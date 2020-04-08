Це не остання пандемія. Чому далі може бути гірше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малайський ведмідь, якого врятували від браконьєрів в Індонезії

Пандемія коронавірусу, яка вже забрала життя майже 80 тисяч людей у світі, має змусити людей відмовитися від торгівлі дикими тваринами, яка не тільки призводить до зникнення видів, але й сприяє поширенню хвороб, вважають вчені.

Спалах смертоносної інфекції почався, як відомо, на китайському ринку морепродуктів в Ухані, і вчені вже кілька десятків років звертають увагу, що деякі захворювання, зокрема, важкий гострий респіраторний синдром (Sars), близькосхідний респіраторний синдром (Mers), Ебола та вірус Ніпах, передалися людині від тварин.

Але проблема полягає не у тваринах, а в тому, як людина до них ставиться, кажуть вчені.

"Частота пандемій буде лише зростати, - цитує Washington Post Пітера Дашака, очільника американської організації EcoHealth Alliance, що займається вивченням нових захворювань. - Це не випадкова воля Бога. Це пов'язано з тим, що ми робимо з довкіллям. Ми маємо визнати, що нам варто поводитися менш ризиковано".

Щоб спробувати запобігти новій пандемії, необхідно по всьому світу заборонити ринки, де продають диких тварин, наголосила виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття (КБР) Організації Об'єднаних Націй Елізабет Марума Мрема.

"Якщо ми не подбаємо про природу, то вона подбає про нас. Було б непогано заборонити ринки з продажу живих тварин, як це зробив Китай та деякі країни", - сказала пані Марума Мрема в інтерв'ю Guardian.

З представницею ООН погоджується і Товариство захисту тварин, яке базується у Нью-Йорку: "Це не тільки допоможе запобігти поширенню хвороб, а й вирішить одну з головних причин зникнення видів".

Після початку епідемії Китай запровадив тимчасову заборону на розведення і споживання в їжу диких тварин. У країні закрили тисячі ферм, де розводили дикобразів, віверових та черепах. Проте в законі збереглися прогалини. Як і раніше дозволено продаж диких тварин для потреб медицини, а домашніх - для наукових досліджень.

Вчені переконані, що тимчасової заборони не вистачить.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважається, що носіями Sars були віверові

Китайська народна медицина також використовує диких тварин для приготування компонентів. Нещодавно китайський уряд схвалив застосування ведмежої жовчі для лікування коронавірусу.

Активісти побоюються, що подібні пункти в законі відкриють дорогу незаконній торгівлі м'ясом диких тварин. Наприклад, в минулому так відбувалося з тиграми і леопардами. Швидше за все, можна буде купити і м'ясо панголінів, оскільки його луску використовують в медичних цілях, а нігті використовують для створення прикрас.

Тому пильна увага прикута до того, які поправки внесуть до закону про захист дикої природи і чи залишаться там лазівки.

Знищення природи

Це не перша епідемія, яка привертає особливу увагу до торгівлі дикими тваринами. У 2002 році Sars, який забрав життя понад 700 людей, теж поширився з Китаю. Вважають, що носіями інфекції були кажани та віверові, але підтвердження цьому немає.

Дірк Пфайффер з Міського університету Гонконгу вважає, що головна проблема полягає в наявності попиту. "Для людей, які постачають тварин, або розводять їх на фермах, або виловлюють їх в природі, це важливе джерело доходу. Буде неправильним відразу криміналізувати їхню діяльність, процес має бути поступовим", - вважає він.

З ним погоджується Елізабет Марума Мрема з ООН.

За її словами, деякі групи населення, які проживають в бідних районах Африки, наприклад, повністю залежать від торгівлі дикими тваринами. Якщо не знайти альтернативи, може з'явитися загроза виникненню незаконної торгівлі дикими тваринами.

Копирайт изображения Wildlife Conservation Society Image caption Товариство захисту тварин закликає заборонити торгівлю дикими тваринами

За словами заступника наукового керівника Зоологічного товариства Лондона Ендрю Каннінгема, аби запобігти очевидній пандемії в майбутньому, необхідно звернути увагу на причини, а не тільки на ефект, який викликало поширення коронавірусу.

На його думку, основна причина проблеми - це руйнування природи, через що виникає конфлікт між тваринами і людьми.

"Навіть в заповідниках ліси як і раніше залишаються на місці, але диких тварин в них немає, тому що їх продали на ринках", - каже він.

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"Можна легко почати перекладати на когось провину, але подібне відбувається не тільки в Китаї, це відбувається в багатьох інших країнах, зокрема, у західних. Нам подобається мати вдома екзотичних домашніх тварин, і багато хто з них народжується в природі. Тому потрібно спочатку розібратися з власним домом", - вважає вчений.

Ринки - це міна уповільненої дії

У деяких азійських країнах споживання екзотичного м'яса асоціюється з високим статусом і багатством людини. Через використання диких тварин в їжі і у виготовленні традиційних "ліків" торгівля ними процвітає. Найчастіше тварин отримують незаконно, що призводить до появи спалахів захворювань і зараження вірусами людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зоозахисники протестують давно. Але чи чують їх?

Так звані мокрі ринки стали звичною картиною в багатьох країнах Південно-Східної Азії, особливо в материковому Китаї. Там продають рибу, курку, диких тварин, а також фрукти та овочі.

Свою назву вони отримали від талого льоду, який використовують для збереження свіжості товару, а також для очищення підлоги від крові вбитих тварин.

"Мокрі" ринки - справжні міни уповільненої дії для появи епідемій, вважає Ендрю Каннінгем.

"Те, як ми ставимося до тварин - ніби вони якийсь предмет споживання, який можна розкрадати, зрештою вилазить нам боком, і це не дивно", - зазначає він.

Передача хвороб

Пандемія коронавірусу, яка забрала вже десятки тисяч життів, почалася на ринку морепродуктів в Ухані. Попри назву, на ринку продавали не тільки рибу, а й, наприклад, змій, дикобразів та оленів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нелегальні товари з М'янми. Серед них - шкура панголіна

Після перших випадків зараження людей, пов'язаних з ринком, вірус почав швидко розповсюджуватися в Китаї, а потім по всьому світу.

Достеменне його походження залишається невідомим, але, швидше за все, спочатку його носієм був кажан, а вірус передався людині через іншу дику тварину.

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