Коронавірус і секс: що ви хотіли, але соромились запитати

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Чи можна заразитися коронавірусом під час сексу? Можливо, ви думали про це, але соромилися запитати.

Щоб відокремити факти від міфів, ми поставили ваші запитання експертам охорони здоров'я.

Д-р Алекс Джордж - лікар швидкої допомоги та колишній учасник реаліті-шоу "Острів кохання". Алікс Фокс - секс-журналістка, ведуча шоу "Несподівані рідини" (Unexpected Fluids) на BBC Radio 1 та співавторка подкасту The Modern Mann.

Чи безпечно займатися сексом під час спалаху коронавірусу?

Д-р Алекс Джордж: Якщо ви перебуваєте в стосунках ... живете з цією людиною, то це не повинно вплинути на вашу ситуацію. Однак якщо у когось із вас є симптоми коронавірусу, вам слід дотримуватись соціальної дистанції та ізолюватись навіть у своєму будинку. В ідеальному світі усі мають бути на відстані двох метрів одне від одного - навіть у власному будинку. Але ми розуміємо, що це малореально.

Алікс Фокс: Також важливо не припускати, що якщо у вас легкі симптоми коронавірусу, то так само буде і у вашого партнера. Отже, якщо у вас є будь-які симптоми, то намагайтеся триматися подалі від коханого.

Копирайт изображения Paul Cochrane/Jessie Whealey Image caption Алікс Фокс та доктор Алекс Джордж відповіли на деякі питання щодо сексу та коронавірусу, відповіді на які шукають в інтернеті

Як бути із сексом з новими людьми?

Д-р Алекс: Я, звичайно, не радив би мати зараз нових сексуальних партнерів, тому що таким чином може передаватися вірус.

Алікс Фокс: Не забувайте також, що деякі люди, які є носіями вірусу, не матимуть жодних симптомів. Тож навіть якщо ви почуваєтесь абсолютно добре ... ви все одно можете когось заразити, а вони можуть передати її іншим людям через тісний контакт і поцілунки.

Я поцілував нового знайомого, у якого невдовзі з'явилися симптоми хвороби. Що мені робити?

Д-р Алекс: Якщо ви поцілувались або контактували з тим, хто, на вашу думку, захворів на коронавірус, обов'язково самоізолюйтесь.

Слідкуйте за своїми симптомами. Якщо у вас вони з'являться, будьте особливо обережні. Відвідайте вебсайт nhs.uk. Зателефонуйте до служби 111, лише якщо вам справді потрібна медична допомога.

Алікс Фокс: Ми маємо бути відповідальними у стосунках. Якщо у вас з'явилися симптоми, і ви знаєте, що останнім часом з кимось цілувалися, ви маєте їм про це сказати. І навіть якщо ви когось поцілували, і у них з'явилися симптоми, а у вас їх немає, вам також слід самоізолюватися.

Ми з партнером не користувалися презервативами до коронавірусу - чи варто починати зараз?

Алікс Фокс: Відповідь залежить від того, чому ви не використовували презервативи.

Якщо ви не користувались ними, бо обоє перевірились на ІПСШ або перебуваєте в гетеросексуальних стосунках до менопаузи і використовуєте інший вид контрацепції для запобігання незапланованій вагітності, то все гаразд. Але якщо ви не використовували презервативи, бо покладалися на щось на кшталт перерваного статевого акту - або ризикували заразитися ІПСШ - тоді ще важливіше зараз почати їх використовувати.

Чи можу я заразитися коронавірусом, торкаючись чужої піхви чи пеніса?

Д-р Алекс: Якщо ви збираєтесь торкатися геніталій один одного, цілком ймовірно, що ви під час цього також можете цілуватися - а ми знаємо, що вірус передається через слину. По суті, будь-яка можливість передачі коронавірусу - з рота на руки, на геніталії, до чужого носа чи рота - збільшує ризики. Ми хочемо їх скоротити до абсолютного мінімуму. Отже, жодних контактів із партнером, з яким ви не живете разом.

Як мені підтримувати стосунки у такий час? Я не хочу бути самотнім.

Алікс Фокс: Уся ця пандемія спонукає багатьох людей переосмислити, що таке гарне сексуальне життя і як його підтримувати. Я чула, що люди пишуть одне одному еротичні історії, а ті хто, зустрічаються, але перебувають на карантині в різних місцях, знаходять позитив у часі та відстані. Дуже багато людей стали проявляти творчість. Якщо ви трохи пофантазуєте, то знайдете безліч способів, як можна сексуально провести час, навіть не будучи поряд.

Зараз важливо також пам'ятати про те, що дехто може виявити, що у них із партнером різні лібідо. Ви можете опинитися в ситуації, коли ви ходили на побачення лише раз на тиждень, а тепер раптом живете під одним дахом. Можливо, ви побачите, що хочете займатися сексом, коли ваш партнер цього не хоче, або навпаки. Важливо говорити про це із повагою та розумінням. Спільне життя не означає, що ви маєте право на секс, коли захочете. І для всіх, хто опинився в ситуації, коли їм недобре разом із партнером, бо вони відчувають, що їх примушують до сексу, є доступні лінії довіри.

Чи маю я більший ризик заразитися коронавірусом, якщо у мене є ВІЛ?

Алікс Фокс: Д-р Майкл Брейді з організації Terrence Higgins Trust дав кілька справді чудових порад щодо цього. Якщо ви вже приймаєте терапію для боротьби з ВІЛ, у вас хороший показник CD4 (кількість лейкоцитів для боротьби з інфекцією) та невизначене вірусне навантаження (кількість ВІЛ у крові), тоді вашу імунну систему не вважають ослабленою.

Це означає, що ви не маєте додаткових ризиків заразитися коронавірусом. Отже, якщо ви ВІЛ-позитивні, просто продовжуйте приймати ліки. Переконайтеся, що ви дотримуєтесь тих самих правил, що й решта - наприклад, стосовно самоізоляції.

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