Коронавірус у Молдові: церкву критикують за порушення гігієни

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Україні церкви також закликають максимально посилити дезінфекцію

У Молдові розгорілася боротьба між Православною церквою Молдови (ПЦМ) та чиновниками і активістами: від церковників вимагають змінити ритуали, аби не поширювати коронавірус.

Поки одна з найбідніших країн Європи намагається зупинити вірус, її найбільша і найвпливовіша церква ігнорує правила гігієни.

Молдовський уряд, експерти та ЗМІ закликали зупинити представників ПЦМ та притягати до відповідальності порушників.

Прем'єр-міністр і ложечка

На початку тижня зазвичай стриманий прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку розкритикував ПЦМ за служби у приміщеннях - в обхід вказівок уряду.

Раніше уряд наказав скасувати масові богослужіння або проводити їх на вулиці за умови, що вдасться дотримуватися дистанції між людьми.

Минулої неділі у Молдові перевірили 1 602 церкви.

"З-поміж них 375 проводили заходи всередині церков і 382 на вулиці. Лише 305 проявили відповідальність і проводили їх за відсутності вірних або взагалі скасували їх", - цитує голову уряду молдовське видання Ziarul National.

"Ті священники показали себе безвідповідальними громадянами. … Я сподіваюся, що жоден з тих священників, які вчора проводили богослужіння, не опиняться в ситуації, коли їм доведеться бігти до лікарні і просити медиків про допомогу. Я впевнений, що ставлення лікарів буде абсолютно іншим: до них ставитимуться, як до будь-якого іншого пацієнта, й кожному видадуть окрему ложечку", - наголосив пан Кіку.

Як повідомив тижневик Ziarul de Garda, священнослужителі ПЦМ "навіть не розглядали" можливості запропонувати своїм вірянам приходити до причастя із власною ложкою, як це зробили в Румунському патріархаті, або взагалі скасувати масові заходи, як це зробили місцеві католики.

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За що оштрафували священника?

Сама ПЦМ вперше згадала про коронавірус наприкінці лютого, коли до Молдови стали повертатися заробітчани з Італії.

Ієрархи церкви виступили з закликом "дотримуватися рекомендацій міністерства охорони здоров'я стосовно гігієни".

Але людей також закликали більше молитися, хреститися та щодня пити свячену воду.

Коли уряд заборонив масові зібрання, аби запобігти коронавірусу, голова ПЦМ, митрополит Володимир, видав пресреліз, в якому повідомив, що священники "ознайомилися" із рішенням уряду, але скасовувати богослужіння відмовилися.

"Церква - це місце зцілення душі, а не зараження інфекцією... Це незаперечна лікарня для душі", - заявив митрополит.

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Лише після того, як в Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу, церква сказала священникам вдягати гумові рукавички, дезінфікувати ручки дверей у церквах. Людям дозволили не цілувати розп'яття та образи.

Але навіть перша смерть не змусила скасувати паломницькі тури до української Почаївської лаври, що на Тернопільщині. Після того, як у понад десяти паломників виявили коронавірус, президент Додон звинуватив їх, а не церкву, в "імпорті вірусу з України".

До лав критиків Православної церкви Молдови додалися активісти.

24 березня група неурядових організацій звернулася до уряду із відкритим листом, в якому закликала "повністю заборонити церковні служби" з огляду на те, що церква неодноразово порушувала рішення і рекомендації уряду.

На думку активістів, навіть богослужіння на вулиці "становить загрозу життю вірних, медиків і поліції".

"Для чого вводити такі обмеження, якщо натовп людей збереться на подвір'ї церкви?" - запитують вони.

А вже 25 березня ЗМІ Молдови повідомили про перший випадок, коли священнослужителя оштрафували за службу в приміщенні. Покарання - штраф у 25 тисяч леїв (близько 39 тисяч грн).

Синод церкви такий крок розкритикував і назвав штраф "надмірним". Ієрархи заявили, що богослужіння скасовувати не будуть, але пообіцяли "вжити заходів для дезінфекції".

Чому позиція церкви у Молдові важлива?

Православна церква Молдови (Молдавсько-Кишинівська митрополія є частиною Російської православної церкви) є найбільшою конфесією країни.

За її власними підрахунками, які збігаються із даними перепису 2014 року, 93% населення Молдови є саме її вірними.

За даними опитування, проведеного у січні 2020 року Асоціацією молдовських соціологів і демографів, саме церква є інституцією, що користується найбільшою повагою населення Молдови.

Копирайт изображения facebook.com/dodon.igor Image caption Ігор Додон у церкві

ПЦМ користується неабиякою підтримкою президента Додона. Його регулярні зустрічі із очільником РПЦ Патріархом Кирилом, а також численні заяви на підтримку "традиційної сім'ї та православних цінностей" є одним з факторів, що вже протягом чотирьох років роблять Ігоря Додона одним з найпопулярніших політиків Молдови.

Гарно ілюструє роль церкви в житті Молдови те, що днями презилент назвав "мера, лікаря, поліціянта і священника" головними людьми у будь-якому населеному пункті країни, які відповідають за запровадження рішень уряду у боротьбі з коронавірусом.

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