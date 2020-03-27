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Під час карантину влада рекомендує обмежитися лише "продуктами першої необхідності" та виходити з дому "тільки у разі крайньої потреби".

Уряд також радить за можливості "користуватися доставкою їжі".

Але як це зробити безпечно?

Ризики в магазині

Коронавірус поширюється з кашлем і чханням хворої людини. Крихітні краплі слини і слизу потрапляють у повітря і на поверхні та можуть спричинити зараження, якщо хтось вдихає їх або торкається предметів.

Тому похід до супермаркету чи магазину, де ви перебуваєте поруч із багатьма людьми, вже пов'язаний із ризиком.

Соціальне дистанціювання, щонайменше на два метри, є важливим. Тому багато магазинів обмежують число людей всередині та вимагають від покупців дотримуватися дистанції.

На думку професора Саллі Блумфілд із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, супермаркети є "ідеальним середовищем" для передачі вірусу.

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"Багато людей торкаються поверхонь та речей в супермаркеті - конвеєрної стрічки на касі, кредитних карток, кнопок автоматів та банкоматів, паперових чеків тощо... Не кажучи вже про те, що ви перебуваєте поблизу багатьох інших людей".

Як ці ризики зменшити:

Мийте руки протягом 20 секунд милом і водою або обробіть їх дезінфікуючим засобом на основі спирту до і після покупок.

Торкнувшись поверхонь, продуктового візка, кошика, упаковок та інших виробів, уникайте дотиків до обличчя.

Користуйтеся безконтактними способами оплати.

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Покупки

Доказів того, що Covid-19 може передаватися через їжу, немає. Крім того, акуратне приготування і обробка їжі знищує вірус.

Утім, головною проблемою є пакування, якого торкається велика кількість людей.

"Продукти в контейнерах або пакетах потрібно або витримувати протягом 72 годин перед використанням, або протирати розчином хлорки чи спиртом", - каже професор Блумфілд.

"Незагорнуті свіжі продукти, як-от фрукти та овочі, ретельно промийте під проточною водою і залиште просохнути", - додає вчена.

Чи безпечна доставка їжі?

Доставка їжі є безпечнішою, ніж похід у магазин, тому що таким чином можна уникнути контактів з людьми. Єдиний ризик становить можливе забруднення пакетів.

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Експертка з безпеки харчових продуктів та блогерка д-р Ліза Акерлі пропонує залишити на вхідних дверях записку із проханням кур'єру подзвонити та зробити кілька кроків назад.

Як зазначає доктор Джеймс Гілл із медичної школи Ворвіка, "Протирання поверхонь простим побутовим відбілювачем, розведеним, як вказано на упаковці, знешкоджує вірус протягом однієї хвилини".

Професор Елісон Сінклер, вірусолог з Університету Сассексу, додає: "Скористатися доставкою їжі з магазину так само безпечно, як і попросити купити продукти друга або волонтера".

Деякі експерти також радять використовувати пластикові пакетики під час цієї пандемії лише один раз.

А їжа на винос?

Багато місцевих ресторанів переобладнали свій бізнес на винос. Відомі мережі та шановані ресторани намагатимуться дотримуватися жорстких правил гігієни. Отже, купити на винос свіже приготовану страву має бути безпечним.

Щоби зменшити ризик забруднення на упаковці, одразу перекладіть страву у чистий домашній посуд, радить проф. Блумфілд. "Тару викиньте в мішок для сміття і ретельно вимийте руки перед прийомом їжі", - додає фахівець.

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"Виймайте їжу з контейнера ложкою, а їжте її ножем і виделкою - не пальцями".

У теперішніх обставинах краще замовити гарячу, свіже приготовану їжу, ніж холодні та сирі інгредієнти.

Агентство зі стандартів харчових продуктів наголошує, що "немає жодних причин уникати доставки готової їжі, якщо вона була приготована і запакована правильно".

Для найобережніших та найуразливіших можна ще додатково термічно обробити замовлені страви.

"Піцу, наприклад, можна поставити на пару хвилин у мікрохвильовку", - додає професор Блумфілд.

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