Копирайт изображения Кам'янська міська рада

"Ходжу без маски, бо в аптеці їх немає. А в АТБ зайти, щоб купити продуктів, без маски не дозволяють. Мама має зшити мені з підручних матеріалів. Епідемія - боремося, як можемо", - розповідає Євген Прозор.

Чоловік живе разом з мамою-пенсіонеркою у Кам'янці, 12-тисячному місті на Черкащині.

29 березня його закрили на в'їзд та виїзд через 28 підверджених випадків захворювання на коронавірус.

На Донузлаві "почувався впевненіше"

Євген Прозор прослужив 11 років у Військово-морських силах України.

Він - старшина моторної команди тральщика "Черкаси", який до останнього протистояв російській анексії у березні 2014-го на заблокованому Донузлаві.

Нині чоловік заблокований у рідній Кам'янці.

Каже, що у 2014 році на Донузлаві почувався навіть впевненіше, ніж зараз.

"(Проти росіян) у 2014-му на Донузлаві легше було, тоді я був герой", - пригадує Прозор.

Копирайт изображения Facebook Євгена Прозора

"Коли йшли вибори і в квітні, і в липні, то календарики всі роздавали направо й наліво... А коли прийшла в країну халепа, то отих наметів вже не видно", - розповідає Євген.

"Зараз виживаємо, як зазвичай: у мами - пенсія, я - військовослужбовець. В магазин надягаю баф. Є свій город, консервація. Потім піде полуниця, гриби, риба, щука - це хобі", - додає він.

Чоловік твердить, що не бачить підтримки та допомоги місцевої влади. Ціни в магазині піднялися, вулиці порожні, люди ходять в масках, всі злі.

Але попри все - не панікує.

"Ну, так склалося"

Катерина Мельник живе у Кам'янці у районі залізничного вокзалу. Там три продуктові магазини.

Розповідає, що усі продукти першої необхідності є, ціни не змінилися, а місцева влада підтримує - інформує про всі свої кроки, дезінфікує вулиці.

"Неприємно на душі спочатку було. А пройшов день-два, то розумієш - ну, так склалося. Люди в масках, бо ж ніхто не знає, в кого є (вірус), в кого немає. Так, здогадуємося, хто заразив", - відзначає жінка.

"В рукавичках медичних ходжу, як іду в магазин. Одну маску пошила. На роботу собі одну в аптеці купила за 40 гривень", - ділиться вона.

Селфі у масках

Нині Черкащанин Сергій Воронов - родом з Кам'янки, де залишилися його батьки.

Розповів, що 2 квітня віз у заблоковане місто гуманітарну допомогу, предмети індивідуального захисту для місцевих лікарів.

"Поки доїхав, мені товариш оформив перепустку. Її отримати не складно - там має бути підпис чергового міської ради, вказується номер машини. На проїзді стоїть поліцейський, який не міряє температуру, а просто дивиться на перепустку", - пояснює Сергій.

Копирайт изображения Кам'янська міська рада

Він пригадує, що того дня у місті бачив багато машин, трохи менше людей. Паніки не відчув.

"Мама з дитиною, бачив, йшла, дівчата у масках селфилися, день сонячний, вони на лавочках сиділи грілися і фотографувалися. Бачив біля магазинів людей, черги організовані, два метри один від одного", - каже чоловік.

Сергій також розповідає, що його батьки, люди поважного віку, залишаються вдома, у приватному будинку, не виходять у місто.

"Я привіз їм продукти, щоб вони якомога довше могли там бути. Залишив у себе на сторінці у Facebook свої контакти, щоб такі ж, як мої батьки, могли звернутися, і ми з друзями зможемо забезпечити їх необхідним", - говорить Сергій Воронов.

У місто чоловік в'їжджав у масці, рукавичках. Вважає себе здоровим. Такі заходи потрібні, за його словами, для власного захисту.

"Тричі зустрів швидку допомогу, так розумію, що викликів вистачає. Нині люди, як тільки відчувають найменший синдром, відразу викликають швидку", - каже Сергій.

Він додає: "Уклав угоду з сімейним лікарем у Кам'янці. Вона розповіла, що люди панікують з найменшою підозрою, телефонують їй. Цьогоріч у Кам'янці була висока захворюваність на ГРВІ. Лікарка розповіла, у лютому був тиждень, що 600 хворих за тиждень звернулося. Зараз менше. До цього часу (До виявлення випадків COVID-19. - Ред.) у місті померло чотири людини від пневмонії, у тому числі моя троюрідна сестра - за добу згоріла в лікарні".

Сергій - депутат обласної ради від округу, до якого входить Кам'янка.

З його слів, перші партії засобів індивідуального захисту почали надходити у лікарню через тиждень після того, як були зафіксовані 28 хворих.

Проблема у тому, що райлікарня залишилася на балансі райради. До неї нині входять шість сіл. Їхнього бюджету для утримання лікарні замало.

"Всі чотири новостворені ОТГ із сіл району відмовилися фінансувати її, вважаючи, що це не їхній клопіт. Лікарня останні кілька років ледь виживала. А зараз біда місцевих керманичів трохи об'єднала", - відзначає Сергій Воронов.

Гості з Італії

Головний лікар районної лікарні Костянтин Тамко розповідає, що сьогодні лікарі забезпечені засобами захисту на тиждень.

"А далі: будемо жити - будемо бачити. Обіцяють забезпечувати, допомагають спонсори", - додав він.

За словами Костянтина Тамка, у січні-лютому цьогоріч у Кам'янці було 12 хворих на пневмонію, чотири з них померли, серед них були і молоді люди, і літні.

Як розповів міський голова Кам'янки Володимир Тірон, зараз у місті працюють усі підприємства та продуктові магазини. У пунктах пропуску, за його словами, черг немає.

"Працівники апарату міськради та бюджетники міста вирішили перерахувати дводенний заробіток до лікарень. На сьогодні потреби у засобах захисту у лікарнях немає. Місто дезінфікують. Будинки, під'їзди щоденно обробляють розчином на основі хлору. За рекомендацією лабораторного центру дезінфікуємо місця найбільшого скупчення людей, особливо тінисті, бо ділянки, освітлені сонцем, обробляти не рекомендують", - розповів міський голова.

За його словами, до понеділка у місті діяли чотири блокпости, де чергували поліцейські, а також ДСНС.

Виїздів з міста більше, але вони були перекриті повністю.

Медиків з термометрами в останні дні на пости не направляли, оскільки низька температура повітря не давала змоги нормально вимірювати температуру тіла.

Як повідомив Володимир Тірон, перший кам'янський хворий - 60-річний чоловік, працює водієм на одному з підприємств міста.

"До нього приїхала сваха з чоловіком з Італії у гості. І поїхали. Він захворів, його лікували чотири дні у нашій лікарні, у терапевтичному відділенні, як ГРВІ", - розповів міський голова.

Першого хворого на коронавірус в області офіційно виявили 23 березня. Він був з Уманщини.

За чотири дні хворих стало троє, серед них - один з Кам'янки.

А 29 березня в Кам'янці лабораторно підтвердили COVID-19 вже у 28 людей. Серед інфікованих, за словами головного лікаря райлікарні, чотири лікарі та п'ять інших медпрацівників.

Костянтин Тамко стверджує, що всі інфіковані вже виявлені, а з підозрами нині у місті немає нікого.

Трьох хворих направили у стаціонар інфекційного відділення у Черкаси.

Загалом же цифри у Кам'янскому районі залишаються незмінними: 114 людей з підозрою на COVID-2019 обстежено, у 28 з них захворювання підтвердили.

Перекриті дороги

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різні міста України починають запроваджувати перевірки машин на в'їзді та виїзді

Володимир Тірон повідомив, що у неділю обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила блокувати в'їзди в область, тому у Кам'янці із 6 квітня знову змінюють режим в'їзду та виїзду.

"Оскільки ми район, який межує із сусідньою Кіровоградщиною, ми залишаємо один центральний пост, через який у місто заїжджають 80% людей. Це потрібно для власного контролю ситуації у місті. На посту чергують представники поліції, Нацгвардії, МНС та медпрацівник. Натомість заблокували в'їзди із Кіровоградської області", - пояснив міський голова.

З п'ятого квітня на Черкащині блокують в'їзди та виїзди ще з одного райцентру - Умані. Тут другого квітня зафіксовано першу смерть від COVID-19.

Померлий був паломником, громадянином США, приїхав із Лондона. У нього також був цукровий діабет.

Разом із 47-річним чоловіком були ще шестеро дітей та дружина. За два дні у неї, сина та доньки діагностували COVID-19.

Вже встановлено 50 контактних осіб, які перебувають на самоізоляції.

На сьогодні в Черкаський області загалом 63 хворих на коронавірус. Одна людина померла, двоє одужали.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!