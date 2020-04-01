Коронавірус в Італії: смертність зросла в кілька разів
Кількість підтверджених випадків Covid-19 в Італії наприкінці березня перевищила 100 тисяч. Офіційна кількість жертв коронавірусу - понад 12 тисяч людей.
Проте точно підрахувати кількість загиблих практично неможливо.
Дехто стверджує, що офіційні цифри занижують в три-чотири рази, оскільки тисячі людей, заражених коронавірусом, продовжують хворіти та помирати у себе вдома, без проведення тесту і встановлення діагнозу.
Інші, навпаки, вважають, що кількість загиблих є завищеною у кілька разів, оскільки до офіційної статистики потрапляють всі пацієнти, які померли в лікарні після позитивного аналізу на Covid-19. Це абсолютно не означає, що причиною їхньої смерті став саме коронавірус.
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За деякими підрахунками, безпосередньо від Covid-19 вмирає лише кожен восьмий з "офіційно" загиблих інфікованих.
Обидві точки зору підкріплені експертними думками, обидві підтверджуються відповідною статистикою і в цілому мають повне право на існування.
Тож як підрахувати реальну кількість жертв епідемії?
Статистика та реальність
Нембро - невелике містечко у провінції Бергамо в Ломбардії, яке сильно постраждало від спалаху Covid-19.
Воно розташоване приблизно в 60 км на північний схід від Мілана. Населення міста - близько 11,5 тис. людей. Офіційна кількість жертв епідемії коронавірусу станом на кінець минулого тижня - 31.
Тридцять одна людина - здається, не дуже багато. Щороку, за даними мера міста Клаудіо Канчеллі, у січні-березні в Нембро зазвичай помирає близько 35-40 людей.
Проте в цьому році, лише за три неповних місяці, до 24 березня, місцева мерія видала мешканцям вже 158 свідоцтв про смерть.
Це на 123 більше, ніж в середньому за той же період у попередні п'ять років. У чотири рази.
Це навіть більше, ніж за весь минулий рік: за весь 2019 рік в Нембро померли 120 мешканців.
Приголомшений цією статистикою, Клаудіо Канчеллі зробив запит щодо аналогічних цифр в меріях сусідніх міст. Результати виявилися ще більш шокуючими.
У Чернуско-суль-Навільо (населення - 33 тис. людей) та Пезаро (95 тис.) загальна кількість мешканців, які померли в період з січня по березень, перевищує офіційну статистику загиблих від коронавірусу в п'ять-шість разів.
Не набагато кращою є ситуація і в столиці провінції - місті Бергамо з населенням 122 тис. людей. Лише з 1 по 24 березня там померли 446 мешканців - це в 4,5 раза більше, ніж в середньому за останні п'ять років.
Водночас офіційна кількість жертв коронавірусу за той же період - 136. Тобто реальна смертність в місті виявилася вищою майже в 3,5 раза.
Звідки такий величезний розрив?
Супутні втрати
Навряд настільки значне розходження в цифрах можна пояснити лише недостатнім тестуванням хворих. Цілком очевидно, що будь-яка масштабна пандемія вбиває не тільки безпосередньо, а й опосередковано.
Навантаження на систему охорони здоров'я зростає так стрімко, що вона просто перестає справлятися з напливом тяжкохворих пацієнтів.
Середній час очікування ліжка в реанімації в італійських лікарнях становить зараз близько трьох годин. За цей час хворий має всі шанси поповнити сумну статистику - при цьому абсолютно неважливо, вірус у нього, бактеріальна пневмонія, камені в нирках або серцевий напад.
Одночасно з цим зменшується кількість лікарів, що в умовах масштабної пандемії теж обертається додатковими жертвами.
З початку спалаху Covid-19 в Італії тільки офіційно від коронавірусу померли понад 40 співробітників лікарень. Загалом діагноз Covid-19 підтвердили у понад 5000 лікарів, медсестер, працівників швидкої допомоги та інших працівників системи охорони здоров'я.
Всі вони були змушені піти на карантин або самі стали пацієнтами. Скільком хворим, яких можна було вилікувати, це в підсумку коштувало життя?
Особливо якщо взяти до уваги, що в Італії дуже багато літніх людей: майже кожному четвертому жителю країни понад 65 років.
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В таких умовах доречно шукати відповіді на запитання, скільки людей померло не безпосередньо від коронавірусу, а загалом через нього.
Відповідь на це питання ми скоро дізнаємося. Найбільше в Італії аналітичне агентство In.Twig вже почало збір і дослідження щомісячної статистики смертності у всіх 243 муніципалітетах провінції Бергамо за останні п'ять років, щоб порівняти їх з цифрами поточного року і оцінити реальний масштаб гуманітарної катастрофи в країні.
"Поки що зібрані дані [приблизно про половину населення провінції], оброблені науковими методами, підтверджують сенсаційні заяви мерів міст провінції Бергамо", - заявив у вівторок в інтерв'ю регіональній газеті L'Eco di Bergamo професор кафедри цифрових методів соціології Університету Бергамо Альдо Крістадоро.
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