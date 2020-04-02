Послання Білла Гейтса та інші фейки про коронавірус: як їх розпізнати

Здається, фейкові історії про коронавірус просочилися скрізь - від Facebook вашого дядька до картинки, яку вам надіслав друг.

Щоб допомогти вам розібратися, що правда, а що ні, команда BBC перевіряє найпоширеніші фейки, які можуть ввести в оману.

Фейкове повідомлення Білла Гейтса

Довге повідомлення, яке приписують мільярдеру-засновнику Microsoft Біллу Гейтсу, що заохочує людей позитивно розмірковувати про своє життя під час спалаху коронавірусу, перепостили тисячі разів у багатьох країнах. Воно опинилось навіть на верифікованих акаунтах, зокрема сайтах газет та Instagram супермоделі Наомі Кемпбелл.

Але насправді Білл Гейтс не має нічого спільного з цим посланням.

Водночас до BBC звернувся чоловік з Лондона, який заявив, що опублікував це повідомлення у Facebook 16 березня, але не приписував його пану Гейтсу.

Ми не впевнені, що саме він запостив його першим, але ми не знайшли більш ранньої його версії у публічних облікових записах Facebook. Також незрозуміло, як воно перетворилося на повідомлення від Білла Гейтса.

Згідно з даними, отриманими за допомогою інструменту аналізу соціальних медіа Crowdtangle, вперше цей допис із авторством Білла Гейтса з'явився 22 березня.

Оманливе відео про пожертви на харчі

Відео, яке набрало понад 10 мільйонів переглядів за кілька днів, нібито демонструє посилки з їжею, залишені на вулиці для тих, хто цього потребує, під час спалаху коронавірусу.

Одні дописувачі стверджують, що це зняли у Туреччині, інші - що це місто в Іраку чи Індії. Більшість хвалить відео за те, що воно показує, як їхня країна допомагає бідним.

Це відео - реальне, але насправді йому вже два місяці, тож його репости зараз вводять в оману. Ці пожертви були не для людей, постраждалих від коронавірусу, а для жертв землетрусу.

Щоб це з'ясувати, фахівці BBC з верифікації успішно визначили місце зйомки відео, помітивши вивіску магазину чи рекламну табличку зі словами "дуже дешево" турецькою мовою.

Згодом вдалося з'ясувати, що цей кліп - уривок з онлайн-трансляції подій, що відбувалися у місті Конья в Туреччині. У Facebook його завантажили 25 січня.

В обох відео збігаються знак, фургон та дерева на задньому плані.

Благодійна організація, яка займалася пожертвами, підтвердила, що відео не пов'язане з Covid-19.

Фейкові SMS

Фотографії фейкових повідомлень, нібито надісланих британським урядом, які загрожують штрафами за те, що люди занадто часто виходять з дому, активно поширювали у соцмережах.

Вони стверджували, що уряд відслідковує людей та штрафує тих, хто виходить з дому.

В одному з них, яке поліція Манчестера назвала фейком, йшлося: "Ви оштрафовані на 3550,73 фунтів стерлінгів за те, що вийшли з дому без причини".

Насправді цього тижня уряд справді надсилав повідомлення, у яких роз'яснювали нові правила.

Але в уряді заявили, що будь-які інші повідомлення, нібито відправлені від їхнього імені, є фальшивими.

Незрозуміло, чи ці повідомлення насправді розсилали шахраї, чи хтось просто сфабрикував скріншоти.

Вертольоти не розпилюють дезінфектори

Виявляється, чутки про те, що вертольоти розпилюватимуть дезінфектори над містами, поширювали не лише в Україні - схожі повідомлення у різних формах розсилали через WhatsApp та інші месенджери у багатьох країнах.

Але немає жодних доказів, що це насправді хоч десь відбувалось.

Нещодавно таке повідомлення отримала група лікарів і медсестер у лондонській лікарні.

За даними BBC Monitoring, схожі повідомлення отримували люди зокрема у Кенії, Італії, Росії та Непалі.

Це не італійська поліція, яка стежить за дотриманням карантину

Також з'явилося відео, де нібито показано, як італійська поліція заарештовує чоловіка за недотримання суворих правил карантину, і його версія, розміщена у Twitter в Індії, набрала понад 750 000 переглядів.

Однак насправді це відео зняли у Бразилії, показує воно арешт чоловіка в Сан-Паулу, що жодним чином не пов'язаний із коронавірусом. Ті самі кадри опублікували на сайті газети Globo, де повідомили про арешт.

Варто звернути увагу, що поліцейський у футболці, а у березні в Італії для цього ще занадто прохолодно.

Фото іспанської лікарні та голосове повідомлення

У WhatsApp поширювали голосове повідомлення арабською мовою, де критикували ситуацію у відомій лікарні в Єрусалимі, разом із фото пацієнтів, що лежать на підлозі. Кілька арабських новинних сайтів використали це фото у статтях про те, як ізраїльська лікарня намагається впоратися зі спалахом коронавірусу.

Однак у лікарні це повідомлення спростували, заявивши, що фото було зроблене в іншому місці.

Команда BBC Trending вирішила придивитися до нього пильніше і з'ясувала, що його зробили у Мадриді. За повідомленнями, на ньому зображені хворі на коронавірус. Вперше фото опублікували на іспанському акаунті у Twitter.

Логотипи на лікарняних подушках та простирадлах збігаються із маркуванням постільної білизни у лікарнях Мадрида.

Над матеріалом працювали: Ольга Робінсон, Шаян Сардарізаде, Маріанна Спрінг, Реха Кансара та Бен Стрік

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