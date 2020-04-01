Коронавірус допоміг: як Білорусь стала найфутбольнішою країною Європи
"Кому білоруський футбол був потрібен, нецікава нудота. За ним ніколи не спостерігав ніхто і я теж, а тепер тільки він і лишився", - розповідає киянин Микола.
До епідемії коронавірусу він постійно робив ставки на футбольні матчі провідних чемпіонатів Європи. За останні тижні всі країни Європи зупинили змагання, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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Але Білорусь вирішила піти своїм шляхом та проігнорувала пандемію - там чемпіонат з футболу саме набирає обертів. Країна продає права на трансляції за кордон, а букмекери переорієнтовуються на Білорусь.
Лукашенко проти коронавірусу
"Тут немає ніяких вірусів. Ти ж не помітила, що вони літають, я теж не бачу", - переконував журналістку Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання, чому в країні не зупиняються змагання і сам президент грає в хокей.
Президент постійно закликає не панікувати і не надто остерігатись хвороби. Він каже, що більше боїться, що люди захворіють на психоз. А берегтися від коронавірусу він закликає горілкою та лазнею.
Офіційно в Білорусі близько сотні хворих на коронавірус й тільки одна людина померла, хоча опозиція стверджує, що влада приховує реальні цифри.
Найбільшу кількість заражених коронавірусом виявили у Мінську й Вітебську, де й помер 75-літній білоруський актор.
У країні працюють торгові центри, ринки, театри, ресторани та кафе. 2 квітня навіть відкриється чергова сесія парламенту.
Хай там що, інші країни Європи зупинили свої чемпіонати. А матч Ліги чемпіонів у Мілані в кінці лютого називають "вірусною бомбою", яка сприяла суперпоширенню вірусу в Італії.
На цьому фоні у березні розпочався новий футбольний сезон в Білорусі й команди вже відіграли два тури.
Влада навіть не заборонила доступ глядачів до матчів. Кожен поєдинок, хоч і з посиленими заходами безпеки, відвідують близько тисячі глядачів.
Єдині у Європі
"Для ставок у футболі лишився чемпіонат Білорусі у Європі. Більше нічого не лишилось, то ставлю на них, вже ставив на пару матчів та виграв кілька тисяч гривень", - розповідає Микола.
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Білорусь перебуває аж на 25 місці, далеко позаду провідних чемпіонатів Європи.
Раніше чемпіонат Білорусі ніхто в України не транслював, але зараз ситуація змінилась й права на нього купив канал Спорт1.
"Чемпіонат став популярним, його дивляться і роблять ставки", - додає Микола. Ще одна країна світу, де досі грають матчі - Нікарагуа у Центральній Америці.
Багато оглядачів вважають, що Білорусь серед іншого і не зупиняє чемпіонат, що вигідно продає права на трансляцію.
Разом з Україною, за даними спортивних ЗМІ, права на білоруські трансляції купили вже десять країни, серед яких Росія, Сербія, Ізраїль, Індія, Хорватія, Чорногорія, Словенія та Північна Македонія.
Микола розповідає, що він не надто розбирається у білоруському чемпіонаті, як і більшість азартних гравців, але ставки йдуть. При цьому дедалі активніше.
"Поставив на якийсь "Енергетик" і виграв, навіть не знаю, з якого міста", - додав Микола.
Обнімаються і не бояться
Як розповідає російська служба ВВС, останні матчі білоруського чемпіонату активно відвідують глядачі. І практично ніхто не одягає захисних масок.
"Не страшно йти на футбол. Це ж ніби для людей похилого віку страшно. Нам чого боятись? Футбол важливіший", - розповіли журналістам молоді вболівальники на останньому матчі мінського "Динамо".
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На цю гру зібрались 1750 глядачів, яким на вході міряли температуру. Але жодного випадку підвищеної температури не зафіксували.
Вболівальники обнімались, тиснули один одному руки, так само як і масово тиснули руки футболістам після матчу.
Звичайно, футбол посеред пандемії подобається не усім, тим більше футболістам.
У Європі багато футболістів та тренерів захворіли на коронавірус.
Деякі гравці в Білорусі теж нарікають на небезпеку.
Білоруські ЗМІ цитують захисника команди "Рух" Жоао Вілліама, який вважає, що чемпіонат країни варто було б зупинити.
"Я б хотів, щоб чемпіонат Білорусі зупинили. Я трохи наляканий. Під час матчу про це не переживаю, але після свистка виникають думки - чи не заразився я? Футбол - це контактний вид спорту", - заявив футболіст.
У складі мінського "Динамо" грає колишній гравець збірної України Артем Мілевський.
Він веде блог на Youtube та Instagram й часто згадує про ситуацію в чемпіонаті Білорусі.
Мілевський не закликає зупинити турнір.
"У нас є контракти та зобов'язання перед нашим президентом та футбольною лігою", - сказав Мілевський.
Наступний - третій тур чемпіонату Білорусі - відбудеться вже цими вихідними.
Світова зірка "Слуцька"
Міжнародна увага до білоруського чемпіонату проявляється навіть у несподіваній популярності окремих клубів.
Наприклад, середняк "Слуцьк" раптово здобув фанатів у Австралії та по всьому світу.
Команда з білоруської глибинки ще кілька років тому називалася "Слуцькцукор" (власник — місцевий цукровий завод) й грала у нижчих футбольних дивізіонах. З 2014 року вона у найвищій лізі Білорусі, але і там зірок з неба ніколи не хапала, найкраще досягнення - 7-е місце у чемпіонаті.
Утім, іноземним вболівальникам "Слуцьк" впав у око через свою назву на латиниці Slutsk, що нагадує англійське слово slut - у перекладі "повія".
Хоча білоруські лінгвісти наполягають, що транслітерацію зробили неправильно, а насправді треба писати Słuck.
Однак, у Facebook з'явилася міжнародна група підтримки "Слуцька" - FK Slutsk Worldwide, кількість учасників нараховує вже близько 2 тис. і зростає.
Саму групу фанати з міста Аделаїда на півдні Австралії.
"Коронавірус сильно вдарив по футбольних фанатах по всьому світу. І ми вдячні білоруській прем'єр-лізі та ФК "Слуцьк" за те, що вони продовжують грати у футбол для фанів відусюди", - написали адміни групи.
"Ми любимо Слуцьк!" - додають вони.
Мессі, Роналдо чи Сердюк
У своїх постах учасники групи розмірковують, хто кращий гравець: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналдо (обидва зараз не грають через карантин) чи нападник "Слуцька" Артем Сердюк, який забив у першій грі проти "Славії-Мозир" два голи.
"Статистика не бреше, друзі. Ми всі знаємо, хто кращий", - пише автор допису. А в коментарях йому відповідають: "Легенда!".
Після цього Артем Сердюк записав відеозвернення, в якому закликав "вболівальників з усього світу" підтримати команду в наступній грі проти клубу "Іслоч": ""Уперед, Слуцьк!"
У переписці учасників групи, хто є звідки, відписалися люди з США, Нової Зеландії, Великої Британії, Німеччини та України (до речі, за "Слуцьк" виступають два українці: захисник Сергій Чеботаєв та півзахисник Юрій Тетеренко).
А нова австралійська "торсида" пішла ще далі та серйозно розмірковує над тим, як закупити атрибутику "Слуцька" в Австралію, щоб фінансово підтримати скромну білоруську команду.
У самому клубі в коментарі "Белсат" зізналися, що до цього у них був лише один іноземний фанат з Уельсу, що якось побував на домашній грі.
"Не хочемо влаштовувати з цієї неординарної історії недовгостроковий "хайп", а щиро хочемо, щоб ці вболівальники залишилися з командою і після кінця світової пандемії, навіть коли весь світовий футбол повернеться з карантину", - розповіла пресслужба "Слуцька".
"Готуємо продуману реакцію у відповідь, і не тільки для іноземного фан-клубу, але і для наших місцевих уболівальників, які не залишають команду в настільки важку хвилину. Спасибі всім їм", - відзначили у клубі.
І пообіцяли подумати, чи треба змінювати транслітерацію назви на Słuck.
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