Максим Степанов - новий очільник МОЗ у часи коронавірусу

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Ексгубернатор Одеської області, управлінець з досвідом, лікар за освітою, а ще - кум друга Ігоря Коломойського.

Що відомо про нового міністра охорони здоров'я - Максима Степанова, розповідає ВВС News Україна.

Міністерство - "порохова діжка"

Максим Степанов у МОЗ замінив відомого кардіохірурга Іллю Ємця.

Пан Ємець, який розповідав, що від коронавірусу "помруть всі пенсіонери", а також називав їх трупами, протримався у відомстві чотири тижні.

Це ще менше, ніж було десять років тому, коли він керував міністерством три місяці.

Скільки протримається на цій посаді Максим Степанов, передбачити неможливо, говорить політолог Володимир Фесенко.

Коронавірус розвивається дуже швидко, й МОЗ зараз як порохова діжка, каже політолог.

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"Те, що він — медик за освітою, ще ні про що не каже. МОЗ - це як порохова діжка, підірватися на цій посаді дуже легко. Ємець он двічі підірвався", - говорить політолог.

Максим Степанов закінчив Донецький національний медуніверситет і вивчав міжнародну економіку у Київському економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

"Степанов - врівноважена фігура, він є фаховим управлінцем, досвід у нього є, але не на центральному рівні", - каже пан Фесенко.

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Він працював заступником голови Державної податкової адміністрації України, має досвід керівництва державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна". Два роки працював губернатором Одеської області за президента Петра Порошенка.

Навесні 2019 року з Порошенком у Степанова виник конфлікт. Тоді, після першого туру президентських виборів, які на Одещині були провальними для Порошенка, президент хотів звільнити Степанова.

Губернатор відмовився йти з посади. Проте зберегти свою посаду йому не вдалося. За президента Володимира Зеленського його таки звільнили.

"Важко сказати, настільки Степанов буде придатним керувати МОЗ, наскільки він буде незалежним", - говорить про нового міністра Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА.

Політолог говорить про зв'язки нового очільника МОЗ - він є кумом Ігоря Палиці, бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Це, за словами політолога, викликає багато питань.

"Я бачив, як близькі до Коломойського ЗМІ позитивно висвітлювали ймовірність призначення Степанова. Але з іншого боку, деякі джерела говорять, що стосунки між Степановим і Палицею зараз погіршилися", - зазначає Олексій Гарань.

Політолог критикує, як хаотично підбираються в уряді кандидатури - не встигли призначити двох міністрів, як їх вже "зняли".

"Реально страшно"

Жорстко критикував дії уряду, в якому тепер працює, і сам Максим Степанов. Йдеться про реакцію на ситуацію з коронавірусом - затягування із затвердженням обладнання, необхідного для боротьби з хворобою, незабезпечення лікарів захистом.

"Якщо чесно, в шоці. Реально страшно… У мене питання до Кабінету міністрів: є у вас хтось живий взагалі? Хто-небудь, порийтесь там в аптечці, знайдіть нашатир і приведіть до тями наш уряд!"- так коментував дії уряду щодо пандемії пан Степанов.

Він говорив, що ще в січні треба було закривати кордони, придбати життєво необхідну кисневу апаратуру і роз'яснити лікарям "алгоритми роботи з коронавірусом".

Що буде з медреформою?

Можна припустити, що Максим Степанов не ставитиме під сумнів запуск вторинної ланки медреформи, на відміну від його попередника, говорить Лілія Олефір з Реанімаційного пакета реформ.

За словами експертки, таке припущення можна зробити з огляду на те, що за часів губернаторства Степанова у 2017-2019 роках Одеська область встигла ефективно почати підготовку до запуску реформи вторинки.

Копирайт изображения unian Image caption Максим Степанов довгий час керував державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна"

"Але поки не відомо, хто буде заступниками міністра. Питання злагодженої роботи і досвіду потенційних заступників відіграватиме надважливу роль у тому, наскільки швидко нова команда МОЗ зможе реагувати на протидію пандемії", - зазначила пані Олефір.

Загалом, за її словами, не вистачає прозорості та консультацій з експертним середовищем щодо кадрових питань.

За сім місяців у МОЗ маємо вже третього міністра, що, за словами експертки, свідчить про суттєві проблеми у політиці уряду.

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