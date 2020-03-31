Кольори, як у Ван Гога: павуки-павичі демонструють яскраве забарвлення

Копирайт изображения Joseph Schubert Image caption Maratus azureus: павукам-самцям властиво махати третьою парою лапок під час танку-залицяння

Гаразд, багато людей не люблять павукоподібних. Але годі, ці крихітні створіння просто приголомшливі.

У журналі Zootaxa нещодавно описали сім нових видів павуків-павичів.

І так само, як і їхні двоюрідні брати з роду Maratus, всі вони живуть в Австралії, і всі вони мають ті дивовижні райдужні кольори, якими самці будуть хизуватися під час залицяння до самиць.

Людина, яка зробила ці описи, - Джозеф Шуберт з австралійської організації Музеї Вікторії, 22-річний фахівець з павуків-павичів.

Зараз він описав 12 із 85 відомих видів цієї групи. Він часто надсилає екземпляри для ідентифікації, але також проводить польові роботи.

Копирайт изображения Joseph Schubert Image caption У самців виду Maratus constellatus "візерунки на черевці виглядають як "Зоряна ніч" від Ван Гога"

Назви нових видів - Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei та Maratus inaquosus. Більшість з них мешкають у Західній Австралії.

"Моїм улюбленим видом може бути Maratus constellatus", - сказав він.

"Візерунки на черевці мені так само нагадують "Зоряну ніч" Ван Гога, звідси назва constellatus, що латиною означає зоряний", - зазначає вчений.

"Кількох павуків з цього дослідження назвали на честь людей, які їх відкрили. Багато видів насправді виявили дослідники-аматори, які задокументували дані місцевості та сфотографували павуків та надіслали мені зображення", - каже Джозеф Шуберт.

"Щодо того, скільки видів павуків-павичів виявили за останні кілька років, я, безумовно, думаю, що їх там (у Західній Австралії. - Ред.) можна знайти ще більше", - вважає дослідник.

Копирайт изображения Joseph Schubert Image caption Вид Maratus laurenae. Павуки-павичі крихітні. В довжину лише кілька міліметрів

Як правило, павуки-павичі дуже маленькі, розміром із зерна рису. Самці мають шикарне забарвлення; самиці мають більш строкатий вигляд, в їхньому забарвлені переважають коричневий, чорний та бежевий кольори.

Самці розмахують черевцем та лапками під час танку-залицяння. Деякі навіть мають своєрідні вирости-щитки на тілі, які використовують немов віяла - звідси й асоціація з павичами.

Останніми роками відкриття нових видів, і, враховуючи популярність павуків-павичів, можливо, в майбутньому виявлять ще багато нерозпізнаних видів.

Копирайт изображения Nick Volpe Image caption Вид Maratus volpei. Загалом наразі описані 85 видів павуків-павичів

Копирайт изображения Joseph Schubert Image caption Maratus suae: самці цього виду демонструють екзотичні кольори

Копирайт изображения Joseph Schubert Image caption Maratus noggerup: такі павуки-павичі живуть в Австралії

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