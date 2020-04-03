Хворіти на Covid-19 доведеться майже місяць. Але карантин вже врятував десятки тисяч

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Обов'язковий карантин та інші обмежувальні заходи, які ввели майже у всіх європейських країнах, вже допомогли зменшити потенційну кількість жертв у Європі майже на 60 тисяч. Можливо, до кінця березня врятувати вдалося навіть удвічі більше життів.

Такого висновку дійшла команда вчених Імперського коледжу Лондона у своєму останньому дослідженні, опублікованому у вівторок в журналі Nature.

Причому йдеться лише про 11 країн Західної Європи. У загальноєвропейському і тим більше світовому масштабі йдеться про сотні тисяч людей, які могли б загинути, якби не заходи для стримування пандемії.

Того ж дня з'явилася ще одна важлива публікація - у журналі Lancet. Там наводять нові, найточніші дані про перебіг хвороби і підбивають не надто оптимістичну статистику.

Зокрема, автори статті підрахували, що від появи перших симптомів Covid-19 до повного одужання проходить в середньому майже 3,5 тижні.

"Привід для оптимізму"

У своєму попередньому дослідженні від 26 березня вчені Імперського коледжу стверджували, що без будь-яких заходів стримування пандемія Covid-19 мала дійти практично до кожного жителя планети і заразити майже 7 млрд людей.

Кількість загиблих від коронавірусу в такому випадку склала би близько 40 млн.

Однак, вивчивши останні дані про кількість хворих та загиблих у 11 країнах Західної Європи - зокрема Італії, Іспанії, Франції та Британії, - вчені дійшли до висновку, що зростання епідемії сповільнилося майже на дві третини.

Подекуди вона навіть пішла на спад, тобто рівень відтворення вірусу (кількість здорових людей, яких в середньому заражає кожен інфікований) впав нижче 1.

У результаті в Європі вже вдалося врятувати близько 59 тисяч людей, які інакше загинули б від коронавірусу до кінця березня. Мінімальну кількість врятованих життів оцінюють у 21 тисячу, максимальну - в 120 тисяч.

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Автори доповіді стверджують, що це стало можливим завдяки суворим обмежувальним заходам: закриттю шкіл, забороні масових зібрань, обмеженню громадського транспорту і пересування людей в цілому, запровадженню обов'язкового карантину і режиму самоізоляції тощо.

У роботі окремо наголошують, що поки що неможливо встановити, які саме обмеження мали найбільший вплив на спад пандемії. Однак у своїй сукупності вжиті заходи продовжують давати абсолютно очевидний результат.

Навіть в Італії, де кількість загиблих від Covid-19 вже наближається до 14 тисяч (станом на 3 квітня), без обмежувальних заходів жертв було б майже 50 тисяч, стверджують розрахунки.

Втім, відзначають автори статті, через тривалий інкубаційний період хвороби у більшості країн ефект від вжитих обмежувальних заходів можна буде повною мірою оцінити лише за кілька тижнів.

Однак, якщо поточний тренд збережеться, у нас є привід для оптимізму, доходять висновку вчені.

Три тижні до виписки, два - до могили

Пандемія коронавірусу почала розвиватися так нещодавно і так стрімко, що переважна більшість наукових публікацій на цю тему засновані на досить фрагментарній і недостатньо репрезентативній інформації.

Ми недостатньо знаємо як про сам вірус, так і про захворювання, яке він викликає: як воно протікає, скільки триває, якими ускладненнями загрожує і для яких категорій людей є найбільш небезпечним.

Дослідження, опубліковане у вівторок у журналі Lancet, фактично наводить перші надійні дані, що відповідають на деякі з цих питань.

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Автори роботи ретельно вивчили кілька тисяч історій хвороби пацієнтів (з Китаю і ще 37 країн), які або одужали і були виписані з лікарні, або поповнили статистику жертв коронавірусу.

Середній термін від появи перших симптомів Covid-19 до летального результату - майже 18 днів. До одужання - майже 25 днів, тобто три з половиною тижні.

З урахуванням цих даних стає більш зрозуміло, чому за три місяці епідемії підтвердили понад 800 тисяч випадків коронавірусу, але лише 170 тисяч пацієнтів одужали і 40 тисяч загинули.

Решта майже 600 тисяч інфікованих досі хворіють, оскільки заразилися протягом останніх трьох тижнів. На 10 березня у світі зафіксували менше як 120 тисяч випадків захворювання.

Ще один важливий показник, наведений у роботі, - уточнена кількість померлих. У Китаї, як і в середньому по всьому світу, від коронавірусу померли менше як 1,5% інфікованих - це нижче попередньої оцінки більшості інших досліджень.

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