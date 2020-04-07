Нові міфи про коронавірус: лимони, комарі та донори крові

Якщо ви хочете зробити безкоштовний тест на Covid-19 і готові заради цього стати донором крові, то це погана ідея. Хоча б тому, що в банках крові донорів не перевіряють на коронавірус.

Комарі можуть переносити страшні хвороби, але доказів їхньої причетності до пандемії Covid-19 немає.

Лимони багаті на вітамін С. Але він не захистить вас від зараження.