулярні пасажирські перевезення між містами України заборонені. Не ходять ні потяги, ні автобуси.

У Київській держадміністрації ВВС News Україна запевнили, що співпрацюють з регіонами, й ті спеціально надсилають автобуси, щоб забирати людей з-під вокзалу чи аеропорту.

"Багато людей добираються власним транспортом або автобусами, які за ними присилають", - розповів Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу

Проте, скільки саме таких автобусів було і чи вони ще будуть, чиновник уточнити не зміг.

На такі автобуси щастить потрапити не всім. Оксані Зінченко, щоб доїхати з Києва до Одеси, довелося заплатити за таксі 4 тисячі гривень.

Після 21 березня при перетині українського кордону всі пасажирі мають підписувати згоду про добровільну самоізоляцію.

Однак, як ці 80 тисяч людей, яких повернули до України, роз'їжджалися у регіони, чи дотримувалися вони дистанції з іншими пасажирами, чи перебувають вони справді вдома на самоізоляції, ніхто не контролює.

У соцмережах люди обурюються, що українці, які повернулися з країн, де є спалахи коронавірусу, можуть заражати інших.

Нещодавно на Харківщині поліція вийшла на 9 людей, які повернулися з-за кордону і порушили самоізоляцію. Штрафувати їх за це не стали. Вони просто ще раз пообіцяли сидіти вдома.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!