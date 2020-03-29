Карантин? Який карантин? Шведський підхід до боротьби з коронавірусом
У той час як більша частина Європи живе в умовах жорсткого карантину через спалах коронавірусу, в одній країні життя йде майже своїм звичаєм.
Після довгої зими нарешті потеплішало, і мешканці шведської столиці насолоджуються цим по максимуму.
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Люди цілими сім'ями ласують морозивом під гігантською статуєю Тора на площі Маріаторгет. Молодь п'є коктейлі на літніх терасах кафе.
Цього тижня у місті працювали нічні клуби, але від неділі зібрання понад 50 людей все ж заборонять.
Порівняйте це із сусідньою Данією, яка обмежила зустрічі понад 10 людей, або з Британією, де взагалі не можна зустрічатися ні з ким, окрім тих, з ким ви разом мешкаєте.
"Кожна людина несе велику відповідальність"
На шведських дорогах стало помітно тихіше. Стокгольмська компанія громадського транспорту SL каже, що минулого тижня кількість пасажирів в поїздах метро і приміських потягах знизилася на 50%.
Опитування також говорять про те, що майже половина стокгольмців працюють віддалено.
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З оцінками державної компанії Stockholm Business Region, яка підтримує бізнес-спільноту міста, ця цифра зросте щонайменше до 90% у найбільших столичних фірмах, завдяки високому рівню технічної грамотності працівників та бізнес-культурі, яка давно сприяє гнучкому та віддаленому робочому графіку.
"Кожна компанія, яка має таку можливість, це робить, і це працює", - каже генеральний директор компанії Стаффан Інгварссон.
Його слова влучно підкреслюють суть урядової стратегії: відповідальність за власні дії. Органи охорони здоров'я та політики досі сподіваються уповільнити поширення вірусу без впровадження драконівських законів.
У країні замість суворих правил дають рекомендації - залишатися вдома, якщо ви хворі чи літні, мити руки, уникати подорожей без крайньої потреби, а також працювати з дому.
На сьогодні у Швеції зафіксували майже 3500 випадків вірусу та 105 смертей.
"Ми - дорослі люди, і маємо поводитись, як дорослі. Не поширювати паніку чи чутки", - заявив прем'єр-міністр Стефан Льовен у телевізійному зверненні до нації минулими вихідними.
"У цій кризі ніхто не самотній, але кожна людина несе велику відповідальність", - додав він.
Високий рівень довіри
За даними загальнонаціонального опитування найбільшої місцевої аналітичної компанії Novus, більшість шведів подивилися це звернення і підтримали його.
У Швеції - високий рівень довіри до державних органів влади, і саме це, на думку багатьох, змушує місцевих жителів дотримуватися урядових рекомендацій.
Важливим чинником у стратегії країни є також демографія. На відміну від середземноморських країн, де під одним дахом мешкають кілька поколінь, більше половини шведських домогосподарств складаються з однієї людини, що знижує ризик поширення вірусу вдома.
Водночас шведи полюбляють бути на свіжому повітрі, і чиновники заявили, що збереження фізичного та психічного здоров'я людей - ще одна причина, чому вони прагнуть уникати обмежень, які змусили б людей сидіти вдома.
"Ми маємо поєднувати мінімізацію наслідків спалаху вірусу для здоров'я та економічний вплив цієї кризи", - говорить Андреас Гатцігеоргіу, генеральний директор Торгової палати Стокгольма.
"Місцева бізнес-спільнота дійсно вважає, що уряд Швеції та шведський підхід є більш розумними, ніж у багатьох інших країнах".
"Розсудить історія"
Водночас деякі шведи починають ставити під сумнів унікальний підхід своєї країни.
"Я думаю, що люди схильні слухати рекомендації, але у такій критичній ситуації не впевнена, що цього достатньо", - каже доктор Емма Франс, епідеміолог зі шведського медичного університету Інститут Каролінської.
Вона закликає до чіткіших інструкцій щодо того, як люди мають поводитись у громадських місцях, зокрема магазинах та тренажерних залах.
І хоча у деяких компаній справи йдуть добре, для інших ситуація невтішна. На відміну від повних барів на площі Маріаторгет, у сусідньому барбершопі Honest Al's клієнтів значно поменшало, попри всі зусилля з підвищення безпеки.
"У моєї дружини також своя компанія, тому ми можемо покладатись лише на себе. Бізнес йде погано. Мені треба оплачувати рахунки. Нам доведеться дзвонити до банку", - каже власник Аль Мосіка.
Він вважає, що Швеція змінить тактику й запровадить карантин - можливість, яку чиновники не виключають у майбутньому.
Д-р Емма Франс каже, що хто з політиків і науковців виявиться правим - розсудить історія.
"Ніхто насправді не знає, які заходи будуть найефективнішими, - каже вона. - Я дуже рада, що ці рішення доводиться ухвалювати не мені".
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