Втрата нюху та смаку - основні симптоми Covid-19?

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Втрата нюху та смаку можуть бути важливими ознаками коронавірусу, стверджують британські дослідники.

Команда вчених із Лондонського Королівського коледжу вивчила симптоми Covid-19 за допомогою додатку Covid Symptom Tracker, в якому понад 400 000 людей описували свій стан здоров'я.

Втрата нюху та смаку є, однак, симптомами й інших респіраторних інфекцій, як-от звичайна застуда.

Тому насамперед мають насторожити лихоманка і кашель - ці симптоми залишаються найважливішими ознаками Covid-19.

Якщо у вас або когось із вашої родини спостерігається постійний кашель або висока температура, залишайтеся вдома, щоби зупинити поширення вірусу.

Що виявило дослідження?

Дослідники Королівського коледжу почали збирати дані про можливі симптоми коронавірусу, щоби допомогти медикам краще зрозуміти хворобу.

Дані додатку Covid Symptom Tracker показали так частоту симптомів:

53% опитуваних вказували на втому і слабкість,

29% - стійкий кашель,

28% - задишку,

18% - втрату нюху чи смаку

10,5% страждали на лихоманку

Із 400 тис. користувачів додатку 1 702 людини повідомили, що зробили тест на Covid-19. 579 із них отримали позитивний результат, а 1 123 - негативний.

59% тих, у кого коронавірусна хвороба підтвердилася, повідомили про втрату нюху чи смаку.

Чи треба внести втрату нюху і смаку до основних симптомів?

На думку експертів, даних для цього поки що не достатньо.

Організація охорони громадського здоров'я Англії та Всесвітня організація охорони здоров'я не додали ці симптоми до списку.

Асоціація ЛОР-лікарів Великої Британії пояснила, що зникнення нюху та смаку у деяких пацієнтів є цілком природним і не є специфічною ознакою Covid-19.

Утім, дослідники Лондонського Королівського коледжу додають, що ці симптоми можуть бути корисною додатковою ознакою, на яку слід звернути увагу поруч із кашлем та лихоманкою.

Провідний дослідник професор Тім Спектор зазначив: "У поєднанні з іншими симптомами у пацієнтів, які втратили нюх і смак, втричі частіше діагностували Covid-19. Отже, ці симптоми мають стати серйозним приводом для самоізоляції протягом семи днів".

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