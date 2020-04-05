У масках - скрізь на вулиці, на в'їзді мірятимуть температуру. Нові обмеження в Києві
Влада Києва ухвалила нові обмеження у зв'язку з коронавірусом. Розпорядження КМДА дещо розширює і уточнює обмеження, які перед тим запровадив Кабінет Міністрів.
Зокрема у документ зазначено, що перебувати без маски заборонили практично скрізь на вулиці, а на в'їздах до Києва зупинятимуть автівки, аби міряти температуру водіям та пасажирам.
Зараз Київ лідирує за кількістю хворих - станом на неділю тут зафіксували 245 випадків зараження вірусом, померли четверо людей.
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Де слід бути в масках
У п'ятницю уряд України оприлюднив постанову, за якою заборонив перебувати без маски у громадських місцях.
"Масочний режим" запрацює вже з 6 квітня. Втім, за чинними законами, громадським місцем вважається досить обмежена територія.
Тож у суботу влада Києва прирівняла до громадських місць парки, сквери, майданчики, прибудинкові території, площі, вулиці, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки тощо.
Тож, фактично, на вулиці у масці тепер слід перебувати скрізь.
"Я розумію, що більшість обмежень можуть здаватися незручними, але зараз мова йде про здоров'я та життя тисяч киян", - цитує пресслужба КМДА першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
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Обмеження для транспорту й торгівлі
КМДА також встановила, що при в'їзді в Київ водіям та пасажирам автівок обов'язково мірятимуть температуру.
В'їзд у Київ без проведення термометрії забороняється, так само, як і в'їзд людей з ознаками респіраторних захворювань - окрім випадків, коли такі люди прямують на госпіталізацію чи обсервацію.
Раніше Київ заборонив перевезення пасажирів у міському та міжміському сполученні, окрім поїздок легковими автівками.
Крім того, в місті заборонили торгівлю нефасованою продукцією, тобто такою, що продають на розвіс.
Приватний транспорт теж можуть заборонити
Крім того, мер Києва Віталій Кличко допустив, що в місті взагалі можуть заборонити рух приватного автотранспорту, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.
"Якщо ми побачимо кратне збільшення кількості інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було,.. ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила і може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK напередодні ввечері.
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