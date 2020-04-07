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Цього року на Великодні свята прикордонники очікують повернення додому з усіх усюд близько 200 тисяч українців. А це значно підвищує ризики приїзду нових заражених коронавірусом, що може пришвидшити темпи його розповсюдження в Україні.

Недаремно влада очікує, що саме на Великдень припаде пік захворюваності в Україні. Тому обмеження на кордоні посилюють, а зусилля подвоюють, аби вчасно виявити хворих та ізолювати їх.

"Зараз небагато людей перетинають кордон, черг немає. Але на свята чекаємо напливу", - кажуть прикордонники.

То як готується Україна до масового повернення своїх громадян на Великдень в розпал пандемії - з'ясовувала BBC News Україна.

200 тисяч на Великдень

Прикордонна служба раніше прогнозувала, що ближчими тижнями на Великодні свята додому можуть приїхати 200 тисяч українців. А це значно підвищує ризики того, що вірус завезуть в Україну ще більшими темпами.

Для порівняння з 16 березня літаками, потягами, автобусами та пішки до України повернулося 160 тисяч людей. Деякі з них привезли коронавірус та встигли "роздати" його іншим.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не добирає слів, коли говорить про загрозу від тих, хто приїжджає з-за кордону.

"Понад 75% випадків зараження коронавірусом у Києві - це люди, які прилетіли літаками, 25% - вторинне зараження від них же уже в Києві", - написав він у соцмережах.

В пресслужбі прикордонного відомства повідомили BBC News Україна, що вже минулими вихідними кількість тих, хто їде в Україну почала зростати. Якщо в попередні тижні щодоби в Україну поверталося 5-7 тисяч людей, то вже минулої доби - 9 тисяч. Не виключено, що ближче до свят цей показник зросте до 15-20 тисяч українців щодня.

З іншого боку, ці прогнози можуть і не справдитися, адже з вівторка, 7 квітня, набувають чинності нові обмеження через пандемію. А це може відлякати багатьох, хто планував раніше поїхати на свята в Україну.

Копирайт изображения ДПСУ Image caption З 7 квітня державний кордон України можна перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Відтепер будуть працювати лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом. Жодного пункту пропуску, де можна потрапити в Україну пішки, немає.

При цьому в аеропорти можуть і далі прилітати евакуаційні та спецрейси, які повертатимуть тих, хто опинився заблокованим за кордоном.

Як готуються в пунктах пропуску?

В тих пунктах пропуску на кордоні, які залишаються працювати, вже посилюють наряди.

Прикордонник Сергій з пункту пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, розповів BBC News Україна, що до них приїде підсилення з інших пунктів пропуску, які раніше уряд закрив через пандемію.

"Та я не думаю, що будуть дуже великі черги на Великдень, адже багато заробітчан вже повернулися в Україну. Тому ми з цим збільшенням справимося", - каже він.

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За його словами, після введення перших обмежень на кордоні 17 березня люди почали масово повертатися додому. Пік навантаження на україно-польському кордоні припав на 27 березня - одразу після заяви Володимира Зеленського про плани повністю закрити кордони.

"Зараз пасажиропотік дуже впав. Але ми працюємо планово. Сьогодні прикордонники забезпечені всім необхідним - масками, рукавицями, респіраторами", - розповідає прикордонник. На службі намагаються дотримуватися дистанції, роблять дезінфекцію. До того ж регулярно слідкують за станом свого здоров'я. Якщо у когось є симптоми - відправляють на обсервацію.

"Але хворих на коронавірус поки немає", - каже Сергій.

За його словами, всі виходять на службу, бо розуміють, що це обов'язок. Вихідних прикордонникам намагаються давати більше - аби відпочили.

На питання, чи боїться заразитися, адже доводиться першими зустрічати і оформляти тисячі людей, серед яких є і хворі, відповідає: "Щоб сказати, що страшно - то ні, паніки теж немає. Ми просто йдемо і виконуємо свою роботу".

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Самоізоляція чи обсервація

Вимогу про обов'язкову обсервацію тих, хто в'їжджає в Україну, уряд ввів 29 березня і це вже призвело до конфліктів та сутичок в "Борисполі".

Арсен Аваков пояснював, що "заради безпеки мільйонів, ми підемо на незручності для кількох тисяч". Але виконати таке рішення на практиці виявилося не так просто.

Вже коли перші чартерні рейси почали привозити українців, виявилося, що питання про місце їхньої обсервації влада не вирішила. Саме тому рішення про обов'язкову обсервацію застосовують лише до авіасполучення, а мали б до всіх, хто перетинає кордон.

Ті, хто в'їжджає на авто, ніякої обсервації не проходять, але підписують добровільну згоду на самоізоляцію.

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В прикордонній службі кажуть, що завдання щодо обсервації уряд поклав на місцеву владу і саме вона має забезпечувати місце, а також транспортування прибулого з-за кордону на обсервацію. Поки що цього немає.

У прикордонній службі не виключають, що це рішення згодом таки може запрацювати повною мірою. Але воно тягне за собою багато фінансових питань. Де знайти таку кількість місць в готелях чи санаторіях, де б можна було розмістити людей? Хто це все буде оплачувати? Хто фінансуватиме транспортні витрати, аби забрати людину з кордону і відвезти до місця обсервації?

До того ж навряд ті, хто поїде додому на свята, погодиться на двотижневу обсервацію в якомусь окремому закладі в ізоляції від рідних. Бо який тоді сенс їхати додому на Великдень.

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