Обсервація vs самоізоляція: чому кількасот українців тримали в літаку в "Борисполі"

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Українці, які повертатимуться з-за кордону після 29 березня, обов'язково мають дотримуватися обсервації. Таке рішення увечері неділі ухвалив уряд.

Президент Володимир Зеленський напередодні розповів, що українців поселятимуть в готелях, з якими, за його словами, вже попередньо домовилися.

Водночас в київському аеропорту "Бориспіль" на деякий час "застрягли" сотні українців, які повернулися з-за кордону.

Люди погоджувалися на самоізоляцію, але категорично відмовлялися від примусової обсервації в готелях.

У Держприкордонслужбі пояснюють, що проблеми виникли через те, що коли люди вилітали, такого рішення ще не було, а коли прилетіли в "Бориспіль", воно набуло чинності.

Примусова обсервація

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів ВВС News Україна, що о 2 ночі в "Бориспіль" з катарської Дохи прилетіли 350 громадян України.

"Наразі більшість вже поїхали в місця проведення обсервації, на борту лишаються 50 пасажирів, які не хочуть іти на обсервацію", - додав він.

За словами Демченка, прикордонники разом з Нацполіцією та Нацгвардією виконують рішення уряду щодо обсервації тих, хто прибуває в Україну.

Киянка Вікторія Андрушко - одна з кількох сотень українців, що прилетіли до "Борисполя" уночі. Вона розповіла, що разом з десятками інших пасажирів не залишає борт літака, яким вони прилетіли до Києва.

"На борту зараз перебуває юрист авіакомпанії та представник поліції, ми пишемо заяву, що нас неправомірно хочуть відправити на обсервацію", - розповіла Вікторія.

"Ми розуміємо масштабність ситуації і готові на самоізоляцію, але не примусову обсервацію. Тому що ті умови, які нам пропонують, - неприйнятні", - додає киянка.

Копирайт изображения Taras Honcharenko Image caption В аеропорту "Бориспіль" українцям на підпис роздали згоду на обсервацію

Вікторія розповідає, що долетіла з Денпасара (Балі) в Доху своїм коштом - за тисячу доларів.

Вже на борту літака, яким Вікторія летіла з Дохи до Києва, їй озвучили вимогу підписати згоду на обсервацію.

"Якби нам раніше хтось сказав, що умовою вашого повернення додому є примусова обсервація в якомусь готелі, можливо, багато з нас би й не полетіло. Ми заплатили дуже багато грошей, аби дістатися додому, а тепер нам ще потрібно платити за те, щоби 14 дні провести невідомо, де", - розповіла українка.

Холодно і голодно

Українцям, які приїхали з-за кордону, уряд пропонує безкоштовну обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності або платну - у готелі Пуща Конгрес за 338 євро на двох за 14 днів перебування.

Харчування оплачується власним коштом.

Анна з Харкова разом з чоловіком погодилася на обсервацію в готелі "Козацький".

"Вперше ми дізналися про обсервацію просто перед вильотом з Дохи до Києва. Пілот перед виїздом на злітну смугу зупинив літак зі словами: поки ви не підпишете папери, що згодні на обсервацію, ми не полетимо", - розповідає Анна.

Ще одну згоду вони дали вже в Києві. "Це всіх обурило, адже нас не поінформували про умови утримання в обсервації, її терміни та інше. Наші запитання ігнорували", - каже жінка.

За словами Анни, на борту літака не було ані туалету, ані питної води, тому їй з чоловіком, як і десяткам інших українців, довелося їхати в готель.

В "Козацький" приїхав і Сергій Корчагін з Миколаєва. За його словами, при вході в готель писали дві заяви: що готові пройти тестування на коронавірус і що погоджуються на самоізоляцію.

"Він безкоштовний, але харчування нашим коштом. З-під крана тече вода з іржею, холодно, в кімнаті +12. Поселяють по двоє. Усі бродять по "Козацькому", фактично тут немає ніякої обсервації. Якщо людина одна, то йому пропонують підсилити ще когось", - розповів Сергій.

Своїм коштом

Тим, хто порушить умови обсервації, загрожує штраф - від 17 до 34 тисяч гривень. Рішення про це ухвалює суд.

Марія Єфімова з Харкова, разом з трьома десятками українців, погодилася на обсервацію своїм коштом у Пущі.

"Неприємно те, що нас змусили силою приїхати на обсервацію. У мене був план, як самоізолюватися у власній квартирі, де я мешкаю сама. Але зустріч в аеропорту розвивалася приголомшливо, тому я обрала шлях найменшого спротиву — оселитися в Пущі", - розповідає вона.

Копирайт изображения Masha Efimova Image caption Так приймали українців з-за кордону на місці обсервації у Пущі

Умовами проживання Марія задоволена. Водночас, додає вона, ціна на проживання вища, аніж раніше повідомляли, а їжа, яку треба замовляти в номер, не задовольняє.

"Завтра чекатиму на передачку від подруги. Сподіваюся, вона зможе мені передати теплі речі, а також фрукти й сік. Сподіваюся, моя обсервація триватиме до 14 днів і я зможу вільно поїхати в рідний Харків", - додала вона.

В обсервацію без тестування

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив на "обов'язковій обсервації" тих, хто повернувся з-за кордону, і пояснив, для чого це робиться.

"Під час ізоляції не можна виходити за межі обсервації, бажано ні з ким не спілкуватися, лише телефоном або іншими електронними засобами зв'язку. Задача обсервації - виявити, чи особа інфікована, оскільки вона може про це не знати та заразити інших", - заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також підкреслив, що правоохоронці не допустять хуліганства і насилля під час направлення людей в обсервацію.

А заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що українці, які повернулися з-за кордону не повинні проходити ПЛР-тестування, тому що в ньому немає сенсу.

"Є питання інкубаційного періоду, і ПЛР-тестування не буде економічно й епідемічно обґрунтованим. Тому наразі єдине правильне рішення — це зменшення пасажиропотоку й відправка всіх на обсервацію (або самоізоляцію)", - додав пан Ляшко.

Пізніше у понеділок у Нацполіції повідомили, що забезпечують порядок біля готелів "Козацький" та "Пуща Конгрес" і пояснюють тим, хто перебуває в обсервації, її правила.

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