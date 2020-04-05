Незвична дружба: як потоваришували родини орангутанів та видр

  • 5 квітня 2020
Orangutan and otter families make friends Копирайт изображения Pairi Daiza/Pascale Jones

Зоопарк Пайрі Дайза у Бельгії опублікував фотографії зворушливої дружби між родиною орангутанів та їхніми сусідами-видрами.

Це частина програми підтримки добробуту приматів у неволі. Популяції орангутанів перебувають під загрозою через вирубування лісів задля плантацій пальмової олії на островах Борнео та Суматра.

Orangutan and otter families make friends Копирайт изображения Pairi Daiza/Pascale Jones

У рамках програми родині азійських видр дозволили жити у річці, що протікає через вольєр, де проживає сім'я орангутанів: 24-річний батько Уджіян, 15-річна мати Сарі та їхній трирічний син Берані.

Orangutan and otter families make friends Копирайт изображения Pairi Daiza/Pascale Jones

Ця родина оселилась у зоопарку в 2017 році. Там живуть ще два орангутани - самець Гемпа та самиця Сінта.

Orangutan and otter families make friends Копирайт изображения Pairi Daiza/Pascale Jones

За словами речника зоопарку Матьє Гедефроя, видрам дуже подобається вилазити з води на острів, де мешкають орангутани, щоб погратися зі своїми пухнастими друзями.

Він додав, що Берані та Уджіян особливо зблизилися із новими сусідами.

Orangutan and otter families make friends Копирайт изображения Pairi Daiza/Pascale Jones

У зоопарку кажуть, що ДНК орангутанів на 97% збігається із людською, і тому вони потребують багато уваги та різноманітних занять.

Персонал розважає їх іграми, загадками, пазлами та іншими завданнями, які допомагають тренувати інтелект.

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