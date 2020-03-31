Копирайт изображения Getty Images Image caption Повністю економічні наслідки поширення коронавірусу ми зможемо збагнути лише через місяці або роки

Життя на планеті завмерло. Повернення до норми, якщо й можливе, то обійдеться дорожче, ніж будь-яка з усіх післявоєнних криз.

Кінцевий рахунок від коронавірусу отримаємо за місяці, можливо, за роки. Але вже зараз Захід робить передоплату за лікування та реабілітацію економіки. Мова йде про трильйони доларів.

Пандемія на Заході ще не досягла піку. Від її тривалості буде залежати, наскільки біднішими стануть люди. У більшості країн карантин триває тиждень-другий, проте влада попереджає, що в тій або іншій формі він може тривати й пів року.

Приблизний масштаб лиха можна оцінити, розглянувши те, скільки грошей на початковому етапі влада багатих країн обіцяє витратити на реанімацію економіки.

Ці суми - гігантські та безпрецедентні, вони лякають. США схвалили антикризовий пакет вартістю 2 трлн доларів. Європа поки що виділяє пів трильйона, але збирає набагато більше.

Загалом країни "Великої двадцятки" до кінця березня вже пообіцяли витратити близько 5 трлн доларів грошей платників податків на боротьбу з кризою - це приблизно 6% річного обсягу світової економіки.

На відміну від попередніх криз, мова йде не про друк нових грошей центробанками, а про перерозподіл вже наявних реальних доходів суспільства, які і так скорочувалися, на користь найбільш постраждалих.

Іншими словами, збідніти можуть всі. Ті, хто виживе, постраждає і заплатить за тих, хто не переживе. Переможців не буде.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мільйони людей втратять близьких. Завдання влади - повернути їм надію на гідне життя.

"Тепер вже зрозуміло, що світ занурюється в рецесію, - каже про спад світової економіки очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. - Вона буде не менше, можливо, й гірше тієї, яку ми пережили 2009 року".

Вона не виключила зростання економіки у 2021 році, але тільки в тому випадку, якщо пандемію вдасться приборкати, а породжені нею проблеми - виправити.

На її думку, для цього потрібно "запобігти хвилі банкрутств та звільнень, які загрожують не тільки відновленню економіки, а й громадській злагоді". Коштує це дуже дорого.

За що доведеться платити

Коронавірус виявив проблеми в системі охорони здоров'я одних країн і повну руїну в інших. Перші невідкладні витрати пішли саме туди: тимчасові лікарні, термінова закупівля масок та устаткування, залучення до роботи додаткового медперсоналу. Коли пил осяде, більшості країн доведеться серйозно вкластися у вирішення проблем охорони здоров'я, виявлених цієї пандемією.

Але грошей на це не буде, якщо економічна активність не відновиться, люди і бізнес не збережуть роботу і не продовжать платити податки. Тому для початку доведеться підтримати їх: субсидіями, податковими канікулами, пом'якшенням правил і прямою роздачею грошей.

На що, крім порятунку хворих і створення вакцини, Захід буде витрачати гроші в першу чергу? У кожної країни свої рецепти, але ось приблизний перелік вже оголошених антикризових заходів.

• Майже всі країни почали з допомоги перукарям, таксистам, дизайнерам і рестораторам. Вони обіцяють безоплатні гранти і пільгові кредити малому бізнесу, індивідуальним підприємцям та самозайнятим.

• Пряма роздача грошей: наприклад, кожен американець отримає до 1 200 доларів готівкою, японцям та грекам теж обіцяють подарунки.

• Пільгові кредити тим, хто постраждав та викуп компаній в найбільш постраждалих галузях. Список відкривають авіація та туризм, але він щодня поповнюється.

• Податкові канікули: відстрочка платежів та соціальних зборів з підприємств та індивідуальних підприємців.

• Збільшення допомоги з безробіття та пом'якшення вимог для її отримання. Ірландія, наприклад, обіцяє всім, хто втратив заробіток через Covid-19, допомогу в 350 євро на тиждень.

• Кредитні канікули: відстрочка платежів по боргах компаній та фізичних осіб.

• Дотація з бюджету на виплату зарплат співробітникам фірм, які вимушено не працюють через карантин. У Чехії, Нідерландах, Британії влада пообіцяла взяти на себе 80-90% платіжної відомості приватного бізнесу на кілька місяців.

• Компенсація витрат на скорочення персоналу, аби людям виплатили вихідну допомогу за кілька місяців, а не звільняли без грошей.

• Оплачувана відпустка з догляду за дітьми, аби батьки не поспішали виходити на роботу, поки школи не працюють. У Франції, наприклад, це до двох тижнів за бюджетний кошт.

• Деякі країни (наприклад, Швейцарія) навіть компенсують втрати від зриву конференцій та інших заходів.

Ці заходи коштуватимуть трильйони доларів, гроші візьмуть в борг, а розплачуватися доведеться майбутнім поколінням. Однак без штучного дихання бізнес та населення можуть не пережити Covid-19.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малому бізнесу карантин завдав найбільшого удару. Ринок Бокерія у Барселоні.

"Нинішня криза - стовідсотково найсерйозніша і найбільш масштабна на нашій пам'яті, - сказала ВВС головна економістка клубу багатих країн ОЕСР Лоранс Бун. - Цього разу проблема не в нестачі ліквідності. Цього разу головна проблема - вірус".

Вона додає, що якщо епідемію не вдасться приборкати за пару місяців і вона повернеться наступної зими, жоден економіст в світі не візьметься передбачити, якими будуть наслідки.

Хто і скільки пообіцяв заплатити

У справі боротьби з вірусом ніхто поки що не може зрівнятися з США. Найбагатша країна світу швидко вийшла в лідери за кількістю інфікованих коронавірусом. Попри публічний скепсис президента Дональда Трампа, США поставилися до епідемії як до неприємності історичного масштабу.

Конгрес виділив понад 2 трлн доларів на реанімацію економіки. Пів трильйона отримають великий та середній бізнес, 350 млрд роздадуть дрібним підприємцям у вигляді пільгових кредитів.

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Американцям готівкою видадуть 300 млрд доларів, і ще приблизно стільки ж піде на виплату допомоги тим, хто через вірус втратив роботу.

Попри значний обсяг антикризового пакету, який перевищує річний обсяг економіки Росії і який можна порівняти з ВВП Бразилії, Італії або Канади, конгресмени і Білий дім припускають, що рахунок цей не остаточний і в підсумку доведеться заплатити більше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Життя в Нью-Йорку завмерло. Навіть на Таймс-сквер.

Схвалений Конгресом і підписаний Трампом минулої п'ятниці закон коштуватиме Америці приблизно 10% її річного ВВП. Інші країни поки діють скромніше, але деякі вже виділили великі суми.

Друга найбільша економіка у світі - Євросоюз - поки що не може домовитися про спільні стимули. Однак на національному рівні гроші вже течуть рікою.

Німеччина виділила понад 150 млрд євро, або 4,5% ВВП, і пообіцяла у разі потреби збільшити антикризовий пакет до 800 млрд євро, що становить чверть німецької економіки.

З найбільш постраждалих від коронавірусу країн ЄС Франція виявилася найщедрішою: вона готова виділити 350 млрд євро (15% ВВП).

Італія поки виділяє 25 млрд євро, Іспанія - лише 10 млрд. Це не перевищує 2% їхнього ВВП, і ніхто не вірить, що цього вистачить.

Нідерланди збираються витратити до 20 млрд євро, або 2% ВВП, лише у найближчі три місяці. Приблизно стільки ж вже виділили Данія, Польща, Португалія, Ірландія та Чехія.

Інші, на кшталт Австрії, Греції, Швеції та Естонії, вирішили не розраховувати на краще, а відразу готуватися до гіршого: вони виділяють від 5% до 10% ВВП на боротьбу з новою кризою.

Аналогічним чином діють інші розвинені країни, зокрема Австралія, Канада та Ізраїль. Ще інші, на кшталт Японії, поки підраховують збитки і сплачують компенсації.

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