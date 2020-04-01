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Пандемія коронавірусу змінила життя і плани мільйонів людей по всьому світу. Її масштаби змушують багатьох експертів вважати, що карантинних заходів не уникнути протягом тижнів, а то й місяців.

Важко побачити щось позитивне у подібній ситуації, проте воно є, оскільки людство, опинившись перед такою масштабною загрозою, знайшло в собі сили на прояв гуманності.

1. Оплески людям у білих халатах

У всіх країнах світу на передовій боротьби з коронавірусом опинилися лікарі, медсестри та інші працівники охорони здоров'я. Значною мірою завдяки їхнім зусиллям багатьом хворим стало краще, і вони врешті-решт одужали.

Щоб визнати їхні заслуги і хоч якось віддячити, люди в різних країнах вечорами почали виходити на балкони або у двори та аплодувати.

Цей тренд започаткували в середині січня у китайському місті Ухань, де був перший спалах коронавірусу.

На відеороликах, розміщених у китайських соцмережах, видно, як місцеві жителі викрикують зі своїх вікон слова подяки і співають пісень, щоб підтримати одне одного.

З поширенням вірусу за межі Уханя тренд публічно висловлювати подяку медикам отримав глобальний масштаб.

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2. Китай послаблює карантин

Як вважає китайська влада, їм вдалося стримати поширення вірусу у себе в країні, принаймні поки.

За останні дні зафіксували лише кілька нових хворих. Майже всі вони прибули до Китаю з-за кордону.

Тому влада починає поступово послаблювати жорсткі карантинні заходи.

25 березня у провінції Хубей, з якої почалася пандемія, зняли обмеження на виїзд. Карантин в Ухані, який запровадили у січні, послаблять 8 квітня.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Китаї Стівен Макдонелл, мешканці Пекіна тепер можуть зітхнути на повні груди - у прямому та переносному сенсах.

Звичайно, є побоювання, що в Китаї може початися друга хвиля епідемії, але поки влада сподівається на краще і поступово послаблює обмеження.

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3. Італія: світло в кінці тунелю?

Як повідомила в середині минулого тижня влада Італії, країна, ймовірно, увійшла у фазу стабілізації поширення інфекції, оскільки чотири дні поспіль реєстрували зниження як кількості нових випадків, так і смертності.

У середу виявили 3 612 нових випадків - менше, ніж у кожні з попередніх чотирьох днів.

Однак кількість інфікованих знову зросла до четверга, а до п'ятниці загальна картина виявилася змішаною: число хворих зменшилося у порівнянні з попереднім днем, але смертність підскочила на найвищий від початку пандемії рівень.

І все ж, чотири дні тижня дали промінь надії, хоч і не на довго, що справи в Італії, яка більше за інші країни Європи постраждала від спалаху нової інфекції, можуть покращитись.

У ВООЗ назвали цю тенденцію обнадійливою, а головний лікар Ломбардії - регіону, найбільш ураженого коронавірусом, - сказав, що "в кінці тунелю з'явилося світло"

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4. Науковці у пошуках вакцини

Усі в світі чекають, коли ж з'явиться вакцина проти нового коронавірусу.

Наразі розробляють кілька вакцин подібного типу, а в американському науково-дослідному центрі Kaiser Permanente в Сіетлі чотирьом волонтерам зробили щеплення з експериментальною дозою безпечного генетичного коду нового вірусу.

Експерти вважають, що їм знадобиться кілька місяців, щоб з'ясувати, наскільки ефективні ця та інші вакцини, які поки лише на стадії розробки.

Проте вчені дізнаються дедалі більше і більше про новий коронавірус. Минулого тижня з'явилися дуже обнадійливі повідомлення про дослідження генетичного коду вірусу.

Зазвичай віруси під час розмноження в організмі тварини або людини мутують, проте у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються, як помітили науковці.

Якщо ці спостереження підтвердяться, це може означати, що однією вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на тривалий час.

"Вірус зі стабільним геномом - це хороша новина у справі розробки вакцини", - підтвердив професор Стефано Менц, який безпосередньо займається цією проблемою.

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5. Всі в одному човні

Хоч спалах коронавірусу розлучив багатьох з нас на фізичному рівні, морально такої згуртованості між людьми давно не спостерігалося.

З усіх країн світу надходять повідомлення про взаємодопомогу та акти милосердя й альтруїзму.

У Британії сотні тисяч людей відгукнулися на заклик приєднатися до армії волонтерів Національної служби охорони здоров'я (NHS) - залишивши далеко позаду заплановану владою цифру цього добровольчого загону.

Як сказав директор підрозділу NHS в Англії Стівен Поувіс, він приголомшений "сплеском альтруїзму" на заклик допомогти безкоштовній медицині.

Багато мереж кафе і ресторанів, які нині працюють лише на винос, безкоштовно пригощають медпрацівників кавою і бутербродами.

В Іспанії, як пише газета El Pais, на заклик одного лікаря відгукнулися десятки тисяч людей, які написали листи хворим у важкому стані з побажаннями одужання і словами підтримки.

Світом розійшовся ще один тренд, що почався в Італії і Іспанії: люди почали виставляти у вікнах саморобні малюнки та плакати з веселкою - як побажання удачі та символ оптимізму.

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