Коронавірус: поради тим, хто має хронічні захворювання

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Коронавірус може вразити будь-кого, але вважають, що літні люди і пацієнти з хронічними захворюваннями мають вищий ризик важкого перебігу хвороби.

Якщо ви потерпаєте від хронічних хвороб, то, можливо, зараз відчуваєте тривогу. Ось, що радять експерти.

Хто належить до групи ризику?

Якщо ви хронічно хворі, шанси підхопити коронавірус у вас такі ж, як у решти людей.

Але серед людей старшого віку, або з ослабленою імунною системою, або з наявними хронічними хворобами, такими як хвороби серця, діабет чи астма, більший відсоток страждає від серйозних симптомів, якщо таки заражається.

Більшість хворих на коронавірус швидко одужують після кількох днів відпочинку. Але у деяких ця хвороба протікає важче і часом загрожує життю. Її симптоми подібні до інших знайомих нам захворювань, таких як застуда чи грип:

кашель,

висока температура,

ускладнене дихання.

До групи ризику входять люди віком від 70 років, незалежно від того, чи є у них хронічні хвороби, а також молодші люди, що мають одну чи кілька з наступних проблем зі здоров'ям:

хронічні (довготривалі) респіраторні захворювання, такі як астма, хронічне обструктивне захворювання легенів, емфізема чи бронхіт,

хронічні хвороби серця, наприклад, серцева недостатність,

хронічні захворювання нирок,

хронічні захворювання печінки, наприклад, гепатит,

хронічні неврологічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, бічний аміотрофічний склероз, розсіяний склероз, розлади навчання чи церебральний параліч,

діабет,

проблеми з селезінкою - наприклад, серповидноклітинна анемія або видалення селезінки в анамнезі,

ослаблена імунна система внаслідок хвороби (наприклад, ВІЛ чи СНІДу), медикаментозної терапії (наприклад, стероїдами) чи хіміотерапії,

значна надмірна вага (ІМТ 40 і вище),

вагітність.

Усім людям наразі радять ізолюватися та зберігати дистанцію, щоб зменшити ймовірність зараження та поширення коронавірусу. Людям з групи ризику вкрай необхідно дотримуватись цих порад.

Починаючи з минулого понеділка, британська Національна служба охорони здоров'я просить близько 1,5 млн британців з високим ризиком ускладнень - наприклад, тих, хто зараз лікується від раку або проходить імунодепресивну терапію, - на 12 тижнів ізолюватися у себе вдома заради власного захисту. Ці люди отримують спеціальні рекомендації від медиків.

Тих, хто входить до перелічених категорій, але не отримав листа від Національної служби охорони здоров'я, просять негайно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем.

У мене астма, що робити?

Фахівці з організації Asthma UK радять і далі користуватися профілактичним інгалятором (зазвичай вони коричневого кольору) згідно з приписом лікаря. Це зменшить ризик раптового нападу астми, якщо у дихальні шляхи потрапить будь-який респіраторний вірус, включно з коронавірусом.

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Також постійно носіть з собою інший інгалятор (зазвичай синього кольору) - для полегшення симптомів, якщо ті виникнуть.

Щодня заміряйте і фіксуйте у щоденнику свою пікову швидкість видиху, якщо маєте спеціальний вимірювальний пристрій (пікфлоуметр). Так ви точно знатимете, чи не погіршуються астматичні симптоми, і зможете відрізнити їх від симптомів коронавірусу.

Я - літня людина. Чи мушу я самоізолюватися?

За останніми рекомендаціями головного радника британського уряду з медичних питань, усі - незалежно від віку - наразі мають утримуватися від будь-яких соціальних контактів, окрім неуникних, щоби зупинити поширення вірусу та захистити найбільш вразливих членів суспільства. Відповідно, слід уникати зустрічей навіть з рідними та друзями, як і місць скупчення людей.

Це особливо важливо для людей віком понад 70 років і тих, хто має хронічні захворювання; адже у разі зараження їм загрожує тяжчий перебіг хвороби.

Як уже згадувалося, британців з групи ризику офіційно попросили самоізолюватися на 12 тижнів та забезпечили медичними рекомендаціями.

Керолайн Ейбрагемс, директор доброчинної організації Age UK, рекомендує тим, хто має літніх родичів і друзів, регулярно довідуватися про їхні справи.

Що як у мене є хронічні проблеми зі здоров'ям?

Будь-хто, для кого небезпечні вірусні хвороби, такі як ГРЗ чи грип, мусить робити все необхідне, щоби мінімізувати ризик зараження.

При появі нових симптомів - сильного кашлю та високої температури - слід обов'язково залишатися вдома. Якщо через сім днів симптоми погіршаться чи принаймні не зменшаться, слід зателефонувати своєму сімейному лікарю або на гарячу лінію з питань коронавірусу.

У мене діабет, що мені робити?

Хворі на діабет 1 і 2 типу також мають ризик важкого перебігу коронавірусної інфекції.

"Коронавірус Covid-19 може призводити до ускладнень у пацієнтів з діабетом", - каже Ден Говарт, голова програми медичного обслуговування доброчинної організації Diabetes UK.

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"Якщо на тлі діабету у вас з'являються нові симптоми, такі як кашель, висока температура та ускладнене дихання, вам слід особливо пильнувати рівень цукру у крові".

За появи таких симптомів необхідно тиждень залишатися вдома, продовжуючи приймати свої звичайні ліки. Не йдіть до поліклініки, аптеки чи лікарні, навіть якщо такий візит був попередньо запланований. Телефонуйте на гарячу лінію, якщо відчуваєте, що не даєте собі ради з симптомами, що ваш стан за сім днів погіршився або принаймні не покращився.

Якщо ви регулярно заміряєте рівень глюкози у крові за рекомендацією свого лікаря - робіть це ще частіше. Якщо ви не робите цього в домашніх умовах, стежте за ознаками гіперглікемії, такими як надмірна спрага, рясне сечовиділення (особливо вночі), головний біль, втома та млявість. Зателефонуйте своєму лікареві, якщо відчуєте щось подібне.

Якщо, за відсутності симптомів коронавірусу, вам потрібна планова консультація лікаря з питань діабету, пошукайте можливість отримати її телефоном або через інтернет, уникаючи особистого візиту.

Чи варто тривожитись вагітним жінкам?

Наразі немає підстав стверджувати, що вагітні жінки (та їхні малюки) належать до групи ризику, але медики все ж радять майбутнім матерям особливо берегтися. Як і решта людей, вони повинні робити все можливе, щоб уникнути зараження. Їм також слід "особливо суворо" утримуватися від соціальних контактів, йдеться в офіційних рекомендаціях.

Вагітним, які працюють у сфері охорони здоров'я, радять наступне:

Якщо ваш термін вагітності - менш ніж 28 тижнів і ви не маєте хронічних захворювань, слід зберігати соціальну дистанцію, але можна продовжувати працювати. Якщо це можливо, не доглядайте за пацієнтами, у яких підозрюють коронавірус. Ретельно зважуйте ризик і користуйтесь захисними засобами.

Якщо ваш термін вагітності - понад 28 тижнів або, незалежно від терміну, ви маєте хронічні захворювання (наприклад, хвороби серця, легенів тощо), уникайте прямого контакту з пацієнтами.

Я курю, чи належу я до групи ризику?

Дебора Арнотт, голова доброчинної медичної організації Ash, радить тим, хто багато курить, позбутися цієї звички або принаймні зменшити споживання тютюнової продукції. Це знизить ризик важкого перебігу коронавірусу.

"Курці частіше заражаються респіраторними інфекціями та вдвічі частіше, ніж некурці, хворіють на пневмонію", - пояснює вона.

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"З якого боку не дивись, куріння шкідливе для здоров'я; тож нехай курці побачать у коронавірусі додаткову причину кинути цю звичку - і посилити захисні можливості організму зараз, коли цей вірус активно поширюється".

Як бути з ліками, які я приймаю на постійній основі?

Важливо, щоби ви приймали свої звичні ліки, навіть якщо маєте симптоми респіраторної інфекції. Якщо у цей час у вас вичерпуються запаси й треба принести ліки з аптеки, попросіть, щоби це зробив хтось із рідних чи знайомих.

Чи треба мені робити щеплення від грипу?

Коронавірус - це не вірус грипу, тож щеплення від нього не захистить вас від коронавірусної інфекції. Водночас грип - це теж серйозна хвороба, яка часто викликає ускладнення.

Якщо ви досі не щеплені від грипу, знайдіть можливість зробити це зараз. У Британії це щеплення безкоштовне для людей віком понад 65 років, дітей, вагітних жінок, пацієнтів з хронічними хворобами чи ослабленою імунною системою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поширення коронавірусу у світі станом на 27 березня

То як мені берегтися від вірусу?

Наскільки відомо, вірус поширюється через кашель і заражені поверхні, такі як поручні та дверні ручки у громадських місцях.

Головний спосіб зупинити вірус - це гігієна:

Кашляючи або чхаючи, прикривайте ніс і рот серветкою або рукавом (не долонею!).

Негайно викидайте використані одноразові серветки у смітник.

Часто мийте руки водою з милом; коли це неможливо, користуйтеся дезінфекційним спреєм.

Намагайтеся не контактувати з хворими.

Не торкайтесь очей, носа або рота, якщо не впевнені у чистоті своїх рук.

Підтримуйте рівень фізичної активності - робіть вправи вдома або на власному подвір'ї, якщо живете у приватному будинку.

Чи треба користуватися маскою?

Доброчинна організація з підтримки хворих на хвороби легенів British Lung Foundation не рекомендує носити маски, "оскільки вони не мають доведеної ефективності. До того ж, у разі хронічної хвороби легенів маска ускладнює людині й без того важкий процес дихання".

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