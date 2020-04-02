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"Дозвольте мені сказати: ситуація серйозна. З часу возз'єднання Німеччини... ні, з часу Другої світової війни наша країна не стикалася з викликом, під час якого б все так сильно залежало від наших спільних дій".

Це слова канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка каже про вплив, що має пандемія Covid-19 на її країну.

Станом на 1 квітня від коронавірусу у світі померли понад 14 600 людей, згідно з підрахунками університету Джона Хопкінса.

Увагу експертів привернув низький рівень смертності серед німецьких пацієнтів у порівнянні з іншими країнами, такими як Італія чи Іспанія.

Станом на 1 квітня в Німеччині понад 73 тисячі людей захворіли на коронавірус, померли з них 802 людини.

Натомість в Італії захворіли майже 106 тисяч людей, з них померли понад 12 400, а в Іспанії захворіли 102 тисячі людей, з них померли 9 053.

Таким чином рівень смертності серед виявлених хворих в Німеччині складає 1,1% , в Італії - 11,8%, а в Іспанії - 8,9%.

Щоб пояснити це, кореспондент BBC Mundo Алехандро Міллан Валенсіа звернувся до науковців з Німеччини та інших країн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За стратегію боротьби з коронавірусом в Німеччині відповідає Інститут вірусології Роберта Коха

"Ми не можемо точно сказати, чому рівень смертності настільки низький у Німеччині, оскільки ми все ще перебуваємо на ранній стадії епідемії всередині країни", - пояснив Інститут вірусології Роберта Коха у листі, надісланому BBC Mundo.

Саме цей інститут відповідальний за німецьку стратегію проти Сovid-19.

"Зрозуміло, ми рекомендували з моменту, коли нам стало відомо про надзвичайну ситуацію, розширити кількість обстежень серед населення і таким чином зменшити можливість зараження", - додали німецькі науковці.

Одним із можливих пояснень низької смертності може бути раннє виявлення носіїв коронавірусу, що уповільнює поширення захворювання.

"Німецький випадок пов'язаний з діагностичними тестами і показує, що це не тільки хороший шлях, але й важливий компонент боротьби з пандемією", - заявив BBC Mundo Джеремі Россман, професор вірусології в Кентському університеті (Велика Британія).

На думку пана Россмана, ми маємо прислухатися до слів генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреісуса, який сказав, що ви не можете боротися з вірусом, якщо не знаєте, де він знаходиться. І саме це і з'ясовують тести.

Копирайт изображения Getty Image caption Канцлерка Німеччини Ангела Меркель чітко описала пандемію: "Це найгірша криза, яку ми мали після Другої світової війни"

"Тести є важливою складовою, щоб мати змогу стримувати та пом'якшити цю пандемію. Для цього потрібні широкомасштабні тести навіть для людей з легкими симптомами", - додав вчений.

Тести

Німеччина використала час на свою користь, оскільки перші випадки виявили на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це дозволило владі вжити заходів для боротьби з пандемією.

Насправді німці готувалися ще до виявлення в країні першого випадку коронавірусу, що сталося 27 січня. Постійний комітет з нагляду створили ще 6 січня, зважаючи на тривожне поширення вірусу в Китаї.

І саме там вирішили проводити діагностичні тести.

"Широкий спектр тестів дозволив нам виявити епідемію на дуже ранній стадії, це допомогло нам працювати про неї", - пояснив Лотар Вілер, директор Інституту Роберта Коха на пресконференції, що відбулася у середині березня.

Цифри, схоже, підтримують його стратегію. Інститут Коха повідомив BBC Mundo, що Німеччина має можливість проводити 160 000 діагностичних тестів на тиждень.

Більша кількість тестів і виявлених випадків робить нижчим рівень смертності серед німців.

Молодь і молодші за 50 років

Іншим фактором, який впливає на низький рівень смертності від коронавірусу в Німеччині, є те, що значна частина заражених є молодими людьми, які не переносять захворювання так, як старше покоління.

У багатьох навіть немає симптомів.

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"У Німеччині понад 70% людей, ідентифікованих як заражені, мають вік від 20 до 50 років", - повідомив пан Вілер у середині березня.

В Італії - другій країні в світі з найстарішим населенням після Японії - навпаки, середній вік тих, у кого діагностували коронавірус, становив у середині березня 66 років, 58% хворих були старшими за 60 років.

Але деякі експерти попереджають, що після поширення вірусу серед літнього населення Німеччини рівень смертності, ймовірно, також зросте.

Раннє виявлення

Раннє виявлення заражених також дозволило в Німеччині запровадити карантин для тих, хто має більший ризик заразитися.

Навіть саму Ангелу Меркель відправили на домашній карантин після того, як з'ясувалося, що лікар, який робив їй щеплення проти пневмокока, бактерії, яка викликає пневмонію, пройшов позитивний тест на коронавірус.

Копирайт изображения EPA Image caption На вулицях у Німеччині не можна збиратися групам з більш ніж двох людей, хіба що мова йде про членів однієї родини

У Німеччині кожен, у кого є симптоми або хто контактував із людиною з підтвердженим випадком, може пройти тест.

Був ще один захід німецьких органів охорони здоров'я, який також позитивно вплинув на цифри.

На додаток до санітарних заходів уряд Меркель вирішив у березні посилити соціальне дистанціювання. У країні не дозволяють публічні зустрічі більш ніж двох людей. Виключення - члени однієї сім'ї або робоча зустріч.

Влада також наказала закрити магазини, які не продають критично важливих товарів, та обмежила роботу ресторанів, пропонуючи доставку додому.

"Може змінитися у будь-який момент"

Ще одним важливим аспектом, на якому наголошують світові організації охорони здоров'я, є система охорони здоров'я країни, яка є найбільшою європейською економікою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німеччина має один з найкращих у світі рівнів забезпечності лікарнями

Німеччина - четверта держава з 40 членів клубу розвинутих країн ОЕСР за кількістю лікарняних ліжок на одного мешканця. Саме цей показник використовується для вимірювання спроможності систем охорони здоров'я у таких ситуаціях.

Це 8 місць на кожні 1 000 мешканців (у порівнянні з 3,2 в Італії), країна також має найбільшу концентрацію лікарень у Європі: 1 900 для 82 мільйонів мешканців.

І головне - в Німеччині 28 тисяч ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Втім, навіть уряд Німеччини та Інститут Коха визнають, що нинішні показники не гарантують, що поширення Covid-19 не призведе до руйнування національної системи охорони здоров'я.

"Широта діагнозів дозволила нам зрозуміти, що це буде криза, яка потребуватиме довгого часу на вирішення, тому що це захворювання, проти якого немає вакцини і через яке ми матимемо ще багато смертей", - повідомила BBC Mundo Меріеке Деген, речниця Інституту Коха.

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Лідер соціал-демократів у німецькому парламенті Карл Лаутербах попередив, якщо не вжити заходів для припинення розповсюдження вірусу та не вимагати більшої соціальної дистанції, "перевагу, яку ми отримали від хорошого управління на початку кризи, ми можемо швидко втратити під час наступної фази".

У цьому сенсі пан Россман вказує, що хоча тести можуть бути дорогими, німецький приклад безкоштовного обстеження громадян слід застосовувати у всьому світі, оскільки це може допомогти мінімізувати негативні наслідки пандемії для економіки.

"Тести не є дешевими і їх не просто проводити у великих масштабах. Проте соціально-економічні втрати від закриття підприємств - також великі та набувають важливішого значення під час цього процесу", - сказав академік.

"І для порівняння, витрати на проведення діагностики стають меншими, коли зростають можливості виробляти їх та інфраструктура для цих тестів", - додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Німеччині один з найкращих у світі рівнів забезпеченості лікарняними ліжками. Втім, в Берліні у центрі для ярмарків вже почали будувати польовий шпиталь для хворих.

Критика

Слід також додати, що цифри про коронавірус, опубліковані урядом Німеччини, викликали критику за її межами, особливо серед деяких італійських політиків.

Двоє євродепутатів з правої партії "Брати Італії" надіслали листа до Європарламенту, в якому запитували, чи дійсно німці настільки "несприйнятливі" до коронавірусу. Вони вимагали встановити правила підрахунку щодо доповідей про померлих від коронавірусу.

"Існує підозра, що люди в Німеччині хворіють і вмирають від Covid-19, але німецька влада цього не знає і не каже", - йдеться в листі.

На це Інститут Коха відповів BBC Mundo, що підрахунки відповідають усім стандартам, встановленим ВООЗ.

"Навіть якщо тільки підозрюють смерть від коронавірусу, то проводяться посмертні аналізи", - наголошують німецькі науковці.

Більшість експертів погоджуються з тим, що найближчими днями та тижнями рівень смертності від коронавірусу може зрости і в Німеччині, оскільки пандемія з часом прогресує (помирають від коронавірусу на другий-третій тиждень після зараження) і серед населення старшого віку стає більше заражених.

Копирайт изображения ВВС

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