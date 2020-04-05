Собаки, взуття і пальта: що треба дезінфікувати у часи коронавірусу?

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Чи потрібно носити рукавички, як правильно одягати маску, чим мити продукти, що робити з собаками і котами в часи коронавірусу?

На питання читачів BBC News Україна відповідала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

Чи зависає коронавірус у повітрі?

Коронавірус може залишатися деякий час у повітрі. Приблизно від 20 хвилин до 2 годин. Але це може статися лише якщо хтось дуже багато пчихав, або проводили якусь медичну процедуру - наприклад, бронхоскопію у відділеннях реанімації.

Саме тому важливо, щоб лікарі в реанімаціях були дуже добре захищені. Саме тому важливо, щоб люди, які працюють в офісах, гарно їх провітрювали. Провітрювання - це один з найбільш дієвих засобів у профілактиці коронавірусу.

Чи безпечно виходити на вулицю?

Гуляти можна і треба, але лише на одинці. Якщо ви будете гуляти самі, лише з дітьми чи рідними, з якими ви живете, це безпечно - якщо ви будете на відстані від інших людей.

Якщо ви збираєтесь компаніями, то вам важко проконтролювати, у кого з людей є якісь симптоми. Тоді ви можете поставити під удар близьких вам людей, які перебувають у зоні ризику.

Нещодавно уряд заборонив виходити з дому групою понад дві людини одночасно.

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Як гуляти з дітьми?

Гуляти з дітьми на вулиці можна, але лише там, де у них не буде контакту з іншими дітьми. Наприклад, якщо це ваш особистий ігровий майданчик у вашому дворі. І там більше ніхто не грається крім вас.

Як правильно носити маску?

Уряд нещодавно заборонив перебувати у громадських місцях без масок.

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Якщо, наприклад, ви йдете кудись, де може бути скупчення людей і ви знаєте, що там можуть не дотримуватись дистанції, то краще надягти маску.

Маску потрібно міняти часто, і одразу, якщо вона намокла. Хірургічні маски треба міняти приблизно раз на дві години.

Перед тим, як одягти маску, ви маєте помити руки. Після того, як зняли та викинули її - також помити руки. Або покласти у місце, де вона не буде в контакті з іншими речами.

Як і коли варто носити рукавички?

Мені невідомі рекомендації, що рукавички потрібно носити комусь, крім медичних працівників.

Всі процедури вони мають робити лише в рукавичках, які потім обов'язково мають зняти і викинути. Після будь-яких маніпуляцій з пацієнтом медпрацівники мають зняти і викинути/змінити рукавички.

Якщо ви носите рукавички, то у вас знижується увага і з'являється ілюзія захищеності. Цими рукавичками ви торкаєтесь всього і таким чином можете розносити інфекцію навколо.

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Як часто мити руки?

Мити руки потрібно дуже часто з водою і милом не менше 20 секунд. Заведіть собі звичку, що як тільки ви заходите з вулиці додому, то відразу мийте руки. Нічого не робіть, не торкаєтесь, а відразу мийте руки.

Чим обробляти руки?

Достатньо ретельно мити руки з милом. Але, якщо немає можливості помити руки, то їх потрібно обробляти чимось спиртовмісним, наприклад, спиртовмісними серветками.

Чи потрібно щось капати в ніс, очі, полоскати горло для профілактики?

Таке враження, що наші люди весь час хочуть собі щось кудись закапати. У людей формується відчуття, що якщо вони щось кудись закапали, то утворюється якийсь захисний екран і вірус не пройде. Ні.

Нічого нікуди закапувати не треба. Якщо у вас нежить, то капайте. Ні? Не капайте.

Якщо болить горло, то полощіть. Не болить, то в жодному разі в цілях профілактики робити такого не треба. У доказовій медицині немає такої профілактики, що щось потрібно полоскати.

Від коронавірусу наразі немає вакцини і немає ліків. Від нього вас може захистити миття рук, провітрювання приміщень, миття поверхонь, соціальна дистанція. Також важливі повноцінна їжа і сон, щоб ви не перевтомлювалися і ваш організм міг боротися.

Жодні препарати, полоскання горла, закапування очей і носа не допомагають. Така профілактика не працює.

Як доглядати за собакою в умовах коронавірусу?

Гладити, чухати, любити, обнімати собаку. Коли повертаєтесь з прогулянки, не треба дезінфікувати бідну тварину. Треба обробити їй лапи, як ви завжди це робите - хтось миє, хтось витирає серветками чи рушником.

Чим і як протирати поверхні?

Вологе прибирання у приміщеннях потрібно робити часто. Ті поверхні, на які потрапляє слина, наприклад, столи і клавіатура, важливо протирати.

Дверні ручки, вимикачі ви можете протирати, але важливіше частіше мити руки. Обробляти поверхні треба спиртовмісними рідинами.

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Що робити з верхнім одягом і взуттям?

З пальтами і капелюшками нічого не потрібно робити. Дайте їм спокій. Робіть все, як у звичайному житті.

Чи може волосся переносити коронавірус ?

Якщо ви працюєте в аптеці, або в медзакладі, маєте пишне волосся, то можливо є сенс його сховати. В інших випадках нічого робити не потрібно - ні занадто часто мити голову, ні тим більше стригтися.

Скільки разів протирати мобільні телефони?

Десь раз на годину, а то і частіше ми протираємо мобільні телефони. Якщо є, то спиртовмісними серветками, або іншими засобами дезінфекції.

Не давайте свій телефон нікому в руки. Це одна з найбільш брудних поверхонь.

Як мити овочі і фрукти?

Не треба нічого дезінфікувати. Все робити як завжди. Мити овочі, фрукти проточною водою.

Чи варто кварцувати приміщення?

Не думаю, що це доцільно. Провітрювати більш ефективно.

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