Наскільки безпечний Zoom?

Копирайт изображения Zoom Image caption Zoom став головним інструментом спілкування в світі

Zoom - платформа для відеоконференцій і онлайн-зустрічей - стала головним засобом спілкування під час пандемії. Активи компанії від початку спалаху коронавірусу дуже зросли.

Цього тижня британський прем'єр Борис Джонсон написав у Twitter, що проводить засідання Кабінету міністрів через цей додаток.

Це викликало питання, наскільки Zoom безпечний для зустрічей такого рівня.

Zoom заявляє, що гарантує максимальну безпеку і готовий відповісти на будь-які запитання уряду.

Головний засіб спілкування

22 березня американське видання Quartz розповіло про закоханих з Каліфорнії, які планували одружитися. У лютому юнак і дівчина хвилювалися, що через вірус не поїдуть у свій медовий місяць до Ісландії. А у березні - вже про саме весілля: влада штату заборонила всі публічні заходи.

У призначений день і годину всі гості весілля отримали від молодят посилання на відеоконференцію. Наречений і наречена були у своїй квартирі у весільному вбранні, священник також під'єднався через відеозв'язок. Так вони і одружилися, раз у раз промовляючи: "Господи, цього просто не може бути".

У Норвегії за допомогою Zoom продовжили навчальний рік у школах і університетах. В інших країнах школярі на карантині освоюють сервіс і використовують його для позакласного спілкування.

Перейшли на дистанційну роботу редакції ЗМІ. Сервіс допомагає їм робити щоденне планування. Працівники компаній по всьому світу проводять там робочі наради, а вечорами, також через відеозв'язок, п'ють вино і обговорюють новини.

Молодь по всьому світу використовує Zoom для заочних побачень, за допомогою сервісу влаштовують дні народження і заочні вечері з сім'єю та родичами.

New York Times пише, що в березні 2020 року зростання клієнтської бази Zoom склало 18%, щодня його завантажують від 350 до 600 тис. разів.

А це взагалі безпечно?

Копирайт изображения Zoom

Останній помічений дефект Zoom усунув у січні 2020 року. Ізраїльська компанія Check Point, що спеціалізується на кібербезпеці, виявила вразливість, що дозволяла підслуховувати розмови, які не були захищені паролем, і отримувати всі файли, що поширювали під час таких конференцій. Дізнавшись про це, Zoom запаролив усі наради.

Але дефекти все одно залишилися. Британська Guardian повідомляла, що хакери змогли проникнути на неназвану нараду в Zoom і запустити ролик порнографічного змісту.

Американські ЗМІ також повідомляли про поодинокі випадки зламу конференцій, де хакери залишали расистські й просто образливі повідомлення. Правда, за даними NBC, вони не отримували доступу до вмісту комп'ютерів і телефонів.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що уразливими під час конференцій в Zoom можуть бути відеокамери в MacBook.

Сама компанія ніколи не коментувала випадки зламу.

Історія Zoom

Сервіс Zoom запустили в січні 2013 року, у наступні кілька років його засновник Ерік Юань міг тільки радіти тому, що він все правильно придумав: мільйон користувачів відразу після запуску, 10 мільйонів до літа 2014 року, 40 мільйонів приватних осіб і 65 тисяч організацій - в 2015 році.

У січні 2017 року вартість компанії досягла мільярда доларів, в березні 2019-го її акції почали продавати на біржі, і вартість Zoom досягла 16 мільярдів. А нещодавно піднялася до 38,5 млрд доларів.

Копирайт изображения Zoom Image caption Ерік Юань працював у технологічній компанії Cisco у Кремнієвій долині та розробляв ідею власного бізнесу. Остаточно вона оформилась до 2011 року - так виникла компанія Zoom Video Communications

Юань Чжен народився у китайській шахтарській родині, закінчив технологічний університет у провінції Шаньдун і в середині 1990-х переїхав жити до Каліфорнії. Там він взяв собі ім'я Ерік Юань.

Пан Юань працював у технологічній компанії Cisco у Кремнієвій долині. Він придумував ідею власного бізнесу, яка остаточно оформилася до 2011 року. Так виникла компанія Zoom Video Communications - зручний сервіс для групової комунікації людей.

Zoom спокійно обігнав конкурентів, таких як Skype та Microsoft Teams, частково через деякі доволі прості функції, зокрема адаптивний фон.

У безкоштовної версії програми кількість учасників конференції не перевищує 100 осіб, а час наради - 40 хвилин. Платна підписка - 39 доларів на місяць для приватної особи - знімає ці обмеження.

Обмеження також скасували для шкіл у Британії, Канаді та Німеччині, щоб дозволити вчителям проводити відеоуроки вдома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, які раніше, можливо, не довіряли технологіям, тепер завантажують програми, щоб підтримувати зв'язок із зовнішнім світом

Проблеми конфіденційності

Zoom збирає велику кількість даних, щоб проаналізувати роботу свого сервісу і надати бізнесу корисні інструменти.

Міжнародна некомерційна юридична організація The Electronic Frontier Foundation склала перелік питань щодо його конфіденційності:

інтерфейс Zoom дозволяє контролювати дії учасників під час колективного використання екрана. Вони можуть бачити, чи активні Zoom-вікна

адміністратори також можуть переглядати інформаційні панелі активності користувачів, зокрема систему ранжирування користувачів

якщо користувач записує дзвінки через Zoom, адміністратори можуть отримати доступ до записів

адміністратори можуть бачити операційну систему, IP-адреси, дані про місце розташування та інформацію про пристрій кожного учасника.

Попри всі ці обмеження, популярність додатку лише зростає, а у загальний доступ потрапляє інформація, яка створює багато комічних ситуацій.

Наприклад, вірусним стало відео, де жінка під час бізнес-конференції, забувши, що її колеги можуть її бачити, йде в туалет, а інша частина її команди збентежено за цим спостерігає.

Проблема виникає, якщо інформація про нараду потрапляє у публічний простір через те, що немає можливості налаштувати лише внутрішній доступ до таких даних.

Експерти вважають, що організатори зборів також повинні вимкнути функцію "передачі файлів", щоб запобігти поширенню шкідливих програм.

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