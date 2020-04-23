Бум служб доставки: як вони адаптувалися до карантину і як працюється кур'єрам

В умовах карантину саме доставки називають сектором економіки, який буде інтенсивно розвиватися, нарощувати прибуток або навіть допоможе послабити безробіття, яке зростає через коронакризу.

І справді, в умовах, коли не працює громадський транспорт, а частина людей воліє менше з'являтися у супермаркетах чи аптеках, послуги кур'єрів стають звичайною частиною нашого життя.

Утім, негаразди і для них можуть виникнути, коли у людей закінчаться гроші, адже під час карантину далеко не всі зберегли свої джерела прибутків.

Окрема історія - умови роботи, в яких працюють кур'єри. Чи справді все так, як описують самі компанії?

BBC News Україна з'ясувала, як провідні компанії у сфері доставки товарів та готової їжі адаптуються до карантину.

Поштові гіганти: нові послуги та тисячі нових працівників

Найбільші служби доставки в Україні мають поштові оператори - "Нова пошта" та "Укрпошта". Вони доставляють більшість товарів, крім готової їжі, і лише з березня почали здійснювати доставку ліків після дозволу уряду.

Для "Нової пошти" останні роки позначилися стрибком у розвитку. Саме у 2015-2019 роках компанія відкрила великі сортувальні термінали, розширила мережу відділень з 2200 до 6000, і за цей час більш ніж удвічі зросла кількість відправлень.

Наразі "Нова пошта", як зазначається на сайті компанії, - у топ-100 платників податків (4,3 млрд грн за 2019 рік) в Україні та нараховує 28 тисяч співробітників.

Копирайт изображения Прес-служба "Нової пошти" Image caption Після початку карантину "Нова пошта" оголосила, що набирає 2 000 нових кур'єрів

Карантин та погіршення економічної ситуації наразі не змінили тенденцію розвитку компанії.

"Обсяг відправлень по Україні в березні 2020 року збільшився на 15% у порівнянні з березнем минулого року. Кількість міжнародних відправлень за цей же період зросла на 55%", - розповідає BBC News Україна співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов.

За його словами, під час карантину стали менше відправляти вантажі від 30 кг і палети, які надсилають клієнти-компанії, але зросла частка невеликих посилок, переважно куплених в онлайн товарів, які замовляють українці.

Після початку карантину "Нова пошта" оголосила, що наймає 2 000 нових кур'єрів та запропонувала низку нових послуг.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 2015-2019 роки були надзвичайно динамічними у розвитку "Нової пошти". Компанія, зокрема, відкрила такі сортувальні термінали

Запроваджені безконтактні доставки кур'єрами, відкриваються сотні нових поштоматів. З квітня "Нова пошта" разом з АТБ та Rozetka доставляє по всій Україні набори продуктів.

"На сайті ROZETKA можна буде в онлайн-режимі обрати набори необхідних продуктів та речей, замовлення будуть формуватися в магазинах мережі АТБ, а "Нова пошта" буде здійснювати доставку", - пояснюють роботу цього проєкту в компанії.

А з 24 березня "Нова пошта" вперше розпочала доставку ліків та товарів медичного призначення. Серед партнерів компанії в цій сфері - сервіс пошуку та продажу ліків liki24.com, який співпрацює майже з 6 тис. аптек.

"Клієнти обирають на сайті Liki24.com необхідні товари, обирають зручний спосіб отримання (доставка до дому, у відділення поштового оператора чи самовивіз із аптеки) і далі оформлюють замовлення", - так пояснює BBC News Україна механізм цієї послуги співзасновник Liki24.com Антон Авринський.

Копирайт изображения Прес-служба "Нової пошти"

На тлі всіх цих нововведень керівництво "Нової пошти" дивиться на майбутнє сфери доставок зі стриманим оптимізмом, наголошуючи, що багато залежить від економічної ситуації в Україні.

"Ми прогнозуємо, що найбільш важким для компанії і в цілому для економіки України стане другий квартал 2020 року. Ми прогнозуємо падіння споживання, оскільки у позбавлених роботи людей просто не буде можливості щось купувати. В результаті кількість відправок та дохід компанії знижуватиметься, особливо у травні та червні", - наголошувалося у зверненні співвласників компанії Вячеслава Клімова та Володимира Поперешнюка 31 березня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов очікує "важке літо" для українського бізнесу

"Ми дуже сподіваємося, що уникнемо будь-яких скорочень виплат, однак хочемо, щоб ви були до цього готові", - йшлося у зверненні.

У коментарі BBC News Україна В'ячеслав Клімов зазначив, що, попри погіршення економічної ситуації, "Нова пошта" наразі не планує змінювати плани та скорочувати працівників.

Копирайт изображения Прес-служба "Нової пошти"

Компанія намагається максимально автоматизувати робочий процес.

"Задовго до карантину ми інвестували в автоматизацію сортування посилок. Наші інноваційні термінали (в Києві, Львові та Хмельницькому) здатні обробляти 15-20 тис. посилок на годину. Максимально переводяться в онлайн документообіг, робота офісних працівників, автоматизується та прискорюється обслуговування клієнтів завдяки мобільному додатку, бізнес-кабінету, зонам самообслуговування у відділеннях", - пояснює співзасновник "Нової пошти".

Копирайт изображения УНІАН

Крім того, у березні компанія виділила 70 млн грн на засоби захисту працівників та обробку приміщень, розширила медичне страхування на працівників, які працюють в компанії менше одного року.

Укрпошта теж розширюється

Головний конкурент "Нової пошти" - "Укрпошта", яка пропонує споживачам доставку товарів з 40 інтернет-магазинів, зокрема з Rozetka, зараз також розширюється.

Нещодавно компанія, в якій працюють 72 тисячі людей, придбала 500 нових автомобілів для так званих пересувних відділень. Вони доставлятимуть пошту та відправлення в села з населенням до двох тисяч людей у 5 регіонах країни.

Копирайт изображения УНІАН

"Ми не відмовляємося від планів "докоронавірусного" часу та інвестуємо у розвиток. Пересувні відділення - це сучасні послуги та сучасні робочі місця (яких зараз особливо не вистачає) з гідною оплатою. Вже до кінця літа ми запустимо перші 200 автівок, решту - восени", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також компанія почала співпрацю з сервісами Liki24.com та Apteka.24.ua і доставляє споживачам ліки. З 16 квітня і до кінця карантину ця доставка безкоштовна.

У квітні компанія оголосила, що шукає 3 000 нових фахівців: начальників і операторів поштових відділень, листонош, регіональних менеджерів, сортувальників, аналітиків та інших.

"Укрпошта пропонує сортувальникам оклад з преміями від 5 200 до 12 300 грн, водіям - 5 820-25 000 грн, операторам - 4 720-11 000 грн, листоношам - 4 720-8 500 грн*",- повідомляє пресслужба компанії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Смілянський зазначає, що від планів "докоронавірусного" періоду компанія не відмовляється

Бум, але поки є гроші?

Хоча в період карантину розвиток "Нової пошти" та "Укрпошти" виглядає надзвичайно динамічним, їхнє майбутнє залежить від урядової політики, вважає Валентин Калашник, президент Української асоціації директ-маркетингу, яка займається дослідженнями логістики.

"Є багато факторів, які можуть вплинути на роботу поштово-логістичних операторів. З одного боку, в нас суттєво збільшується попит в електронній торгівлі, вони виграють. Але багато залежить від того, коли і як вийдемо з карантину, що розробить країна, щоб розвивалося підприємництво", - каже він у коментарі BBC News Україна.

На думку Валентина Калашника, якщо уряд не буде вливати грошей в економіку для стимулювання попиту населення, країну чекатиме девальвація і падіння доходів населення, постраждає і ця галузь, яка зараз зростає.

"Замовлення будуть зростати до червня. Влітку завжди обсяги електронної торгівлі зменшуються, а тут ще накладеться те, що у людей реально закінчаться гроші. А якщо у нас буде девальвація, люди будуть ці гроші заощаджувати", - пояснює він.

У разі, якщо влада таки підтримає бізнес та споживання у країні, то перспективи кращі.

Водночас Валентин Калашник поки не впевнений, що проєкт з АТБ стане для "Нової пошти" початком закріплення у сфері доставок продуктів з супермаркетів.

"Звісно, якщо вони побачать, що в цьому є сенс, почнуть вибудовувати окрему продуктову логістику. Але з іншого боку, АТБ - це недорогі продукти. Там немає такої маржинальності, щоб дозволила АТБ заплатити "Новій пошті" умовно 100 грн за доставку мішка картоплі. Мені здається, це залишиться таким піар-соціальним проєктом", - вважає він.

Служби швидкої доставки: слабка конкуренція і великий ринок

В Україні наразі працює кілька служб швидкої доставки, які концентруються на постачанні клієнтам готової їжі, продуктів з супермаркетів та інших товарів. Доставка, як правило, здійснюється менш ніж за годину, з супермаркетів - довше.

На цьому ринку працюють відомі у багатьох країнах Glovo та UberEats, а також українські оператори Raketa.ua, Mister.am, Menu.ua, Zakaz.ua (займається тільки доставкою продуктів з супермаркетів у 8 містах).

Карантин надав потужний імпульс цій галузі.

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"За перші два тижні карантину ринок доставки продуктів зріс в середньому на 40% від стандартної кількості замовлень. До кінця карантину очікується зростання на 60-80%. Профільні сервіси з доставки продуктів з супермаркетів, за власними оцінками, вже зросли на 70-80%, в той час як кур'єрські сервіси "нової хвилі" (Glovo, Uber Eats та Raketa) на 35-50%", - розповідає в коментарі BBC News Україна Олександр Соколов, генеральний директор компанії Pro-Consulting, яка аналізує українські ринки товарів та послуг.

За його словами, доставка вже може сягати 20% обігу мереж супермаркетів.

Згідно з дослідженнями Pro-Consulting, вже кілька років зростає частка служб доставки на ринку торгівлі продуктами.

"Якщо 2017 року частка складала близько 1,3%, то в 2019 - понад 5% від роздрібного товарообороту. Станом на 2020 рік його ємність може зрости до 50 мільярдів гривень", - каже Олександр Соколов.

Він упевнений, що погіршення економічної ситуації не змінить цей тренд.

"Після карантину ринок повернеться до показників на 15-20% вищих, аніж докризові. Для більшості населення традиційні походи в магазин все ж залишаються частиною життя, але частина споживачів наразі має змогу оцінити всі переваги замовлення в онлайн", - прогнозує Олександр Соколов.

Копирайт изображения pro-consulting.ua Image caption Олександр Соколов впевнений, що навіть після завершення карантину служби доставки будуть успішно розвиватися і матимуть достатньо замовлень

Генеральний директор ProConsulting навіть очікує появи на ринку нових гравців під час карантину.

"Проте без розуміння напрямку та формату подальшого розвитку вони не зможуть скласти конкуренцію сьогоднішнім лідерам. Зараз нові гравці не стільки створюватимуть конкуренцію, скільки вирівнюватимуть різке зростання попиту та наявну пропозицію", - вважає Олександр Соколов.

Лідерами ринку за географічним охопленням є Glovo (17 міст), Raketa.ua (10 міст), UberEats (Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Вінниця). Ще один сервіс - Mister.am працює у 13 містах центральної та західної України, проте не представлений в столиці та найбільших містах країни.

У коментарі BBC News Україна генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський каже, що для всіх сервісів доставки перші тижні карантину були успішними.

"Багато людей мусять або отримали більше мотивації зробити перше замовлення. Зараз у нас (Glovo. - Ред.) відбувається зростання на понад 10% у межах одного тижня", - зазначає він.

Служба доставки Glovo, яку заснували в Іспанії в 2015 році, в Україні почала працювати два роки тому. Наразі вона здійснює доставку в 17 містах - Києві, Вишневому, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Житомирі, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Херсоні, Черкасах, Чернігові та Чернівцях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кур'єри Glovo очікують на замовлення з McDonald's. Київ, березень 2020 року

За словами Дмитра Расновського, в умовах карантину зростає кількість і нових користувачів додатку Glovo, і закладів-партнерів.

"Раніше 97-98% замовлень припадало на ресторани та кафе. Зараз це змінюється, дуже сильно зростає категорія аптек та супермаркетів. Замовлення з аптек поки що подвоювалися кожного тижня", - розповідає він.

Попри позитивні показники, компанія зіткнулася з проблемами, пов'язаними з закриттям ресторанів, власники яких на час карантину повністю припинили діяльність.

"Через закриття ресторанів та барів зросли середні дистанції, за якими кур'єри доставляють замовлення. І це збільшує наші видатки", - пояснює генеральний менеджер Glovo в Україні.

Частково розв'язати проблему може допомогти реалізація проєкту "хмарної кухні".

Копирайт изображения Дмитро Расновський Image caption Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський каже, що після початку карантину різко зросли доставки з аптек та супермаркетів

"Цей проєкт не пов'язаний з карантином, ми його започаткували, аби розв'язати проблему завантаженості ресторанів у центрі міста, які не могли впоратися з потоком замовлень в обідній час", - зазначає Дмитро Расновський.

Для "хмарної кухні" компанія Glovo орендувала приміщення біля Протасового яру у Києві, де створила 8 робочих зон для кухарів з компаній-партнерів. Відкриття "хмарної кухні" майже збіглося за часом із запровадженням карантину.

"Деякі ресторани таким чином розв'язали проблему експансії, адже відкриття ресторану коштує дорожче, деякі зрозуміли, що їм простіше зараз зайняти своїх кухарів у нашій "хмарній кухні", ніж платити оренду", - розповідає Дмитро Расновський.

За підсумками роботи першої "хмарної кухні" у Glovo вирішать, чи відкривати нові подібні заклади.

Водночас навіть в умовах тяжкого становища для ресторанної галузі, в Glovo не планують зменшувати комісію для ресторанів, яка складає приблизно 30% від кожного чека.

"Я не думаю, що можемо зменшити комісію. З одного боку ми маємо допомогти партнерам-ресторанам пережити цей період, з іншого боку є користувачі, в яких падає купівельна спроможність, і ще є кур'єри, які теж мають право отримувати достойну оплату", - пояснює Дмитро Расновський.

Окрім того, перед українським підрозділом Glovo стоїть завдання вийти на окупність цього року.

"На жаль, на даному етапі ми - збиткова компанія. До кінця року хочемо вийти на окупність", - каже генеральний менеджер Glovo.

У майбутньому він очікує падіння купівельної спроможності населення, а отже - можливого скорочення попиту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кур'єри на безлюдних вулицях та площах старовинних міст - зараз це вже звичний пейзаж для деяких країн Європи

Попри проблеми, які може спричинити коронакриза для галузі доставок, генеральний менеджер Glovo бачить і позитиви, зокрема - простір для зростання на тлі слабкої конкуренції.

"Річ у тім, що у Південній Кореї на людину припадає 9 онлайн-замовлень їжі на місяць, в Іспанії - 0,8 замовлення на місяць, а в Україні - лише 0,01. Тут величезний шлях для розвитку і для нас, і для наших конкурентів, і для ресторанів", - пояснює Дмитро Расновський.

Подібної думки дотримується і PR-менеджер сервісу доставки Raketa.ua Сергій Колосков.

"Конкуренція не відчувається, очікуємо тільки зростання. До кризи ринок доставки готової їжі з кафе та ресторанів складав лише 2-3% від потенціалу. Ця сфера буде однією з небагатьох, яка буде зростати", - вважає він.

Raketa.ua - це український сервіс доставки, який виник у Дніпрі 2018 року, і наразі працює у десяти містах - Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці, Полтаві, Запоріжжі, Павлограді та Вишневому.

"Наша аудиторія постійно зростає. До карантину більшість замовлень була в офіси, від "білих комірців", увечері замовляли в спальні райони. А зараз багато людей, які бажають розбавити своє домашнє меню. Раніше ми відзначали два пікові проміжки - обід та увечері, зараз попит більш-менш однаковий впродовж дня", - каже у коментарі BBC News Україна Сергій Колосков.

Карантин вже позначився і на асортименті.

Копирайт изображения Сергій Колосков

"Українці і далі продовжують надавати перевагу піці, бургерам та суші. Проте значно зросла кількість замовлень на домашні страви (класичну українську кухню), а також на салати, боули, каву та десерти", - розповідає Сергій Колосков.

Обсяг доставок Raketa.ua, за його словами, протягом березня зріс на 40%. Компанія розпочала співпрацю з новими партнерами - такими як "Молоко від фермера", почала доставку продуктів з супермаркету "Ашан" в Києві.

"Ми дуже оперативно під'єднали мережу KFC, як тільки зачинилися заклади, і саме для KFC зробили доставку у двох нових містах - Павлограді та Вишневому", - розповідає PR-менеджер Raketa.ua.

Особливістю політики компанії є безкоштовна для користувачів доставка. Компанія лише отримує комісію від закладів, яка, за словами Сергія Колоскова, складає приблизно 25-30% із замовлення.

"Доставка з ресторанів для користувачів залишається безкоштовною. Буде лише плата за доставку з супермаркетів - 60 грн, оскільки там будуть працювати додаткові люди в магазинах, збирати замовлення. Кур'єри вже будуть забирати готові покупки і відвозити їх людям", - пояснює Сергій Колосков.

Заради безпеки Raketa.ua закупає маски та антисептики для кур'єрів та пропагує розрахунки платіжними картками (за березень такий вид оплати зріс з 50 до 70%) та безконтактні доставки (наразі 10% із загальної кількості).

Окрім того, кур'єри Raketa.ua мають працювати в рукавичках та масці.

"Якщо клієнт або ресторан жаліється в службу підтримки, що кур'єр був без маски або рукавичок, у першому випадку буде усне попередження, у другому випадку його відключають від системи".

Копирайт изображения Сергій Колосков

"Здрастуй, юносте, з рюкзаком": чому є невдоволення серед кур'єрів

Робота кур'єрів, які співпрацюють з Glovo, за останній рік не раз опинялася в центрі уваги через акції протесту і в Україні, і за кордоном.

Кур'єри були незадоволені оплатою своїх послуг та становищем у бізнес-моделі й вимагали офіційних трудових договорів.

Генеральний менеджер Glovo Дмитро Расновський каже, що їхні кур'єри - фрілансери, які співпрацюють з компанією стільки часу, як їм зручно.

"Деякі працюють 2 години, деякі - 22. Залежить від людини", - пояснює генеральний менеджер Glovo.

У Glovo пояснюють, що видають кур'єрам рюкзаки, забезпечують інформацією про замовлення, а в умовах карантину разом з партнерами-ресторанами безкоштовно роздають рукавички та маски. Втім, компанія не вважає себе пов'язаною будь-якими трудовими відносинами з кур'єрами.

"Трудових відносин тут немає. Glovo - це платформа, яка об'єднує аудиторію. Кур'єр - це довірена особа користувача, і за його дорученням здійснює доставку. Glovo лише надає алгоритм, який розподіляє замовлення", - каже Дмитро Расновський.

На сайті компанії сказано, що кур'єри можуть отримувати дохід у понад 20 тисяч грн.

Raketa.ua також вважає кур'єрів, які співпрацюють з компанією, фрілансерами.

"Вони працюють як вільні контрагенти. Проходять кількагодинну інфосесію, залишають свої контакти, ми для них оформлюємо медичну страховку, видаємо екіпіровку, починаючи з сумки і закінчуючи повним комплектом одягу", - пояснює Сергій Колосков.

За його словами, з компанією співпрацює понад тисяча кур'єрів, які отримають дохід у 20-30 тисяч грн.

"Дохід залежить від того, чи йдеться про пішого кур'єра, велокур'єра, мото- чи автокур'єра. Також в них є погодинна оплата і щодня нараховується певна сума. Є бонуси, в залежності від кількості виконаних замовлень", - розповідає PR-директор Raketa.ua.

Не всі кур'єри задоволені умовами роботи.

"Об'єднує всі сервіси доставки одна річ - вони не хочуть визнавати офіційні трудові відносини з кур'єрами", - каже в коментарі BBC News Україна кур'єр Богдан*, який працює в цій сфері вже чотири роки.

Ще гіршим він вважає оформлення відносин між деякими компаніями з доставки та кур'єрами через ФОП, оскільки її потім складно закрити.

Богдан каже, що сервіси доставки працюють за моделлю, коли частина видатків покладається на самих кур'єрів - наприклад, вони платять за пальне зі своїх грошей. Їздять кур'єри на своєму транспорті, а медичне страхування, яке пропонують компанії, охоплює, як правило, тільки страхові випадки, що трапляються по дорозі до споживача та ресторану.

Тому, за словами Богдана, коли якась компанія зі сфери доставки зменшує бонуси за кількість виконаних доставок, які є основною оплатою, це викликає невдоволення.

Останню, березневу, хвилю невдоволення кур'єрів Glovo, про яку повідомив сайт dtp.kiev.ua, генеральний менеджер компанії пояснює реакцією на сезонні особливості роботи.

"Зимою є набір бонусів, який стимулює кур'єрів доставляти більше у складних погодних умовах. Цих бонусів немає весною, оскільки переходимо на двоколісний транспорт і змінюється структура бонусів. Між певними когортами кур'єрів відбувається перерозподіл. Доходи кур'єрів на машинах скорочуються через бонусну систему, але вони знову підуть вгору взимку", - пояснює Дмитро Расновський.

Копирайт изображения УНІАН

Кур'єр Богдан оцінює ситуацію інакше. Він каже, що компанії зі сфери доставок розуміють, що у випадку довгої кризи і скорочення купівельної спроможності виживуть з них не всі, тому намагаються отримати конкурентні переваги і швидше вийти на окупність.

"Є спроба скористатися тим, що багато людей втратили роботу під час карантину, і багато українців не мають заощаджень більше, ніж на кілька тижнів. Є чимало людей, яким необхідний хоч якийсь дохід, тому й урізають бонуси", - вважає він.

Без документів, але з зарплатнею

У коментарі BBC News Україна Роман**, який ще у березні співпрацював з Glovo як піший кур'єр, каже, що ця робота дозволяла йому заробляти в умовах, коли через проблеми з документами йому важко влаштуватися на роботу офіційно.

"Офіційне працевлаштування мене не цікавить. Немає прописки та військового квитка, тому для мене це зручно", - пояснює він.

Серед позитивних сторін кур'єр називає вільний графік, вчасну виплату грошей та відсутність керівництва, з негативів - відсутність централізованого забезпечення засобами захисту.

"Вони обіцяли маски на період карантину, забезпечити захист, вони цього не зробили. Хіба в ресторані можна було самому попросити в дівчини/хлопця, який замовлення виносить. Маски та рукавички мав кожний самостійно купувати", - каже він.

Водночас, за його словами, був лист від Glovo про відключення від програми, якщо захисту немає.

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Свій заробіток за 40-50 годин роботи на тиждень Роман оцінює в 12-16 тисяч, зазначаючи, що кур'єри на будь-якому транспорті заробляють більше.

Останнє невдоволення кур'єрів він пояснює зменшенням бонусів, які, за його словами, приносять більше грошей, ніж плата за виконання замовлення.

"Порізали бонуси: за 20-40-60-80-100 доставок були бонуси. Це певна сума, яка нараховувалася на картку, тобто премія. Було 5000 грн за 100 доставок, а зараз 2200 у пішого кур'єра, 3000 у того, хто на транспорті", - додає він.

Після цього Роман вирішив поки припинити працювати з Glovo: "Повернуся, якщо не буде іншої роботи".

Попри невдоволення частини кур'єрів, Glovo та інші служби доставки навряд чи очікує нестача охочих попрацювати. Замовлення ростуть, а люди втрачають іншу роботу.

Генеральний менеджер Glovo Дмитро Расновський в коментарі BBC News Україна заявив, що очікує зростання кількості кур'єрів на 10-15% з нинішніх 15-20 тисяч людей.

"Через ситуацію з неоплачуваними відпустками та відсутністю навчання склалася ситуація, коли охочих бути кур'єрами більше, ніж нам потрібно", - пояснив він.

Це підтверджує і Роман:

"Ще один набір кур'єрів відбувся після того, як зменшили бонуси. Ті, хто працював раніше, переходили в інші служби доставки, йшли з Glovo. Зараз набрали новачків. Раніше можна було вільно собі години виставити, а зараз дивишся - багато годин заброньовано, тобто кур'єрів занадто багато".

* Кур'єр Богдан надав BBC News Україна фотографії та скріншоти виконаних замовлень, які свідчать про його співпрацю з двома сервісами доставки.

** Кур'єр Роман надав BBC News Україна фотографії та скріншоти виконаних замовлень, які свідчать про його співпрацю з одним сервісом доставки.

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