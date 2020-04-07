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Білоруси масово пишуть некрологи про себе від імені президента в соцмережах. Що відбувається?

Усе почалося після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував перші смерті людей у країні від коронавірусу.

Білоруси почали уявляти, що сказав би про них президент, якби й вони самі стали жертвою хвороби.

Станом на 6 квітня у Білорусі зареєстровано 700 підтверджених випадків Covid-19, 13 людей померли.

Що сказав Лукашенко?

У суботу, 4 квітня, Лукашенко розповів про те, як обговорював смерть одного пацієнта з коронавірусом з головою Вітебського обласного виконкому Миколою Шерстньовим.

"Я питаю: чому той помер? Він каже: "Олександре Григоровичу, а як можна жити? 135 кілограмів ваги!" Серце майже не працює, це болить, те болить, цілий букет хвороб. Вірус атакує слабких, які не мають імунітету", - сказав президент журналістам.

Раніше президент прокоментував смерть 75-річного актора з Вітебська Віктора Дашкевича, який, за офіційними даними, першим помер у Білорусі від коронавірусу.

"Бідолаха, не витримав, - висловився Лукашенко. - Але ми ж просили… Ну йому завтра 80 років буде! Чого ж ти ходиш по цій вулиці, а тим паче працюєш?"

Як відреагували білоруси?

Користувачі соцмереж розкритикували президента за те, що він звинувачує людей у тому, що вони померли від коронавірусу, який поширився у всьому світі.

Багато з них почали постити некрологи про самих себе, написаних нібито від імені Лукашенка, у характерній для нього манері, під хештегом #прашчальнаесловапрэзидзента (прощальні слова президента).

Користувачка Вікторія Онохова-Журавльова, яка почала флешмоб, пояснила в коментарях, що "дуже незадоволена цинічною позицією керівника держави".

"Моє громадянське право - висловити обурення, щоб президент не забував, що все ж таки він представляє інтереси громадян і повинен ставитися до них з повагою. Особливо до померлих", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Це реакція на те, з яким шеймінгом померлих (старість, вага і т.д.) вже встиг висловитися керівник країни", - пояснив поет Олесь Плотка.

На його думку, якби він помер, Лукашенко сказав би: "Його батьки намагалися до землі привчити, але він же все по сходках цих, по семінарах американських. Ну і ось. Не вберегли".

"Ні, ну а що вона хотіла! Жила невідомо де, невідомо з ким, швендялася весь час десь, пила ці, які їх… антидепресанти. Психічно ненормальна була, бідолаха. І взагалі, феміністка була, чоловіків ненавиділа. Ні, щоб кізочок завести і радіти! Ні, вона все котів якихось до себе брала, - уявила собі промову президента про своє життя користувачка Наста Захаревич. - А інсулін який у неї був! Куди з таким жити? Відмучилася, неборака".

"Жертва західної пропаганди"

До флешмобу долучилося чимало білорусів.

"Мені все це, що він писав, не дуже подобалося. Якось уривчасто, - уявив слова Лукашенка письменник Андрій Горват. - Але я ж не забороняв. Я його ще на початку березня попередив: "Ну не сиди ти вдома! Що ти сидиш один бозна де! Ти ж там виснажився. А в тебе виразковий рубець, він може відкритися будь-якої хвилини. Вірус все це відчуває".

"Перекладачка. Молода. Але надто активною була. Всі сили пускала, як кажуть, на "боротьбу з режимом". Ну ти зрозумій, що якщо весь час "боротися", то сил в організму ні на що інше потім не залишиться. Тут будь-яка медицина буде безсилою", - написала про себе Кристіна Шиєнок.

"Це був зрадник, який продався за плитку швейцарського шоколаду. Ще там привіти від чистих альпійських корів передавав. Ну дурник справжній, жертва західної пропаганди! - зазначив про себе Олесь Вашкевич з Білоруської спілки у Швейцарії. - Він демонстративно не любив хокей і дивився цей нещасний футбол. Добре б наш, вітчизняний, а то йому лише англійців подавай!"

"Так а що вона хотіла? Сиділа в цьому затхлому селі, 25 соток, ані трактора нормального, ані в перерахунку на чистий спирт, знову ж таки, не вживала. Дітей у неї скільки? Двоє! А треба було трьох. Це все від нудьги, нудьга виснажує. Де сили в організму з цією пневмонією боротися?" - написала про себе, уявляючи слова Лукашенка, користувачка Анна Шамко.

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