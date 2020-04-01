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У боротьбі з Covid-19 медичні працівники в усьому світі платять високу ціну.

Тисячі з них заразилися коронавірусом, надходить все більше повідомлень про померлих медпрацівників.

Попри захисний одяг та маски, лікарі та медсестри, схоже, більш схильні до зараження, ніж більшість людей, і, можливо, також мають вищу ймовірність тяжкого перебігу хвороби.

Але чому так відбувається?

Вірусне навантаження

Експерти вважають, що основна причина полягає у кількості вірусу, з яким медики мають справу щодня.

Після того, як вірус потрапляє в організм, він проникає у клітини і починає розмножуватися. Отже, протягом кількох наступних днів кількість вірусу в організмі людини збільшується.

Чим більше "вірусне навантаження" - так називають концентрацію вірусу - тим вища ймовірність тяжчого перебігу хвороби, і пацієнт має більше шансів заразити інших.

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"Чим більше вірусу всередині мене, тим більша ймовірність, що я можу заразити вас", - заявила професорка Венді Барклай з кафедри інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона в ефірі програми BBC Newsnight.

Лікарі та медсестри часто перебувають у дуже тісному контакті з людьми, які сильно заражені та мають багато вірусу в організмі, тобто вони зазнають впливу дуже високих доз вірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), один пацієнт, якого оперували у лікарні в китайському Ухані, заразив 14 медичних працівників ще до появи у нього гарячки.

Проф. Барклай каже, що навіть імунній системі здорової людини дуже важко боротися з такою кількістю вірусів.

"Кількість вірусу, яким ви заразилися, майже напевно визначає баланс сил у битві - війні, яка триває між вірусом та вашою імунною системою, - каже вона. - Якщо в межах експерименту заразити тварин різними дозами вірусу, то тяжче хворітимуть ті тварини, які отримали вищу дозу вірусу".

Як коронавірус потрапляє в організм

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Якщо у людини є вірус Covid-19, також відомий як Sars-CoV-2, він може перебувати у верхніх дихальних шляхах, готовий до розповсюдження через дихання чи кашляння.

"Щоразу, коли ми дихаємо або говоримо, з нашого горла та носа виділяються крапельки, які потрапляють у повітря", - каже професорка Барклай.

Деякі з цих крапельок осідають та заражають поверхні. Ось чому нам варто зберігати дистанцію і мити руки.

Наразі невідомо, скільки таких частинок має потрапити в організм, щоб людина захворіла.

"При грипі, вірус якого нам добре відомий, достатньо всього трьох частинок, які потрапляють в організм і розпалюють інфекцію. Щодо Sars-CoV-2 точної інформації немає, але ця кількість також може бути дуже малою", - додає проф. Барклай.

Ризики на передовій

Ми досі не знаємо достеменно, наскільки постійний контакт із вірусом впливає на медичних працівників на передовій.

Але дані ВООЗ щодо спалаху SARS у 2002-2003 роках свідчать, що 21% заражених становили медпрацівники.

Подібна ситуація відбувається й серед тих, хто лікує пацієнтів із Covid-19.

В Італії серед усіх людей, у яких підтвердили коронавірус, було 6 200 медиків.

В Іспанії, за оцінками, їх близько 6500 - або 12% випадків зараження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Іспанії медичні працівники становлять приблизно 12% інфікованих

У Китаї, за підрахунками, на початку березня були заражені близько 3300 медичних працівників.

Це означає, що десь 4-12% підтверджених випадків коронавірусу в світі - це медики.

Один із британських чиновників охорони здоров'я розповів BBC, що у деяких районах на лікарняних перебувають до 50% співробітників лікарень.

І якщо заходи, яких вживають для боротьби з інфекцією, перестануть працювати, лікарні можуть стати осередками поширення вірусу.

Лікарі розповіли ВВС, що вони намагаються якомога швидше виписувати пацієнтів, у яких немає коронавірусу, щоб захистити їх від зараження.

Поганий захист

Копирайт изображения Reuters Image caption Медичні працівники Зімбабве страйкують, в той час як у країні запровадили тритижневий карантин

Саме через постійний вплив вірусу, якого зазнають медики, у багатьох країнах лікарі та медсестри скаржаться на брак засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

У Франції лікарі судяться з урядом через те, що їх не забезпечують масками, і таким чином наражають на небезпеку.

У Зімбабве, де запроваджують тритижневий карантин, щоб спробувати зупинити поширення вірусу, медпрацівники страйкують через відсутність у них ЗІЗ.

Ніл Діксон, виконавчий директор британської організації медичних працівників, каже, що відсутність достатньої кількості захисних засобів у Британії, підірвала довіру лікарів та медсестер.

Хоча британський уряд залучив армію, щоб передати медпрацівникам мільйони масок, для відновлення цієї довіри знадобиться час, вважає пан Діксон.

"Інша проблема полягає в тому, що виробництво цих матеріалів, як правило, зосереджено в Азії та Китаї. І для Китаю забезпечення їхнього безперебійного постачання в довгостроковій перспективі стане серйозним викликом".

*Матеріал підготовлений за участі Дебори Коен, кореспондентки Newsnight з питань здоров'я

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