Незвична дружба: як потоваришували родини орангутанів та видр
Зоопарк Пайрі Дайза у Бельгії опублікував фотографії зворушливої дружби між родиною орангутанів та їхніми сусідами-видрами.
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Це частина програми підтримки добробуту приматів у неволі. Популяції орангутанів перебувають під загрозою через вирубування лісів задля плантацій пальмової олії на островах Борнео та Суматра.
У рамках програми родині азійських видр дозволили жити у річці, що протікає через вольєр, де проживає сім'я орангутанів: 24-річний батько Уджіян, 15-річна мати Сарі та їхній трирічний син Берані.
Ця родина оселилась у зоопарку в 2017 році. Там живуть ще два орангутани - самець Гемпа та самиця Сінта.
За словами речника зоопарку Матьє Гедефроя, видрам дуже подобається вилазити з води на острів, де мешкають орангутани, щоб погратися зі своїми пухнастими друзями.
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Він додав, що Берані та Уджіян особливо зблизилися із новими сусідами.
У зоопарку кажуть, що ДНК орангутанів на 97% збігається із людською, і тому вони потребують багато уваги та різноманітних занять.
Персонал розважає їх іграми, загадками, пазлами та іншими завданнями, які допомагають тренувати інтелект.
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