Кольори, як у Ван Гога: павуки-павичі демонструють яскраве забарвлення
Гаразд, багато людей не люблять павукоподібних. Але годі, ці крихітні створіння просто приголомшливі.
У журналі Zootaxa нещодавно описали сім нових видів павуків-павичів.
І так само, як і їхні двоюрідні брати з роду Maratus, всі вони живуть в Австралії, і всі вони мають ті дивовижні райдужні кольори, якими самці будуть хизуватися під час залицяння до самиць.
Людина, яка зробила ці описи, - Джозеф Шуберт з австралійської організації Музеї Вікторії, 22-річний фахівець з павуків-павичів.
- Узбережжя Греції огорнула гігантська павутина: фото
- Чоловік у Каліфорнії через павука спалив квартиру
- Вчені навчили павука стрибати на вимогу
Зараз він описав 12 із 85 відомих видів цієї групи. Він часто надсилає екземпляри для ідентифікації, але також проводить польові роботи.
Назви нових видів - Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei та Maratus inaquosus. Більшість з них мешкають у Західній Австралії.
"Моїм улюбленим видом може бути Maratus constellatus", - сказав він.
"Візерунки на черевці мені так само нагадують "Зоряну ніч" Ван Гога, звідси назва constellatus, що латиною означає зоряний", - зазначає вчений.
"Кількох павуків з цього дослідження назвали на честь людей, які їх відкрили. Багато видів насправді виявили дослідники-аматори, які задокументували дані місцевості та сфотографували павуків та надіслали мені зображення", - каже Джозеф Шуберт.
"Щодо того, скільки видів павуків-павичів виявили за останні кілька років, я, безумовно, думаю, що їх там (у Західній Австралії. - Ред.) можна знайти ще більше", - вважає дослідник.
Як правило, павуки-павичі дуже маленькі, розміром із зерна рису. Самці мають шикарне забарвлення; самиці мають більш строкатий вигляд, в їхньому забарвлені переважають коричневий, чорний та бежевий кольори.
Самці розмахують черевцем та лапками під час танку-залицяння. Деякі навіть мають своєрідні вирости-щитки на тілі, які використовують немов віяла - звідси й асоціація з павичами.
Останніми роками відкриття нових видів, і, враховуючи популярність павуків-павичів, можливо, в майбутньому виявлять ще багато нерозпізнаних видів.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!