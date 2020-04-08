Як під час карантину бракує донорів крові
У Києві з початком карантину втричі знизилася кількість донорів крові. Для цього є очевидні причини - обмеження транспорту чи страх заразитися. Однак пацієнти потребують донорської крові навіть під час пандемії.
Лише для однієї операції на дитячому серці потрібно від 2 до 10 донорів. А Центр дитячої кардіології і кардіохірургії проводить понад 30 операцій в день.
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Що зупиняє?
"Якщо зазвичай до центрів здачі крові приходить у середньому 150-200 донорів за день, то минулого тижня це було 70 донорів за день - утричі менше, ніж потрібно", - розповідає Оксана Мулярчук, заступниця директора Київського центру крові.
Вона вбачає декілька причин такого зменшення - зокрема, обмеження руху транспорту під час карантину. Потенційні донори не можуть вільно дістатися до центрів крові.
"Друга причина - страх. Люди бояться, чи їх не заразять в центрі крові, як ця процедура вплине на їхнє самопочуття, чи при цьому не порушиться імунітет", - пояснює пані Мулярчук.
Дарина Власенко, засновниця проєкту "Zdai Blood" розповідає, що донорів в Україні не вистачає і у звичайний час: "При нормі у всьому світі 33 донори на тисячу людей, в Україні цей показник - лише 11 добровольців", - каже вона.
Пані Власенко визнає, що кількість донорів під час карантину зменшилася, але також зменшилася і кількість хворих, тому що багато операцій і процедур перенесли.
"Але онкохворі, люди, які потребують термінових операцій, ті, хто потрапили в ДТП, породіллі - як потребували, так і потребують крові", - уточнює Дарина Власенко.
За її словами, жахлива ситуація виникла на початку карантину - тоді першими додому роз'їхалися студенти, які були активними донорами. Згодом закрили транспорт, і почастішали відмови від кровоздачі - люди боялися інфікуватися covid-19 під час забору крові, розповідає засновниця "Zdai Blood".
Як здають кров у час коронавірусу
Страх захворіти під час здачі крові є безпідставним, запевняє Оксана Мулярчук, адже в центрах здачі крові дотримуються усіх вимог безпеки.
"Якщо раніше температуру міряли лише при наявності певних ознак, то зараз термометрію донорам роблять при вході. Усі донори в центрі крові перебувають в масках від моменту входу до моменту виходу", - розповідає вона.
Також маски, рукавички та елементи індивідуального захисту використовує весь персонал.
На кожному етапі процедури в центрі крові є антисептики, тому донор може помити руки та обробити їх.
Після кожної донації місце забору крові обробляють.
Окрім того, у Київському міському центрі крові дотримуються дистанції: ті, хто чекають своєї черги, можуть присісти на крісла в коридорі, вони розташовані на відстані 1-2 метри одне від одного.
Шукають 4-ту мінус
На початку квітня ситуація з донорською кров'ю в Києві дещо покращилася.
"Наші заклики в ЗМІ дали результат, і минулого тижня приходило багато людей. Але ми продовжуємо роботу зі збору крові, тому що кількість хворих збільшуватиметься", - впевнена представниця Київського міського центру крові.
"Минулого тижня ситуація стабілізувалася. Ми маємо проблему лише з 4 групою крові з резусом мінус", - додає Оксана Мулярчук.
У поповненні банку крові також є й заслуга донорських ініціатив.
Зараз ситуація дещо покращилася також і завдяки донорським ініціативам. ДонорUA, "Zdai Blood", "Среды_в_охматдете" пояснювали, що здавати кров під час коронавірусу - безпечно, якщо ви будете дотримуватися основних правил безпеки.
А ще у великих містах вони організували кампанію #таксідлядонора. "Служби таксі надали промокоди на поїздки донорів до центрів крові. І коли люди почали їздити і розповідати, що все гаразд, то ситуація трохи стабілізувалася", - ділиться досвідом Дарина Власенко.
Київський міський центр крові також доставляє донорів до своїх центрів. Щодня за попереднім записом вони підвозять 10 людей.
Що кажуть донори?
Зоя Нікітюк живе у передмісті Києва, тому дістатися до пункту здачі крові - непросте завдання.
"Цього року я запланувала стати донором хоча б двічі. І першу здачу хотіла зробити саме навесні. Проте планам завадив коронавірус. Добратись з Ірпеня до Інституту раку, коли громадський транспорт не ходить, ще той квест", - розповідає Зоя.
Ініціативу з довозу донорів на таксі сприйняла як добрий знак: "Це дуже круто! Планую скористатись такою можливістю, бо у донорства немає карантину!"
"Чи не боюсь заразитись коронавірусом? Звісно, боюсь, - каже Зоя. - Утім, ще до появи пандемії люди, далекі від донорства, любили запитувати: "А гепатитом/ВІЛ/сифілісом під час здачі крові ти не боїшся заразитись?" Тому страхи можуть бути не тільки коронавірусними", - розповідає вона.
Зоя каже, що під час здачі крові буде дотримуватися усіх необхідних запобіжних заходів: вдягне маску, гумові рукавички, користуватиметься антисептиком, а після (як і останні тижні) не виходитиме на вулицю без потреби.
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Страх - "так собі відмазка"
Святослав Хоменко є донором крові вже кілька років. Щоб дістатися до центру крові, йому не потрібне таксі, тому що живе за 10 хвилин ходьби від одного з них.
"Кров намагаюся здавати більш-менш регулярно. Зайшов на сайт Центру крові, щоб дізнатися, як у них зараз з графіком роботи. Виявилось, що є дефіцит крові всіх груп і резусів - для мене це стало додатковим чинником, який примушує взяти ноги в руки і піти здати кров", - розповідає донор.
"За цим коронавірусом люди геть забули про породіль, онкохворих, поранених бійців, людей з опіками - їм усім потенційно потрібна кров, неважливо - вирує зараз епідемія чи ні", - каже Святослав.
Заразитися коронавірусом у центрі крові Святослав не боїться, адже неодноразово там був і знає, що з дотриманням санітарно-гігієнічних норм там усе добре.
"Думаю, що в супермаркеті шанси заразитися набагато вищі, а користь для карми просто незрівнянна. Якщо є можливість врятувати чиєсь життя, то гіпотетична можливість заразитися коронавірусом - так собі відмазка", - переконаний Святослав.
З думкою про інших
У 2019 році донорами крові у Київському міському центрі крові стали 27 тисяч людей.
"Донорство - це наша соціальна відповідальність один перед одним. Так само, як зараз ми носимо маски та рукавиці, миємо й обробляємо руки - першою чергою ми це робимо не для себе, а для людей, що навколо нас", - пояснює Оксана Мулярчук.
Вона розповідає, що карантин і коронавірус, звісно, вплинув на роботу Київського міського центру крові, але він і надалі продовжує працювати й допомагати рятувати життя.
"Якщо ситуація з донорами буде погіршуватися, розповідає Оксана Мулярчук, ми будемо дзвонити донорам, які є у нашій базі, будемо підключати до здачі крові КМДА, військових, Нацполіцію і, звісно, працівників центру крові".
У Київському міському центрі крові радять усім дотримуватися медичних рекомендацій на час коронавірусу і залишатися вдома.
"Якщо ти все-таки вийшов з дому, то зроби це заради порятунку інших", - додають у центрі крові.
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