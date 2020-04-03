Копирайт изображения УНІАН Image caption Поліція вважатиме громадським місцем все, де можуть збиратись люди

Уряд заборонив українцям виходити в громадські місця без захисної маски чи респіратора.

Таке рішення оголосили сьогодні, а "масочний режим" запрацює вже з 6 квітня.

До цього носіння масок не було закріплене офіційно. Проте більшість торговельних закладів, поштові відділення та аптеки й раніше вимагали від відвідувачів одягати захисні маски.

До прикладу, у Києві без маски вже не пускали в продуктові магазини, у відділення "Нової пошти" чи до аптек.

Купити захисну маску наразі досить складно - вони практично відсутні у великій частині аптек.

Проте з 6 квітня перебувати у всіх громадських місцях стане обов'язковим, тому все більше людей цікавляться, які саме це місця.

Окрім того, у цих самих громадських місцях не можна буде з'являтись дітям до 14 років без супроводу батьків.

Що каже закон і як розуміє поліція

Єдине законодавчо закріплене визначення "громадського місця" міститься в законі, яким заборонили вживати тютюнові вироби в цих самих місцях.

"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться у законі.

Це визначення досить вузьке й практика покарання за куріння показує, що воно не поширюється на парки чи сквери, або частини вулиці, де люди вільно курять.

Натомість співрозмовник ВВС News Україна у поліції розповів, як правоохоронці для себе розуміють поняття "громадського місця" у світлі режиму носіння масок.

"Громадське місце у розумінні поліції - це всі місця у публічному просторі, де можуть збиратись люди. Це не тільки ті місця та приміщення, які визначені для заборони куріння", - пояснює співрозмовник.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вулиці, по якій їздитимуть велосипедисти - це теж громадське місце

У поліції кажуть, що громадськими місцями вважатимуть частини парків та скверів, лавочки на вулицях і в парках, просто тротуари та частини вулиці.

Сюди ж входять всі зупинки громадського транспорту.

"Умовно кажучи - вийшов з дому іти до магазину - ти вже у громадському місці. Фактично, це всі місця поза приватним житлом", - додав співрозмовник.

Саме так у поліції планують трактувати поняття "громадські місця", де буде необхідно одягати захисні маски.

Співрозмовник визнає, що це чітко невизначено у законодавстві, а тому щодо трактування можуть виникати проблеми у спорах поліції з громадянами.

Юрист та колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера прогнозує, що поліція застосовуватиме саме своє трактування.

"В законі відсутнє загальне визначення громадського місця. Це означає, що поліція його трактуватиме на власний розсуд", - заявив він ВВС News Україна.

Експерт вважає, що без введення надзвичайного стану обмежувати конституційні права і свободи є нелегітимним.

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