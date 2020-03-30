"Усі думали, що жінка хворіє на грип": чому на Тернопільщині десятки лікарів з коронавірусом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так має бути захищений лікар, який працює з підозрами на коронавірус

Тернопільщина вже кілька днів - серед регіонів-лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом людей.

Станом на ранок понеділка, 30 березня, там зафіксовані 60 випадків, одна людина померла. При цьому майже три десятки хворих у цьому регіоні - лікарі.

Як так сталося і чому так багато медиків інфікувалися коронавірусом на Тернопільщині, розбиралася ВВС News Україна.

Монастириський епіцентр

Тернопільщина - лідер за кількістю медичних працівників, хворих на Covid-19 в Україні. На ранок 30 березня в області підтвердили 27 випадків серед медиків, переважна більшість з них (24) - з одного району.

При цьому всі ці випадки лабораторно підтвердили за останній тиждень, тоді як карантин в Україні триває вже понад два тижні.

Минулого тижня вірус підтвердили у стоматолога з Тернополя, який приїхав з Австрії. Припускають, що саме за кордоном він і заразився. Ще двоє хворих медиків - з Заліщицького району, а решта, 24 людини, - з Монастириського. Це працівники районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району.

Сам райцентр Монастириська розташований за майже 90 км від Тернополя, район межує з Івано-Франківською областю.

У містечку мешкає трохи більше 5,5 тис. людей. У всьому районі - 27,6 тис. І саме цей район став епіцентром спалаху на Тернопільщині і не лише серед лікарів: з 60 підтверджених в області випадків зараження 47 - саме тут.

Місцеву районну лікарню перетворили на госпіталь. Минулого тижня звідти виписали пацієнтів та припинили амбулаторний прийом, тут тепер лікують лише тих, у кого підтвердили коронавірус.

"22 медпрацівників, - розповідає Стефанія Підгірна, в.о. директора лікарні, - перебувають на самоізоляції, ще двоє госпіталізовані - медсестра у важкому стані ушпиталена до нашої райлікарні, лікар у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, стан - середньо важкий. Лікарям роблять швидкі тести, щоб виявити, хто ще міг заразитися. Вже перевірили 202 медпрацівників в районі, з них 186 - з нашої лікарні та 16 осіб з сімейної медицини".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вже третій тиждень вся Україна живе на карантині

Все почалося з похорону?

Чому ж так багато випадків серед місцевих медиків?

Голова оперативного штабу з профілактики та протидії поширенню Covid19 при Монастириській райдержадміністрації Павло Дронь розповідає, що першою інфікованою медиком в цьому районі стала медпрацівниця з села Швейків.

"Там 3 березня був похорон священника - і ця подія, ймовірно, об'єднує більшість перших виявлених випадків зараження. Тобто хронологія така: 12 березня вона захворіла, 17-го у неї лабораторно підтвердили грип А. На той час, коли виявляли грип, матеріалів на дослідження коронавірусу до Києва не відправляли. Коли їй стало гірше, зробили лабораторні аналізи на Covid-19, 26 березня підтвердили коронавірус. Працівники лікарні, які з нею контактували, могли й заразитися, адже усі думали, що жінка хворіє на грип", - розповідає пан Дронь.

Ще одна версія: колег могла заразити медпрацівниця з іншого села - з Ковалівки, саме звідти перший чоловік, в якого на Тернопільщині виявили коронавірус і який помер від Covid-19, тож вона могла заразитися від нього (це поки єдиний летальний випадок в області). У медпрацівниці згодом справді підтвердили коронавірус.

А от сімейна лікарка, яка виїжджала на прийом до цього ж першого хворого, здорова.

"Сімейна лікарка нашого центру була в захисному костюмі і так оглянула хворого, викликали швидку і доправили пацієнта до Чортківської лікарні. На той час у нас вже кілька днів були захисні костюми для лікарів. Ми купили їх в Тернополі. Важливо, що за результатами аналізів в цієї лікарки не виявлено коронавірусної інфекції. Тому вона не могла бути джерелом зараження", - розповідає Андрій Мушинський, директор Монастирського центру первинної медико-санітарної допомоги.

У нього самого також підтверджений коронавірус. Він припускає, що підхопив його від колеги з грипом з села Швейків:

"Вона приходила в нашу амбулаторію на обстеження, їй стало погано, ми всі бігали до неї. На той час ми знали, що в неї грип А. Ще не було відомо, що в неї коронавірус".

Тепер всі працівники амбулаторії - на самоізоляції. Працюють в телефонному режимі, а в самому закладі чергують медпрацівники інших амбулаторій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Тернопільщині кажуть, що вже понад тиждень лікарі з пацієнтами працюють лише в захисних костюмах

Гроші є, а купувати ніде

Виконувач обов'язків директора Монастириської районної лікарні Стефанія Підгірна каже, що в захисних костюмах місцеві лікарі з дня, коли в області зафіксували перший випадок коронавірусу, - тобто з 20 березня.

"Зараз є близько 10 спецкостюмів, це дуже мало. Масок та рукавиць маємо по 1 500, за попередніми підрахунками, їх вистачить на 2-3 дні, але будуть ще привозити нам. Респіраторів маємо вже лише 5, звісно, потрібно забезпечення. Щодо медобладнання, у нас є чотири концентратори кисню і два апарати штучної вентиляції легень, до яких можна підключити маску-СІПАП. Один власний, інший - надала лікарня із Заліщиків", - розповідає Стефанія Підгірна.

Але лікарні бракує ліків - антибіотиків широкого спектра дії, противірусних препаратів, жарознижувальних, і проблема - не в грошах.

"З фінансуванням проблем немає - влада виділяє, всі допомагають. Немає, де купити", - скаржиться пані Підгірна.

"Ми ледь купили у Тернополі 10 костюмів, це було за кілька днів до 22 березня. ... Зараз костюми до лікарні привозять благодійники, а лікарня дає нам по кілька, щоб сімейний лікар, який чергує, міг працювати. Але системного забезпечення нашого закладу поки що немає", - зізнається Андрій Мушинський і теж каже, що гроші на закупки є, але немає, де купувати необхідне.

"Є потреба в ще одному реанімобілі саме для Монастириської районної лікарні, в апараті штучної вентиляції легень. Гроші на ШВЛ маємо, але немає, де купити, бо черга за таким устаткуванням", - каже Павло Дронь з обласного штабу.

Чи вистачить лікарів?

Всього до складу Монастирського центру первинної медико-санітарної допомоги входить 8 амбулаторій. Поки що інфіковані є лише серед Монастирської амбулаторії, тобто в самому райцентрі. Хворіють чотири медсестри і троє лікарів, серед яких і директор центру Андрій Мушинський.

У Монастириському районі поки що прикривають хворих лікарів колеги з інших амбулаторій, самі хворі медики по можливості допомагають в телефонному режимі.

Але з браком рук можуть зіткнутися не лише в Монастириськах чи в районі, про проблему говорять і медики з обласного центру. Зокрема, головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський:

"Середній, молодший персонал працює на окладі 4 тисячі гривень, а лікарі - на окладі 6-7 тисяч грн. Тому немає в людей мотивації до роботи. В інфекційному відділенні нашої лікарні вже звільнилися 8 працівників. Замінити їх немає кому, бо люди не мають мотивації переходити з інших відділень".

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