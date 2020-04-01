Коронавірус допоміг: як Білорусь стала найфутбольнішою країною Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Матч у Мінську 28 березня 2020 року

"Кому білоруський футбол був потрібен, нецікава нудота. За ним ніколи не спостерігав ніхто і я теж, а тепер тільки він і лишився", - розповідає киянин Микола.

До епідемії коронавірусу він постійно робив ставки на футбольні матчі провідних чемпіонатів Європи. За останні тижні всі країни Європи зупинили змагання, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Але Білорусь вирішила піти своїм шляхом та проігнорувала пандемію - там чемпіонат з футболу саме набирає обертів. Країна продає права на трансляції за кордон, а букмекери переорієнтовуються на Білорусь.

Лукашенко проти коронавірусу

"Тут немає ніяких вірусів. Ти ж не помітила, що вони літають, я теж не бачу", - переконував журналістку Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання, чому в країні не зупиняються змагання і сам президент грає в хокей.

Президент постійно закликає не панікувати і не надто остерігатись хвороби. Він каже, що більше боїться, що люди захворіють на психоз. А берегтися від коронавірусу він закликає горілкою та лазнею.

Офіційно в Білорусі близько сотні хворих на коронавірус й тільки одна людина померла, хоча опозиція стверджує, що влада приховує реальні цифри.

Найбільшу кількість заражених коронавірусом виявили у Мінську й Вітебську, де й помер 75-літній білоруський актор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лукашенко твердить, що не бачить ніяких вірусів

У країні працюють торгові центри, ринки, театри, ресторани та кафе. 2 квітня навіть відкриється чергова сесія парламенту.

Хай там що, інші країни Європи зупинили свої чемпіонати. А матч Ліги чемпіонів у Мілані в кінці лютого називають "вірусною бомбою", яка сприяла суперпоширенню вірусу в Італії.

На цьому фоні у березні розпочався новий футбольний сезон в Білорусі й команди вже відіграли два тури.

Влада навіть не заборонила доступ глядачів до матчів. Кожен поєдинок, хоч і з посиленими заходами безпеки, відвідують близько тисячі глядачів.

Єдині у Європі

"Для ставок у футболі лишився чемпіонат Білорусі у Європі. Більше нічого не лишилось, то ставлю на них, вже ставив на пару матчів та виграв кілька тисяч гривень", - розповідає Микола.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Білорусь перебуває аж на 25 місці, далеко позаду провідних чемпіонатів Європи.

Раніше чемпіонат Білорусі ніхто в України не транслював, але зараз ситуація змінилась й права на нього купив канал Спорт1.

"Чемпіонат став популярним, його дивляться і роблять ставки", - додає Микола. Ще одна країна світу, де досі грають матчі - Нікарагуа у Центральній Америці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дотримання соціальної дистанції чи режиму в масках на футболі у Білорусі немає

Багато оглядачів вважають, що Білорусь серед іншого і не зупиняє чемпіонат, що вигідно продає права на трансляцію.

Разом з Україною, за даними спортивних ЗМІ, права на білоруські трансляції купили вже десять країни, серед яких Росія, Сербія, Ізраїль, Індія, Хорватія, Чорногорія, Словенія та Північна Македонія.

Микола розповідає, що він не надто розбирається у білоруському чемпіонаті, як і більшість азартних гравців, але ставки йдуть. При цьому дедалі активніше.

"Поставив на якийсь "Енергетик" і виграв, навіть не знаю, з якого міста", - додав Микола.

Обнімаються і не бояться

Як розповідає російська служба ВВС, останні матчі білоруського чемпіонату активно відвідують глядачі. І практично ніхто не одягає захисних масок.

"Не страшно йти на футбол. Це ж ніби для людей похилого віку страшно. Нам чого боятись? Футбол важливіший", - розповіли журналістам молоді вболівальники на останньому матчі мінського "Динамо".

На цю гру зібрались 1750 глядачів, яким на вході міряли температуру. Але жодного випадку підвищеної температури не зафіксували.

Вболівальники обнімались, тиснули один одному руки, так само як і масово тиснули руки футболістам після матчу.

Звичайно, футбол посеред пандемії подобається не усім, тим більше футболістам.

У Європі багато футболістів та тренерів захворіли на коронавірус.

Копирайт изображения ВВС Image caption Вітання футболістів та фанатів після матчу у Білорусі

Деякі гравці в Білорусі теж нарікають на небезпеку.

Білоруські ЗМІ цитують захисника команди "Рух" Жоао Вілліама, який вважає, що чемпіонат країни варто було б зупинити.

"Я б хотів, щоб чемпіонат Білорусі зупинили. Я трохи наляканий. Під час матчу про це не переживаю, але після свистка виникають думки - чи не заразився я? Футбол - це контактний вид спорту", - заявив футболіст.

У складі мінського "Динамо" грає колишній гравець збірної України Артем Мілевський.

Він веде блог на Youtube та Instagram й часто згадує про ситуацію в чемпіонаті Білорусі.

Мілевський не закликає зупинити турнір.

"У нас є контракти та зобов'язання перед нашим президентом та футбольною лігою", - сказав Мілевський.

Наступний - третій тур чемпіонату Білорусі - відбудеться вже цими вихідними.

Світова зірка "Слуцька"

Міжнародна увага до білоруського чемпіонату проявляється навіть у несподіваній популярності окремих клубів.

Наприклад, середняк "Слуцьк" раптово здобув фанатів у Австралії та по всьому світу.

Команда з білоруської глибинки ще кілька років тому називалася "Слуцькцукор" (власник — місцевий цукровий завод) й грала у нижчих футбольних дивізіонах. З 2014 року вона у найвищій лізі Білорусі, але і там зірок з неба ніколи не хапала, найкраще досягнення - 7-е місце у чемпіонаті.

Утім, іноземним вболівальникам "Слуцьк" впав у око через свою назву на латиниці Slutsk, що нагадує англійське слово slut - у перекладі "повія".

Хоча білоруські лінгвісти наполягають, що транслітерацію зробили неправильно, а насправді треба писати Słuck.

Однак, у Facebook з'явилася міжнародна група підтримки "Слуцька" - FK Slutsk Worldwide, кількість учасників нараховує вже близько 2 тис. і зростає.

Саму групу фанати з міста Аделаїда на півдні Австралії.

"Коронавірус сильно вдарив по футбольних фанатах по всьому світу. І ми вдячні білоруській прем'єр-лізі та ФК "Слуцьк" за те, що вони продовжують грати у футбол для фанів відусюди", - написали адміни групи.

"Ми любимо Слуцьк!" - додають вони.

Копирайт изображения Пресслужба ФК "Слуцьк" Image caption "Слуцьк" проти Артема Мілевського. Команда українця тоді перемогла.

Мессі, Роналдо чи Сердюк

У своїх постах учасники групи розмірковують, хто кращий гравець: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналдо (обидва зараз не грають через карантин) чи нападник "Слуцька" Артем Сердюк, який забив у першій грі проти "Славії-Мозир" два голи.

"Статистика не бреше, друзі. Ми всі знаємо, хто кращий", - пише автор допису. А в коментарях йому відповідають: "Легенда!".

Після цього Артем Сердюк записав відеозвернення, в якому закликав "вболівальників з усього світу" підтримати команду в наступній грі проти клубу "Іслоч": ""Уперед, Слуцьк!"

У переписці учасників групи, хто є звідки, відписалися люди з США, Нової Зеландії, Великої Британії, Німеччини та України (до речі, за "Слуцьк" виступають два українці: захисник Сергій Чеботаєв та півзахисник Юрій Тетеренко).

А нова австралійська "торсида" пішла ще далі та серйозно розмірковує над тим, як закупити атрибутику "Слуцька" в Австралію, щоб фінансово підтримати скромну білоруську команду.

Копирайт изображения Пресслужба ФК "Слуцьк"

У самому клубі в коментарі "Белсат" зізналися, що до цього у них був лише один іноземний фанат з Уельсу, що якось побував на домашній грі.

"Не хочемо влаштовувати з цієї неординарної історії недовгостроковий "хайп", а щиро хочемо, щоб ці вболівальники залишилися з командою і після кінця світової пандемії, навіть коли весь світовий футбол повернеться з карантину", - розповіла пресслужба "Слуцька".

"Готуємо продуману реакцію у відповідь, і не тільки для іноземного фан-клубу, але і для наших місцевих уболівальників, які не залишають команду в настільки важку хвилину. Спасибі всім їм", - відзначили у клубі.

І пообіцяли подумати, чи треба змінювати транслітерацію назви на Słuck.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!