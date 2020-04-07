Всеукраїнська школа онлайн: "Так цікаво, що навіть кіт дивиться"

Катя уважно дивилась урок математики по телевізору разом з котом Айфоном. Нікіта слухав біологію разом з собакою Ідою.

6 квітня стартувала всеукраїнська школа онлайн - дистанційне навчання для дітей, які вже майже місяць не ходять до школи.

У перший день уроки, які транслюють по українському телебаченню та у Youtube Міносвіти, зібрали понад мільйон переглядів, кажуть організатори.

Як вивчати складні речення на прикладах пісень Біллі Айліш, як дізнатися про драматичне життя Івана Мазепи, ніби ти там був і сам все бачив, — редакція ВВС News Україна подивилась телеуроки і запитала про враження вчителів, школярів та їхніх батьків.

"Цікаво і доступно"

"Пішли на вулицю" - говорити не правильно, бо це дійсний спосіб дієслова, а треба - наказовий. "Ходімо на вулицю" - ось правильна форма.

На уроці української мови для 10-класу вчителька Юлія Набок-Бабенко пояснювала найбільш поширені морфологічні помилки. Використовувала при цьому приклади про "тривалий карантин" і "густий шампунь", а ще дала незвичне домашнє завдання - послухати улюблені пісні і виписати звідти іменники, визначивши у кожному рід, число та відмінок.

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Українська мова - один з 11 предметів, які викладатимуть онлайн і транслюватимуть по ТБ для учнів 5-11 класів в рамках всеукраїнської школи онлайн. Юлія Набок-Бабенко - одна з 40 викладачів, які зголосилися попрацювати безкоштовно, щоб записати відеоуроки для школярів на час карантину.

"Дуже доступно і цікаво. Якби мені треба було проводити урок, я пояснювала б так само на дотичних до життя прикладах і конструкціях", - ділиться враженнями від уроку Набок-Бабенко інша вчителька української мови - Ірина Зозюк.

Пані Зозюк викладає українську мову у 10-му класі Сарненської гімназії, що на Рівненщині. Вона дев'ять років працює екзаменатором Львівського центру ЗНО.

"Матеріалу дали багато, але вчителька говорила не швидко. Я так готую дітей для ЗНО. Розмусолювати там немає коли. Старшокласники мають вміти контролювати свій клас, вчитися концентруватися. Має бути темп", - зазначає Ірина Зозюк.

Як за час такої великої перерви у навчання не втратити темп і мотивацію та як підготуватися до ЗНО - це ті проблеми, які турбують багатьох батьків і випускників.

Копирайт изображения Osvitoria/Максим Люков

"Враження — дуже хороше. Сучасний рівень викладання, молодий цікавий вчитель. Такі уроки — знахідка, для більшості батьків, чиї школи самі не налаштували дистанційне навчання", - також хвалить уроки української мови Вікторія, мама 11-класника Гліба з Києва, який зараз посилено готується до ЗНО.

У деяких українських школах дистанційне навчання організували на платформах Zoom і GoogleClassroom. Вчителі проводять уроки, спілкуються з дітьми, пояснюють матеріал. Але для багатьох дітей навчання було лише списком завдань через Viber, а за вчителів працювали батьки.

Олена Зеленська в кадрі

Теле і онлайн уроки тривають від 20 до 30 хвилин з 5-ти хвилинними перервами-руханками.

Зніматимуть і показуватимуть їх доти, доки триватиме карантин.

У школі велика частина уроку присвячена взаємодії вчителя з дітьми, а оскільки тут такої взаємодії немає, то й уроки менші, говорить Аліса Ляліна, очільниця напряму освіти і науки в Офісі президента.

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"Всеукраїнська школа онлайн" - це спільний проєкт Офісу президента, Міністерства освіти та громадської спілки "Освіторія", яка організовувала зйомки. Проєкт анонсував у своїх зверненнях президент Володимир Зеленський, а перша леді Олена Зеленська взяла участь у записі уроку української мови для 5-го класу.

Зняли вже понад 140 уроків і цей процес триває далі. Правда, в Офісі президента не кажуть, хто фінансує цей проєкт. "Ми домовлялися з небайдужими донорськими організаціями, їхній список розголошувати не можна. Вчителі працюють безкоштовно", - каже Аліса Ляліна.

"Вчителі - телезірки"

Вчителів для "Всеукраїнської школи онлайн" обирало Міносвіти спільно з "Освіторією". Вони проходили кастинг і для багатьох з них це перший досвід зйомок.

"Це був виклик, бо треба працювати перед камерою. Було незвично працювати з зірками. На одному з моїх уроків були актори серіалу "Школа", - розповідає Анна Кошель, вчителька англійської мови з Новопечерської школи. В рамках проєкту вона записала вже шість онлайнуроків для 9 класу.

Копирайт изображения Освіторія Image caption Анна Кошель викладає англійську

Теми уроків затверджували у Міносвіти, але вчителі були вільні у тому, як подавати матеріал. Анна Кошель пояснювала тему "personalities adjectives" за допомогою картинок з котиками, а ще використовувала завдання з антонімами. Діти відгадували протилежні за значенням слова, наприклад, cheerful - sad (веселий - сумний), hardworking - lazy (працьовитий - лінивий).

А вчитель української мови і кандидат філологічних наук Ігор Хворостяний вирішив зацікавити 9-класників правилами на прикладі пісень Біллі Айліш.

Копирайт изображения facebook.com/olena.pavlova Image caption Ігор Хворостяний цитує на уроках Біллі Айліш

Розбір складнопідрядних речень під час уроку пан Хворостяний зробив з текстів співачки, а проілюстрував презентацію її смішними фото. Його урок української у Yotube Міносвіти набрав понад 50 тисяч переглядів.

Співачки Аліна Паш і Джері Хейл, спортсмени Олександр Усик і Анна Різатдінова, балерина Катерина Кухар - в онлайнуроках взяли участь багато українських зірок, які зіграли роль "телеучнів".

"Я ставив питання, уточнював, намагався пригадати щось зі школи. Було цікаво. Інколи вчитель говорив речі, які насправді дивували, наприклад про те, що людина - це, окрім біоструктур, суцільний набір рефлексів", - поділився з ВВС News Україна своїми враженнями Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла". Він відвідав урок біології, де прослухав тему про мозок і рефлекси.

Копирайт изображения фото пресслужби гурту "Антитіла" Image caption Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", побував на уроці біології

Замість уроку - новини

Дітям цікавіше дивитися уроки, коли в кадрі є зірки, правда, іноді це може заважати, вважає Оксана, мама 6-класниці Каті .

"Під час уроків було кілька моментів, пов'язаних з учнями в класі. Часом вчитель ставить запитання, а учень, який в телевізорі біля вчителя, швидко на нього відповідає чи викрикує. При цьому дитина, яка дивиться урок, не встигає подумати і розв'язати це завдання сама", - говорить вона.

В цілому уроки їй сподобалися — вчителі цікаво доносять інформацію, дають завдання в ігровій формі. Її донька Катерина дивилася уроки для 6-го класу, не відволікаючись навіть на кота, який всіляко намагався привернути до себе увагу. "Потім кіт заспокоївся і теж дивився. Справді цікаво".

Image caption Діти скаржаться, що деякі телеканали під час уроків показують новини. Наприклад, News One 6 квітня замість руханки увімкнув теленовини. Наступного дня руханку дітям все ж показали, на ній був Олександр Усик.

Катя теж каже, що уроки їй сподобалися, правда, іноді було погано видно, що вчитель пише на дошці. А ще замість уроку фізкультури - руханки, на яку чекала дівчинка, на каналі News One чомусь показали новини.

Скандал через канали

Телеканали, де транслюють шкільні уроки, викликали певну критику. Так у соцмережах користувачі обурювалися, що на каналі ZIK учням довелося дивитися уроки разом з новинами у стрічці, а ще на екрані постійно була інформація про жертв коронавірусу.

Копирайт изображения ZIK Image caption Так виглядав урок на телеканалі ZIK

Директор однієї з львівських шкіл закликав дітей і вчителів взагалі не дивитися уроки на телеканалах ZIK, NewsOne та "112 Україна", назвавши їх "антиукраїнськими". Ці канали належать бізнес-партнеру Віктора Медведчука нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

"Вибір каналів був такий через технічні можливості. Ці канали погодилися транслювати уроки за розкладом Міносвіти. Головна мета - надати дітям можливість вчитися", - говорить Аліса Ляліна з ОП.

В Офісі президента кажуть, що наразі тривають переговори з регіональними каналами, які також можуть долучитися до цієї ініціативи. Крім того шкільні уроки будуть доступні весь час на Youtube каналі Міносвіти.

Станом на 6 квітня, розклад уроків на телеканалах виглядав так:

5 клас - Плюс-Плюс та 112 Україна

6 клас - ZOOM та News One

7 клас - 5 канал та ZIK

8 клас - Індиго та УНІАН

9 клас - Рада та UA:Культура

10 клас - UA:Перший

11 клас - М1

Показуватимуть уроки щодня, починаючи о 10:00, з понеділка до п'ятниці, доки триватиме карантин.

Після першого дня Всеукраїнської школи онлайн у Міносвіти говорять про успіх проєкту. За день кількість підписників у Youtube МОН збільшилась на 70 тисяч людей. Уроки збирають від 30 до 60 тисяч переглядів, а найбільш популярними є руханки - заняття з фізкультури, у яких беруть участь зірки. Там по 100 тисяч переглядів і більше.

"1 000 000 переглядів онлайн і ще кілька мільйонів по TV в перший день Всеукраїнської школи онлайн. Два тижні від ідеї до виходу в ефіри", - радіє успіхам проєкту Анна Сидорук, операційна директорка організації "Освіторії", одного з організаторів навчання.

Дистанційне заняття чи додатковий контент

У соцмережах уроки і хвалять, і критикують. Комусь заскладна англійська, а комусь навпаки - залегка. Хтось нарікає на русизми, чи що було погано видно написи на дошці, а хтось дякує за інтерактивність. Одні уроки подобаються більше, інші - менше. Все, як в школі.

"Про гетьманщину за часів Івана Мазепи вчителька розповідала так, ніби сама була свідком тих подій. Доньці було дуже цікаво", - розповідає про урок історії для 8-го класу і враження доньки Ірина Зозюк.

Цей урок історії, присвячений драматичним подіям довкола Івана Мазепи, також подивилися в редакції ВВС News Україна. 20-ти хвилинна розповідь вчителя справді іноді нагадувала театральну виставу, яку можна дивитися, затамувавши подих.

"Сучасні дані, сучасні приклади - хороший урок. Але можливо, можна було б і цікавіше подати матеріал, не так лекційно, щоб більше зацікавити дітей. Дати їм більше завдань для роздумів, час на самостійний пошук відповідей", - говорить про урок географії для 9-го класу, на якому розглядали тему "Харчова промисловість в Україні", викладачка Сарненської гімназії Світлана Тітечко, заслужений вчитель України.

Вона зазначає, що цю тему її учні пройшли ще 10 уроків тому і закликає випускати онлайн уроки більше до календарного плану.

Цей урок географії для 9-го класу справді був більше схожий на лекцію з картами на екрані, які часом було важко роздивитися.

Добре, що такі уроки є, але їх аж ніяк не можна назвати дистанційним навчанням, це такий додатковий контент, вважає мама шестикласника і вчителька за фахом Ірина Подуховська-Романенко з Києва. Разом з сином Нікітою вона подивилася три уроки.

"Організація уроків - цікава. Гарна, динамічна картинка, але ці теми з біології, математики, англійської ми вже давно пройшли. От подивились ще раз".

Прив'язуватися день в день до розкладу, може, і не варто, говорить пані Подуховська-Романенко і пропонує зробити цей контент просто доступним для всіх, щоб діти могли подивитися саме той урок, який їм потрібен.

"У нас на державному рівні немає якісного онлайн контенту для шкільної програми. Доводиться все збирати, шукати по крихтах. Добре було б, щоб зняли такий матеріал для всіх уроків. Це був би додатковий інструмент для вчителів і дітей. Біологія, хімія, математика та інші точні науки не міняються і цей контент завжди буде цінним та актуальним. А от історію, літературу можна оновлювати. Також є побажання організувати уроки з іноземною мовою на різних рівнях. Можна додати уроки з граматики - це завжди актуально".

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