"Просто легенький грип": цитати світових лідерів про коронавірус

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський та бразильський президенти робили дивні заяви щодо коронавірусу

Пандемія коронавірусу змусила лідерів усього світу боротися із поширення захворювання, яке вже заразило понад 1,2 млн людей та вбило 69 тисяч.

Але деякі можновладці збурили громадськість своїми заявами, які применшують масштаб кризи, містять оманливу інформацію про Covid-19 або пропонують цілковито неприйнятні дії.

В той час як деякі лідери змінили свої висловлювання щодо пандемії протягом останніх тижнів (наприклад, президент США Дональд Трамп), інші продовжують наполягати на своїх зухвалих - а подекуди і небезпечних - поглядах.

Ми зібрали кілька найбільш суперечливих тверджень.

"Ми повністю його контролюємо"

Getty Ми повністю його [коронавірус] контролюємо.

22 січня, через два дні після повідомлення про перший випадок коронавірусу в США, президент Дональд Трамп дав інтерв'ю CNBC, у якому применшив значення появи Covid-19 у країні.

Через два місяці в Америці зафіксували найбільшу кількість підтверджених випадків у світі - 330 тис. станом на 5 квітня, повідомляє Університет Джона Гопкінса.

Хоча кількість загиблих поки що (9 633) залишається нижчою, ніж у Італії чи Іспанії, пан Трамп заявив, що кількість смертей в Америці може сягнути 250 тис.

"Це як легенький грип"

Getty Images Це просто як легенький грип.

Довгий перелік суперечливих заяв не завадив Жаїру Болсонару стати президентом найбільшої країни Латинської Америки у 2018 році.

Однак після поширення коронавірусу в країні Болсонару почав стрімко втрачати популярність. Його останнє телевізійне звернення багато бразильців, які сидять вдома на карантині, зустріли протестом - почали якомога гучніше гупати в каструлі.

Так вони відреагували на суперечливу політику президента у боротьбі з пандемією.

Болсонару не лише применшував ризики коронавірусу в своїх промовах, але й неодноразово порушував рекомендації щодо соціальної дистанції, активно спілкуючись із симпатиками. Він також виступає проти карантину, який запроваджують губернатори штатів.

Станом на 5 квітня у Бразилії зареєстрували понад 11 000 випадків Covid-19 та відзначають стрімке поширення інфекції: кількість випадків у країні збільшилася вдвічі лише за чотири дні, згідно з даними міністерства охорони здоров'я.

"Замість того, щоб створювати проблеми, я вас поховаю"

Getty Images Зрозуміло? Вбивайте. Замість того, щоб створювати проблеми, я вас поховаю.

Президент Філіппін Родріго Дутерте аж ніяк не применшив загрозу коронавірусу для країни.

Там запровадили суворий карантин та комендантську годину. Однак люди вийшли на вуличний протест через брак їжі.

Як відповів Дутерте? Дозволив поліції стріляти у протестувальників.

"Не залякуйте уряд. Не кидайте уряду виклик. Ви програєте", - сказав він на 2 квітня.

Станом на 5 квітня у Філіппінах підтвердили понад 3 200 випадків коронавірусу та 150 смертей.

"Тут немає ніяких вірусів. Чи ви бачите, як вони тут літають?"

Getty Images Тут немає ніяких вірусів. Чи ви бачите, як вони тут літають?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко багатьох здивував своїм ставленням до спалаху коронавірусу.

Він відмахнувся від пропозиції, що країна має спробувати зупинити поширення коронавірусу, заявивши, що він не бачить, щоб "вірус літав довкола".

У розмові з телерепортером під час хокейного матчу він також заявив, що натовпу на матчі нічого не загрожує, бо холод на стадіоні перешкоджає поширенню вірусу.

Він також називав побоювання вірусу психозом.

Пан Лукашенко також радив боротися з коронавірусом за допомогою сауни та горілки, але пізніше сказав, що це був жарт.

Наразі у 10-мільйонній Білорусі, яку називали "останньою диктатурою в Європі", підтвердили 440 випадків коронавірусу і п'ять смертей.

"Якщо маєте можливість, продовжуйте ходити з сім'єю до ресторанів"

Getty Images Якщо маєте можливість, продовжуйте ходити з сім'єю до ресторанів... бо це зміцнює економіку.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор постійно суперечив офіційним порадам медиків щодо поширення Covid-19.

Він применшував небезпеку вірусу, їздив країною та відвідував громадські зібрання, де цілував немовлят та близько спілкувався з прихильниками.

Наразі у Мексиці ще немає такого спалаху, як у сусідніх США - близько 2 143 випадків та 94 смерті - але експерти з Панамериканської організації охорони здоров'я (Paho) побоюються, що кількість серйозних випадків у країні може сягнути 700 тис.

30 березня Мексика оголосила надзвичайну ситуацію, але жорсткого карантину там немає - наприклад, досі дозволені зібрання до 50 осіб.

"Коронавірус - це Божа кара для країн, які ввели проти нас санкції"

Zimbabwe Government Portal Коронавірус - це Божа кара для країн, які ввели проти нас санкції.

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва не робив суперечливих заяв щодо коронавірусу, але був змушений коментувати заяви міністерки оборони Оппи Мучингурі. Вона заявила, що пандемія - це Божа кара західним країнам, які запровадили санкції проти африканської нації.

"Пандемії такого роду мають наукове пояснення і не знають меж, як і у випадку будь-якого іншого природного явища, у них нікого не можна звинувачувати", - заявив пан Мнангагва 18 березня.

Станом на 3 квітня у Зімбабве було лише дев'ять підтверджених випадків, але є побоювання, що їхнє зростання призведе до катастрофи у країні, що потерпає від бідності та має погано обладнані лікарні.

"Трамп винен у поширенні хвороби, бо більшість тих, хто від неї потерпає, проти Америки"

Getty Images Трамп... ти і такі, як ти, винні у поширенні хвороби, бо більшість тих, хто від неї потерпає, проти Америки.

Впливовий іракський шиїтський священник Муктада аль-Садр не лише звинуватив президента США Дональда Трампа у поширенні коронавірусу серед противників Америки.

Останніми тижнями аль-Садр нехтував заходам, які іракська влада вживає для стримування вірусу, і продовжував проводити масові молитви.

Він також звинуватив у поширенні Covid-19 легалізацію одностатевих шлюбів у всьому світі, попри те, що Китай та Італія, які найбільше постраждали від пандемії, їх досі не узаконили.

"Одна з найбільш фатальних речей, яка спричинила поширення цієї пандемії, - це легалізація одностатевих шлюбів. Я закликаю усі уряди негайно і без зволікань скасувати цей закон", - написав він у Twitter.

Станом на 2 квітня міністерство охорони здоров'я Іраку підтвердило 772 випадки та 54 смерті від коронавірусу, але Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, що ці цифри зростуть, коли у країні почнуть тестувати більше людей.

"Ми не оприлюднюємо певну інформацію, бо не хочемо поширювати паніку"

Getty Images Ми не оприлюднюємо певну інформацію, бо не хочемо поширювати паніку.

Президент Індонезії Джоко Відодо визнав, що навмисно приховував інформацію про випадки захворювання на Covid-19 у країні, щоб люди не починали у паніці скуповувати товари.

У цій азійській державі не зафіксували жодного випадку коронавірусу до 2 березня, але їх кількість зараз перевищила 2 200, а загинуло понад 190 людей. 31 березня Відодо оголосив національну надзвичайну ситуацію.

За оцінками вчених із Лондонської школи гігієни, реальна кількість випадків може перевищувати 34 тис.

На початку цього місяця голова національного управління з ліквідації наслідків катастроф Доні Моргадо на семінарі заявив, що трав'яні напої виробляють у індонезійців імунітет проти Covid-19.

"Я був у лікарні, де, думаю, були хворі на коронавірус, і тиснув усім руки"

Getty Images Я був у лікарні, де, думаю, були хворі на коронавірус, і тиснув усім руки.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив журналістам на пресконференції 3 березня, що він не боїться тиснути людям руку під час епідемії коронавірусу у Британії. Він аргументував це тим, що головне - мити руки.

Пізніше з'ясувалося, що пан Джонсон тиснув руку лише медичному персоналу, а не пацієнтам, але його коментарі все ж викликали багато критики.

У прем'єр-міністра підтвердили коронавірус 27 березня.

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