У масках - скрізь на вулиці, на в'їзді мірятимуть температуру. Нові обмеження в Києві

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Влада Києва ухвалила нові обмеження у зв'язку з коронавірусом. Розпорядження КМДА дещо розширює і уточнює обмеження, які перед тим запровадив Кабінет Міністрів.

Зокрема у документ зазначено, що перебувати без маски заборонили практично скрізь на вулиці, а на в'їздах до Києва зупинятимуть автівки, аби міряти температуру водіям та пасажирам.

Зараз Київ лідирує за кількістю хворих - станом на неділю тут зафіксували 245 випадків зараження вірусом, померли четверо людей.

Де слід бути в масках

У п'ятницю уряд України оприлюднив постанову, за якою заборонив перебувати без маски у громадських місцях.

"Масочний режим" запрацює вже з 6 квітня. Втім, за чинними законами, громадським місцем вважається досить обмежена територія.

Тож у суботу влада Києва прирівняла до громадських місць парки, сквери, майданчики, прибудинкові території, площі, вулиці, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки тощо.

Тож, фактично, на вулиці у масці тепер слід перебувати скрізь.

"Я розумію, що більшість обмежень можуть здаватися незручними, але зараз мова йде про здоров'я та життя тисяч киян", - цитує пресслужба КМДА першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Обмеження для транспорту й торгівлі

КМДА також встановила, що при в'їзді в Київ водіям та пасажирам автівок обов'язково мірятимуть температуру.

В'їзд у Київ без проведення термометрії забороняється, так само, як і в'їзд людей з ознаками респіраторних захворювань - окрім випадків, коли такі люди прямують на госпіталізацію чи обсервацію.

Раніше Київ заборонив перевезення пасажирів у міському та міжміському сполученні, окрім поїздок легковими автівками.

Крім того, в місті заборонили торгівлю нефасованою продукцією, тобто такою, що продають на розвіс.

Приватний транспорт теж можуть заборонити

Крім того, мер Києва Віталій Кличко допустив, що в місті взагалі можуть заборонити рух приватного автотранспорту, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

"Якщо ми побачимо кратне збільшення кількості інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було,.. ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила і може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK напередодні ввечері.

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