Копирайт изображения Фото Івано-Франківської ОДА

"Ми просто вигораємо. Нас так надовго не стане. Лікарі працюють у дві зміни. Ми маємо по два-три захисні костюми, але я не можу сказати, наскільки їх вистачить. Якби не благодійники, ми б взагалі нічого не мали. Невідомо, скільки ми так протягнемо".

Лікарка Любов Андрусишин стоїть біля пацієнта і довго говорити телефоном не може. Але по голосу чути, що жінка на межі.

Вона працює в обласній клінічній інфекційній лікарні заступником головного лікаря. Ця лікарня приймає хворих на коронавірус.

Івано-Франківська область одна з лідерів в Україні за кількістю хворих на COVІD-19 в Україні. Станом на ранок 3 квітня в області зафіксували 81 випадок.

Нещодавно у пологовому будинку в місті померла вагітна жінка, у неї підозрюють коронавірус.

В обласній держадміністрації заспокоюють: все під контролем, лікарі мають захист. Принаймні, його має вистачити на два тижні.

Чи є у лікарів захист, наскільки його вистачить, у якому стані лікарні і самі лікарі — ВВС News Україна поговорила з лікарями, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом.

"Якби не волонтери…"

"Засоби захисту є, але вони мають здатність закінчуватися. Сьогодні нам прийшло 400 костюмів індивідуального захисту, вчора також 400. Але сьогодні ми можемо витратити більше, завтра ще більше. Ніхто не знає, як буде розвиватися коронавірус. Зараз у нас один підтверджений випадок коронавірусу, 31 з підозрою. При найгіршій ситуації одночасно наша лікарня може розгорнути 2250 ліжок. Волонтери допомагають.

Якби не волонтери, то ми б цього всього не мали. Міська влада також дає багато засобів захисту. Поки що в нас ситуація стабільна. Але ми знаємо, що по всій країні нема засобів захисту. Тому і нас може спіткати така доля", - розповідає Тарас Василик, директор Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1.

Копирайт изображения unian

"Половина — хворих, а половина - панікерів"

"Костюм мені дали. Маску паршивеньку дали. Респіратор є. З'явились у нас нарешті дезінфектори. Дійсно багато лікарів звільнилися, та я люблю свою роботу, тому й працюю. Ми тримаємося і я вірю, що все буде добре. Серед моїх пацієнтів ситуація така: половина дійсно хворих, а половина - панікерів. Вони дивляться телевізор, сидять в телефонах і самі себе накручують. А через паніку знижується імунітет", - говорить Галина Винничук, сімейний лікар з Івано-Франківська. Лікарка приймає хворих на гострі респіраторні інфекції та грип.

"Страшно, наш відділ захворів"

"Нам дуже складно, багато хворих, наш інфекційний відділ забитий повністю. Зараз кладуть хворих з вірусними інфекціями і в терапію, і в неврологію, і, навіть, в кардіологію. Адже просто не вистачає на всіх місць. Випадки коронавірусу підтверджують цілими сім'ями. Маски, рукавички, шапочки у нас є. Старша медсестра поступово їх видає. Так, їх вистачає, щоб змінювати кілька разів на день.

Але ці одноразові засоби нікудишні. Нам потрібні багаторазові костюми захисту. І нормальні респіратори. А їх у нас немає взагалі, бо дали лише на швидку. В нас є лише одноразові халати. В однієї лікарки підтвердили COVID-19.

Страшно, адже зараз майже весь наш відділ захворів. Я сама хвора. Минулого тижня ще працювала, але цього тижня пішла на лікарняний. Я ще виношую дитину, тому дуже боюся. Усі ми здали ПЛР-тести. Але результатів поки що немає. Через велику завантаженість київської лабораторії, на результат доводиться довго чекати. Дві медсестри звільнилися, дві санітарки звільнилися. Нам не вистачає персоналу. Є інтерни, студенти - але їхньої кваліфікації замало, це ж треба вміти вколоти у вену", - говорить Христина Мицкан, медсестра інфекційного відділення Надвірнянської ЦРЛ.

Копирайт изображения unian

Купила собі респіратори

"Поки що ситуація нормальна. Маски нам дають. Але, якщо змінювати їх кожні дві години, — то, звісно, на два тижні їх аж ніяк не стане. Я сама купила собі респіратори, тому ношу свій, його вистачає на два дні. У дві зміни лікарі не працюють, хворих лікарів, слава Богу, немає, звільнень також. Поки що ще тримаємося", - розповідає Алла Луговацька, лікар Тисменицької ЦРЛ.

"Як буде далі - не знаємо"

"Масок та костюмів нам поки що вистачає. Але це тільки тому, що у нас не зафіксовано хворих. Є лише з підозрою. У нас є апарат ШВЛ, ми обладнали реанімаційну палату. Як буде далі - не знаємо",- каже Андрій Іванович,лікар-інфекціоніст Городенківської ЦРЛ.

"Люди звільняються і йдуть у відпустки"

"В нас зараз проводиться активна закупівля засобів індивідуального захисту. Коштами і обладнанням допомагають волонтери. Місцева влада також допомагає. Потрібні одноразові костюми біозахисту, маски, рукавички, шапочки, бахіли, щитки, окулярі. Волонтери оперативно нашили масок. Але треба ще. Сказати категорично, що в нас нічого немає, неправильно.

Заповнена лише половина боксів з хворими. Але ніхто не знає, як буде завтра. Поки що у нас не максимальне завантаження медиків, тому ми справляємось. Однак, якщо доведеться підключати додаткові бригади з інших відділень, то й засобів індивідуального захисту треба набагато більше.

Є проблема звільнень. Медики намагаються самоізолюватися від вірусу - оформлюють заяви на відпустки, беруть відгули за сімейними обставинами, просто звільняються. Тішить, що поки що ці випадки не масові. Але при пікових навантаженнях нам цього персоналу буде дуже не вистачати", - розповіла Наталія Височанська, заступник головного лікаря Долинської центральної міської клінічної лікарні.

Копирайт изображения unian

"Пацієнти мають купувати ліки"

"Для тих пацієнтів, які одержали позитивний тест на коронавірус, ми зробили окремі відділення та місця: це перша і друга терапії, окремі місця в реанімації.

На сьогодні, слава Богу, в реанімації було п'ятеро пацієнтів із респіраторними захворюваннями: 2 ми уже перевели в інше відділення.

Минулого тижня закупили антибіотиків загальної дії, антисептиків, засобів індивідуального захисту.

Частину необхідного ми забезпечуємо з міського бюджету, але частину пацієнти повинні закупляти... На жаль, але так воно є. Бо тих коштів, які виділяє влада — їх є замало для лікувань тих пацієнтів. Медики працюють на межі", - говорить Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні.

"Все під контролем"

Обласна державна адміністрація заспокоює: все під контролем. Засоби індивідуального захисту є. За нормальних умов їх мало б вистачити на два тижні.

"Те, що вийшло з держрезерву ми пропорційно поділили між обласними закладами. Ми з резерву виділили достатню кількість масок. Приблизно двотижневий запас однозначно там має бути", - розповів нещодавно на брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Володимир Федорів.

На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!