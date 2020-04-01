"Світанок фашизму" і собаки на прокат - соцмережі про жорсткий карантин

Копирайт изображения facebook.com/olga.khudetska/ Image caption "Настав наш з Іріс час звернутись до всіх безсобачних", - пише журналістка Ольга Худецька

Кабмін анонсував, що карантин надалі буде ще жорсткішим. Йдеться про заборону прогулянок в парках і скверах, обов'язкове носіння масок та переміщення лише по двоє. У соцмережах відреагували гаряче.

Користувачі питають, чи "дитина вважається домашньою твариною", маючи на увазі, що заборона на прогулянки у парках не поширюється на вигул домашніх тварин.

І жартують, що котів тепер теж будуть вигулювати.

"Коротше, коту доведеться звикати до вигулів. Складні часи потребують складних рішень", - пише блогер і журналіст Катерина Венжик у Facebook.

А ще пропонують своїх собак для вигулу. Дорого.

Але крім жартів і мемів користувачі соцмереж ставлять багато доречних питань. Наприклад, чи "точно відомо, що саме в парках коронавірус передається з більшою інтенсивністю - скажімо, ніж по дорозі в магазин". Як про це у Facebook запитує журналіст Володимир Семків.

Журналіст і блогер Вахтанг Кіпіані називає такі вимоги абсурдними і запитує, "чим небезпечні одиночні пробіжки або вправи на стадіоні?" і "чому не можна собаку вигулювати двом членам родини"?

"Для здоров'я - і фізичного, і психічного - гуляти важливо. Головне - дотримуватися дистанції", - обурюється журналістка Ірина Андрейців і зауважує, що носити і знімати маски треба правильно.

"Стоїмо в черзі до "Сільпо". Попереду і позаду народ брудними руками витягує з кишень маски, мне їх у руках, сяко-тако натягає тільки тому, що це перепустка в магазин. Маски висять на вухах, обнімають підборіддя. Охоронець в масці на вході і одноразовому халаті міряє температуру на вході. От питання: щоб що?", - питає пані Андрейців у Facebook.

Обов'язкове носіння масок - це про викинуті гроші і про додаткові ризики, принаймні, так думає ВООЗ, зауважує депутатка від фракції "Голос" Леся Василевська.

При цьому вона відзначає, що всі заходи підтримує, а її скепсис і питання стосуються тільки "спроможності місцевої влади та правоохоронних органів забезпечити їх виконання" і "роз'яснювальної роботи, щоб у населення не було сумнівів навіщо ці заходи".

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