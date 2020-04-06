Копирайт изображения SKY UK LTD/HBO Image caption Серіал HBO "Чорнобиль" знову нагадав про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Будь-яку пожежу в Зоні відчуження сприймають мало не як повторення 1986 року. Насправді, нинішні займання сталися далеко від станції, і хоча район той справді забруднений, однак реальної небезпеки поширення радіації немає.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження - давній страх киян та жителів північних районів України.

Люди вважають, ніби з димом можуть поширюватися "заряджені" радіоактивні частинки, - мало не як під час аварії 1986.

Насправді ж поширення радіації якщо і відбувається, то дуже локально.

Утім, пожежі у лісистій зоні - це справді проблема, але більше з точки зору екології, ніж радіаційної безпеки.

"Погані новини"

Копирайт изображения ДСНС Image caption Нинішню пожежу гасять з авіацією

"Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14", - так описав пожежу в Зоні відчуження у неділю тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екоінспекції Єгор Фірсов.

Пост супроводжує відео з тривожним сигналом дозиметра про перевищення допустимих показників одного з видів радіоактивних випромінювань.

Єгор Фірсов уточнив, що мова йде лише про "ситуацію в осередку пожежі".

Але в українському і не тільки медіапросторі вже вкотре поширився меседж про "радіоактивну пожежу" в Чорнобильській зоні та "різке перевищення норм радіації".

Пожежа на "забрудненому" заході

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежі в Чорнобильській зоні трапляються періодично, все залежить від того, наскільки сухий сезон

"Радіоактивне забруднення в Зоні має нерівномірний характер, проте загалом відстежуються підвищені рівні у західній та північній частинах території", - пояснює BBC News Україна Микола Фомін, провідний гід "Гамма Тревел", який багато років працює у Зоні відчуження.

Нинішня пожежа, судячи з повідомлень Держслужби з надзвичайних ситуацій, виникла у західній частині Зони відчуження.

Це район Котовського лісництва.

Котовське - одне з покинутих сіл Поліського району, найближче до пожежі населене село - Рагівка на північному заході Київщини.

"Основна частина пожежі розташована на заході, тому певне перевищення допустимих рівнів в осередку пожежі - це "нормальне" для зони явище", - відзначає Микола Фомін.

Загалом загорілось 20 гектарів лісу.

Це справді призводить до поширення радіації, але мова не йде про масове забруднення.

"При згоранні забрудненої деревини та рослинності вивільняються ізотопи, що розповсюджуються із димом та пилом дуже локально, на десятки або сотні метрів. Проте рівні на місці пожежі піднімаються", - відзначає Микола Фомін.

За його словами, у таких масштабах загроза забруднення за межами Зони мінімальна.

Сезонне явище

Копирайт изображения ДСНС

"Взагалі, лісові пожежі в зоні - це сезонне явище. Проблема в тому, що трав'яний покрив Зони відчуження дуже сухий у теплі пори року, і при довгій відсутності опадів небезпека пожеж зростає", - пояснює Фомін.

"Усі відповідні служби Зони про це знають і регулярно готуються до подібних ситуацій. Постійно проводиться роз'яснювальна робота, та проводяться навчання персоналу для швидкого реагування", - додає Микола, який підтримує контакти з різними службами у Чорнобилі та Чорнобильській зоні.

Причини пожежі можуть бути як природні, так і пов'язані з людьми.

"Останнім часом зросла популярність так званих нелегальних візитів на цю територію. Люди, які проникають в Зону таким чином, грубо ігнорують усі протипожежні правила", - відзначає Микола Фомін.

І додає: "При цьому штраф за проникнення приблизно у сто разів менший штрафу за неносіння маски в громадських місцях".

"Нелегали" у Чорнобильській зоні, якщо їх зловлять поліцейські чи прикордонники, ризикують отримати адміністративні штрафи - зазвичай, це кілька сотень гривень.

Можна відкривати вікна

Тим часом пожежники повідомляють про ліквідацію пожежі біля Рагівки.

Однак окремі осередки вогню залишаються в інших районах на заході Зони відчуження, зокрема біля покинутого селища Поліське.

Хоча, за словами пожежників, мова не йде про верхову пожежу (хоча раніше повідомляли саме про неї) - горить трава і лісова підстилка.

Про серйозне підвищення рівнів радіації також не йдеться.

"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,013 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год)", - повідомляють у ДСНС.

"У зоні відчуження та безумовного відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль - 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год)", - додають рятувальники.

Про відсутність небезпеки радіації говорять і в інших офіційних органах.

Наприклад, у Центрі з ядерної та радіаційної безпеки провели вимірювання повітря у Києві - у тих районах, куди міг би дійти радіоактивний дим.

"За результатами вимірювань техногенних радіонуклідів на місцевості виявлено не було", - кажуть у Центрі.

Зрештою, не панікувати через пожежі у Зоні закликав і Євген Фірсов.

"Можете не боячись відчиняти вікна та провітрювати приміщення під час карантину", - написав він у Facebook.

Але це не значить, що не ризикують пожежники, які працюють у радіоактивно "брудних" місцях.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Пожежників, які гасили полум'я у Чорнобильській зоні, тепер перевіряють

Зараз пожежники, які гасили і гасять пожежі у Чорнобильській зоні, проходять обстеження у Національному інституті радіаційної медицини.

"Рятувальники працюють на межі можливостей у вкрай складних умовах... За кожного з хлопців я переживаю, як за себе особисто... Обурення викликає те, що вогнеборці, котрі вимушені працювати в Чорнобильській зоні, ліквідовують не наслідки якоїсь аварії, а наслідки людської недбалості та злочинних вчинків", - написав керівник ДСНС у Києві Анатолій Ватолін.

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