"Від психозу будуть інші хвороби". Як Лукашенко підкорив коронавірус в Білорусі

Копирайт изображения Tatsiana Yanutsevich/BBC Image caption Карантин в Білорусі оголошувати не стали

Коронавірус в Білорусі, якщо вірити офіційним звітам, діє, як і підлеглі Лукашенку чиновники, у суворо окреслених рамках.

У Білорусі закінчується другий тур місцевого футбольного чемпіонату й хокейний турнір за "Приз президента", трибуни на іграх досить повні.

Починається "Тиждень лісу" - щорічна акція з оновлення лісового фонду. Минулого року в ній взяли участь понад 52 тис. фахівців і волонтерів, очікуваний масштаб заходу і цьогоріч не менший.

На планові навчання відправлять три тисячі військовослужбовців, канікули у школярів розпочнуться теж за планом - з 30 березня. Дистанційне навчання у вишах - на розсуд ректорів, але міністерство освіти не радить розпускати студентів по містах і селах, щоб не рознесли заразу.

Загального карантину в Білорусі немає. Кордони країна не закрила - втім, їх закрили країни-сусіди.

За останніми даними, зараження коронавірусом виявили у 94 осіб; 32 пацієнти одужали - виписані або готуються до виписки з лікарень. Смертельних випадків немає. Хвороба загалом протікає безсимптомно або у легкій формі, стверджує МОЗ. У країні провели близько 24 тис. тестів на коронавірус.

Від часу передостаннього повідомлення МОЗ - за два дні - кількість хворих збільшилася на вісім людей; тих, що одужали - на три.

"Гормони радості"

МОЗ Білорусі не робить щоденних звітів. У останніх повідомленнях відсутня інформація, скільки людей відправили на карантин і де вони розміщені.

"Спочатку ми пробували давати більш точну інформацію. Але це призвело до того, що багато ЗМІ і представники блогосфери починали активно втручатися в особисте життя громадян, намагалися з'ясовувати, як працюють їхні підприємства, що відбувається у місті. Таким чином, вони більше сіяли панічні настрої.

Крім того, люди стали менш охоче розповідати про свої контакти, стали пізніше звертатися до медиків", - пояснив 25 березня міністр охорони здоров'я Володимир Каранік.

Міністр і відповідальні чиновники 25 березня провели онлайн-трансляцію "Твоє питання МОЗ і Міносвіти про ситуацію з Covid-19 у Білорусі", до якої долучилися понад 10 тис. користувачів.

Настя, студентка одного з мінських вишів, каже, що листівки про правила підключення до міністерського стриму роздали прямо на парах, незадовго до трансляції, наказали підключитися і порадили не соромитися у питаннях.

Спілкування з чиновниками вийшло заспокійливим і невимушеним - судячи з опублікованих і продемонстрованим пізніше по ТБ фрагментах. Студентам пояснили, чому в Білорусі не вводять карантин (наразі недоцільно); розповіли про достатнє оснащення медустанов і порадили не уникати побачень - "гормони радості підвищують імунний статус" - але дотримуватися дистанції.

Дозована інформація

Новинні програми білоруського телебачення не починаються з повідомлень про Covid-19. Після репортажів про роботу президента і весняну оранку-посівну телеглядачам пропонують "закордонний трилер" - короткий огляд про те, як складно з коронавірусом у світі.

Білоруси ж, як розповідає ТБ, зайняті волонтерською турботою про людей похилого віку (яким рекомендовано залишитися вдома) і виконують вказівку президента за тиждень освоїти масове виробництво респіраторів - марлевих пов'язок нашили вдосталь.

Єдина соціальна ТБ-реклама, яка з'явилася днями, розповідає, як уберегтися від усіляких вірусів, і лише один раз мимохідь згадує про "корону".

"Робимо це, виходячи з життя, - пояснював 24 березня президент Олександр Лукашенко. - Усяке в житті буває, але головне - не панікувати. Тому що я найбільше боюся, що люди захворіють на психоз, навіть від того, що відбувається в засобах масової інформації. Від психозу будуть інші хвороби".

Поради Лукашенко берегтися від коронавірусу чаркою, лазнею та роботою на тракторі стали мемами, водночас білоруський президент демонструє електорату власну безстрашність. Практично щодня він проводить наради з різних проблем господарської діяльності, відвідує підприємства і регіони - ані сам Лукашенко, ані люди, які його супроводжують, при цьому не використовують жодних захисних засобів.

"Маски і респіратори президент не приміряв, - повідомила "Радіо Свобода" речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт. - Так, усі гості Палацу Незалежності знають, що руки треба мити. Миють і перед зустріччю з президентом. Ми, зрозуміло, також це робимо - набагато частіше, ніж раніше. Миє руки і президент. Проводити інші спеціальні медичні заходи у Палаці Незалежності керівник держави категорично заборонив".

Тиждень тому Лукашенко наказав КДБ розібратися із джерелами інформації, які "сіють паніку".

"Уже досить на це дивитися. Треба гарненько пройтися по цих сайтах, каналах, - заявив Лукашенко. - Необхідно розібратися з негідниками, які вкидають ці фейки. Навіщо вони людей труять?"

Без паніки

Найбільшу кількість заражених коронавірусом виявили у Мінську й обласному Вітебську.

У білоруській столиці і великих містах, за розповідями медиків і пацієнтів, у лікарнях різного профілю звільнили місця для ізоляції та лікування пацієнтів з Covid-19. У поліклініках обладнані окремі входи для людей з підвищеною температурою; рекомендовано викликати швидку при перших ознаках небезпечного нездужання.

До мінчанина Володимира Костянтиновича швидка приїхала сама - після того, як 83-річний чоловік, змучений кашлем і нездужанням, сходив до поліклініки за місцем проживання. І дільничний лікар, і бригада швидкої вирішили пенсіонера госпіталізувати. Але до ночі, після обстеження і рентгена, Володимира Костянтиновича з лікарні виписали. Тест на коронавірус не робити - або не зрозумів пенсіонер, що це за маніпуляція. Встиг додому на останньому метро.

"Сказали, гострий бронхіт, лікуватися вдома. Чи то місць для людей похилого віку шкодують, чи то бояться, що зіпсує статистику, якщо, не дай бог, що", - схвильована донька Світлана.

Старшокласниця Поліна, яка хворіла півтора місяця (лікарі лікували то ангіну, то ГРВІ), принесла до школи довідку і побачила у класі напередодні канікул лише третину учнів.

"Батьки пишуть заяви, щоб відпустили дітей за сімейними обставинами. Вчителі усе розуміють, але їм наказано навчати", - говорить дівчина. Молодшу сестру Поліни батьки відправили в село, від вірусу подалі. Самі їздять на роботу - щоправда, час початку робочого дня посунули. Уряд розпорядився розділити пасажиропотоки, щоб студенти й школярі не потрапляли до громадського транспорту разом з робітниками і службовцями.

У країні працюють торгові центри, ринки, ресторани, кафе... Завзяті театрали виявили, правда, що квиток у зазвичай заповнені зали популярних мінських театрів зараз можна купити без проблем, навіть перед початком вистави.

На вулицях білоруської столиці подекуди трапляються люди в медичних масках.

Кожна країна обирає свою стратегію боротьби з Covid-19, пояснив міністр охорони здоров'я Володимир Каранік. "Зараз основне завдання усіх - не допустити перевантаження системи охорони здоров'я, щоб кількість пацієнтів не перевищила її можливості надавати допомогу", - сказав міністр.

Уряд пообіцяв виділити на боротьбу з коронавірусом близько мільйона доларів.

Лікарі й пацієнти

"Дай бог нам розтягнути терміни, щоб пік захворювання не був різким. За вказівкою МОЗ ми зарезервували місця, але апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів) у нас лише два", - на умовах анонімності повідомляє фахівець однієї з багатоповерхових мінських лікарень.

Медикам у Білорусі й раніше забороняли безпосередньо спілкуватися з журналістами, це можна робити лише з дозволу МОЗ. Зараз одкровень уникають навіть у телефонних розмовах.

Марія С., лікарка з Бреста, каже, що у цьому прикордонному місті в інфекційну лікарню поки що поклали тільки одного пацієнта-іноземця з підозрою на коронавірус, він в'їхав із Польщі. "У нашій лікарні відділення реанімації на понад десяток ліжок, є кілька апаратів ШВЛ, але якщо піде потік таких вірусних хворих, ми не впораємося", - зізнається Марія.

Міністр Каранік 25 березня заявив, однак, що по дихальних апаратах Білорусь попереду всієї планети: якщо у США на 100 тисяч населення припадає 12,9 апарата ШВЛ, в Італії - 8,8, то в Білорусі - 25 (і 38 - з урахуванням усього наркозно-дихального обладнання).

"Ми намагаємося не доводити ситуацію до того, щоб нам масово знадобилися апарати ШВЛ", - пояснив міністр.

За відсутності офіційного карантину білоруські медики через соцмережі закликають людей до самоізоляції.

"Я буду на роботі. Будьте, будь ласка, вдома", - першим написав у білоруському сегменті інтернету Максим Очеретний, головлікар 3-ї дитячої клінічної лікарні Мінська. Почин підхопили колеги. Деякі перефразовували: "Ми працюємо для вас, будьте вдома заради нас".

Інструкція МОЗ дозволяє не виплачувати лікарям лікарняний, якщо ті йдуть на самоізоляцію додому.

Копирайт изображения Наша Нива/nn.by

За деякими повідомленнями, лікарям сказали, що з 25 березня не стануть госпіталізувати медпрацівників, які контактували із зараженими коронавірусом пацієнтами. Їм будуть робити тести і вимірювати температуру, але вони повинні залишатися на роботі. Офіційного підтвердження від МОЗ такої інформації немає, лікарі кажуть, що це "внутрішня інструкція".

Пацієнти, що перебувають в ізоляції, як правило, не скаржаться і постять у соцмережах лікарняні обіди. Обурюються хіба що тим, що підозрюваних у зараженні розміщують не поодинці, і є ризик заразитися від сусіда.

Блогерка Настя Захаревич, госпіталізована з підозрою на Covid-19 у мінському шкірно-венерологічному диспансері (під госпіталізацію віддали лікарні різного профілю), через соцмережі попросила принести пацієнтам медичні маски. Їй на добу видали тільки одну марлеву пов'язку, хоча, за правилами, маски потрібно міняти кожні дві години. До того ж, стверджує Настя, медики загубили її тест, який зробили в аеропорту після повернення з-за кордону, і виявили цю втрату лише за 9 днів.

Тест на коронавірус пацієнтам з підозрою на інфекцію роблять тричі. За офіційною інформацією, частину тест-систем поставляє білоруський РНПЦ епідеміології та мікробіології, де оперативно налагодили власне виробництво; є системи російського "Вектора" і ВООЗ. Тест-діагностику роблять тільки тим, хто входить до групи ризику.

"Бережіться - епідемії не буде"

Білоруська влада повернула додому всіх (хто захотів) співвітчизників, які опинилися в охопленому Covid-19 закордонні; продовжили безвіз понад 300 іноземців, які "застрягли" у Білорусі. Проблеми з найпростішими масками і антисептиками немає, полиці продовольчих магазинів заповнені...

Критики, однак, заявляють, що ударна робота по збереженню спокою в країні зумовлена прагненням Лукашенка переобратися на черговий термін (президентські вибори мають відбутися наприкінці літа) і що заради цього політичного завдання здоров'я і безпеку білорусів поставили під реальну загрозу.

"Епідемії не буде. Ви про неї не почуєте", - попереджає письменник Віктор Мартинович.

"Коли на столі репутація країни і вірність обраного шляху, нам має бути не до усіляких комашок, непомітних навіть у мікроскоп. [...] Подивіться, до коронавірусу системі запропоновано ставитися, як раніше до опозиції. Вірусу немає ані на ТБ, ані в газетах, як раніше там не було (лідерів опозиції) Статкевича або Северинця. Про вірус так само малюють якісь карикатурки; коронавірус - це анекдот. Підхід вірний і за багато років відпрацьований", - зазначає пан Мартинович.

"Це як із виборами - цифри можуть бути будь-якими. [...] Навіть якщо хворих на пневмонію виявиться дуже багато. Це ж усе пневмонія, чорт її бери. Хто сказав коронавірус?", - письменник впевнений, що з інформацією і заходами проти нової напасті влада може повестися так само, як з радіацією після аварії в Чорнобилі.

"Нашестя Covid-19 зміцнює ґрунт для авторитаризму, посилення ролі держави навіть у світовому масштабі. Ну, а у нас тим паче", - відзначає аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський. У передвиборчий період електорату демонструють сильну руку, залізний порядок, рішучу налаштованість на перемогу навіть над усемогутнім вірусом, на підступи якого можна списати економічні проблеми.

У офіційного Мінська в усьому - особливий шлях.

І що з того, що, як каже пан Класьковський, "Олександр Лукашенко нагадує того прапорщика, у якого вся рота - тобто лідери більшості інших країн з їх надзвичайним станом - йде не в ногу, і тільки він сам - в ногу"

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!