Карантин? Який карантин? Шведський підхід до боротьби з коронавірусом

У той час як більша частина Європи живе в умовах жорсткого карантину через спалах коронавірусу, в одній країні життя йде майже своїм звичаєм.

Після довгої зими нарешті потеплішало, і мешканці шведської столиці насолоджуються цим по максимуму.

Люди цілими сім'ями ласують морозивом під гігантською статуєю Тора на площі Маріаторгет. Молодь п'є коктейлі на літніх терасах кафе.

Цього тижня у місті працювали нічні клуби, але від неділі зібрання понад 50 людей все ж заборонять.

Порівняйте це із сусідньою Данією, яка обмежила зустрічі понад 10 людей, або з Британією, де взагалі не можна зустрічатися ні з ким, окрім тих, з ким ви разом мешкаєте.

"Кожна людина несе велику відповідальність"

На шведських дорогах стало помітно тихіше. Стокгольмська компанія громадського транспорту SL каже, що минулого тижня кількість пасажирів в поїздах метро і приміських потягах знизилася на 50%.

Опитування також говорять про те, що майже половина стокгольмців працюють віддалено.

З оцінками державної компанії Stockholm Business Region, яка підтримує бізнес-спільноту міста, ця цифра зросте щонайменше до 90% у найбільших столичних фірмах, завдяки високому рівню технічної грамотності працівників та бізнес-культурі, яка давно сприяє гнучкому та віддаленому робочому графіку.

"Кожна компанія, яка має таку можливість, це робить, і це працює", - каже генеральний директор компанії Стаффан Інгварссон.

Його слова влучно підкреслюють суть урядової стратегії: відповідальність за власні дії. Органи охорони здоров'я та політики досі сподіваються уповільнити поширення вірусу без впровадження драконівських законів.

У країні замість суворих правил дають рекомендації - залишатися вдома, якщо ви хворі чи літні, мити руки, уникати подорожей без крайньої потреби, а також працювати з дому.

На сьогодні у Швеції зафіксували майже 3500 випадків вірусу та 105 смертей.

Image caption Мешканці Стокгольма можуть насолоджуватися весною у парках без жодних обмежень

"Ми - дорослі люди, і маємо поводитись, як дорослі. Не поширювати паніку чи чутки", - заявив прем'єр-міністр Стефан Льовен у телевізійному зверненні до нації минулими вихідними.

"У цій кризі ніхто не самотній, але кожна людина несе велику відповідальність", - додав він.

Високий рівень довіри

За даними загальнонаціонального опитування найбільшої місцевої аналітичної компанії Novus, більшість шведів подивилися це звернення і підтримали його.

У Швеції - високий рівень довіри до державних органів влади, і саме це, на думку багатьох, змушує місцевих жителів дотримуватися урядових рекомендацій.

Важливим чинником у стратегії країни є також демографія. На відміну від середземноморських країн, де під одним дахом мешкають кілька поколінь, більше половини шведських домогосподарств складаються з однієї людини, що знижує ризик поширення вірусу вдома.

Водночас шведи полюбляють бути на свіжому повітрі, і чиновники заявили, що збереження фізичного та психічного здоров'я людей - ще одна причина, чому вони прагнуть уникати обмежень, які змусили б людей сидіти вдома.

Image caption У Швеції відкриті кафе та ресторани

"Ми маємо поєднувати мінімізацію наслідків спалаху вірусу для здоров'я та економічний вплив цієї кризи", - говорить Андреас Гатцігеоргіу, генеральний директор Торгової палати Стокгольма.

"Місцева бізнес-спільнота дійсно вважає, що уряд Швеції та шведський підхід є більш розумними, ніж у багатьох інших країнах".

"Розсудить історія"

Водночас деякі шведи починають ставити під сумнів унікальний підхід своєї країни.

"Я думаю, що люди схильні слухати рекомендації, але у такій критичній ситуації не впевнена, що цього достатньо", - каже доктор Емма Франс, епідеміолог зі шведського медичного університету Інститут Каролінської.

Вона закликає до чіткіших інструкцій щодо того, як люди мають поводитись у громадських місцях, зокрема магазинах та тренажерних залах.

Image caption Клієнтів у перукарнях поменшало

І хоча у деяких компаній справи йдуть добре, для інших ситуація невтішна. На відміну від повних барів на площі Маріаторгет, у сусідньому барбершопі Honest Al's клієнтів значно поменшало, попри всі зусилля з підвищення безпеки.

"У моєї дружини також своя компанія, тому ми можемо покладатись лише на себе. Бізнес йде погано. Мені треба оплачувати рахунки. Нам доведеться дзвонити до банку", - каже власник Аль Мосіка.

Він вважає, що Швеція змінить тактику й запровадить карантин - можливість, яку чиновники не виключають у майбутньому.

Д-р Емма Франс каже, що хто з політиків і науковців виявиться правим - розсудить історія.

"Ніхто насправді не знає, які заходи будуть найефективнішими, - каже вона. - Я дуже рада, що ці рішення доводиться ухвалювати не мені".

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