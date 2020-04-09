Коронавірус і ЗСУ: як живе армія під час пандемії
В української армії побільшало ворогів - до супротивника на Донбасі додався ще й коронавірус.
У Генштабі розповіли BBC News Україна, як саме борються з поширенням COVID-19 на фронті та у військових частинах.
Крім того, у ЗСУ прямо зараз проходять стратегічні реформи - були розділені посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу, а також створене нове Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Про все це BBC News Україна поговорила з генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, який очолив нове командування - саме воно координує боротьбу з коронавірусом у ЗСУ.
Карантин на передовій
На Донбасі все починається з блокпостів. Зараз там розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист).
Вони дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости - і військову, і цивільну - спеціальними розчинами з хлором.
"Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, двері, вікна, люки, тощо", - каже Сергій Наєв.
На передовій, за його словами, обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду.
Користуватися бійці мають одноразовим посудом, що спеціально доставляють на фронт.
Утім, як розповів BBC News Україна один з військових, маски на передовій носять не всі і не постійно - в умовах снайперських обстрілів маски все ж порушують камуфляж.
Кого перевіряють на коронавірус на фронті
Також військові на Донбасі проходять лабораторні тести на COVID-19.
"Перевіряють, у першу чергу, тих, хто відповідно до своїх функціональних обов'язків, найбільше контактує як з військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців", - говорить генерал Наєв.
У зведеннях ООС віднедавна поряд з повідомленням про втрати української армії почали додавати інформацію і про випадки коронавірусу серед військових.
Якщо вірити їм, то станом на ранок 9 квітня жодного хворого на COVID-19 серед українських бійців на Донбасі немає.
Маршрути евакуації
У Командуванні об'єднаних сил також кажуть, що роблять запаси на випадок поширення епідемії на Донбасі.
Збирають дезінфектори, костюми біозахисту, рукавички, протичумні комплекти, респіратори і хірургічні маски, бахіли, фартухи, шапочки, інфрачервоні термометри, захисні окуляри, розпилювачі рідин, оприскувачі і т.д.
Мобільні госпіталі провели навчання евакуації хворих на COVID-19 - для цього розробили спеціальні маршрути.
А якщо інфікованих буде багато, то їх помістять у спеціальні місця для обсервації.
Мінімум контактів з цивільними
"Більшість необхідних контактів із цивільними службами переведено у дистанційний режим", - відзначає Сергій Наєв.
Загалом армія намагається максимально скоротити контакти військових з цивільними, які можуть переносити вірус.
Найбільше ж таких контактів може бути вже не на Донбасі, а у ППД - пунктах постійної дислокації бригад у різних регіонах України.
Через це військовим скасували відпустки, а тих, хто пішов туди раніше, медики перевіряють після повернення.
У кого виявляють симптоми - відправляють додому на самоізоляцію, їм щоденно дзвонять лікарі.
Також, за даними BBC News Україна, деяким підрозділам продовжили строки ротації на Сході України. Там, з точки зору епідемії, безпечніше.
Утім, як заявив журналіст Юрій Бутусов, ще донедавна у ППД продовжувалися шикування.
"Щодня, а в багатьох частинах і по кілька разів на день, проходять шикування всього особового складу - під різними приводами... У результаті сотні людей постійно збирають разом в тісному строю", - написав Бутусов 30 березня з посиланням на неназваних військових.
На питання про це Сергій Наєв відповів, що кількість нарад та шикувань в армії зменшили.
За даними BBC News Україна, зібрань у армії стало справді менше, а шикування, якщо і відбуваються, то лише на рівні роти - кілька десятків бійців.
Утім, бійців продовжують перевозити у переповнених вантажівках.
"Військові, що несуть службу в добовому наряді на КПП, проходять поглиблене медичне обстеження як до заступання в наряд, так і після нього", - додає генерал Наєв.
Медики у військових частинах, за його словами, чергують цілодобово.
Тих військовослужбовців, у кого з'являються симптоми COVID-19, ізолюють і вивозять до госпіталів.
Для цього в кожній частині чергує спеціальна машина швидкої допомоги.
Сергій Наєв відзначає, що загалом у казармах посилили санітарію, прибирають по кілька разів на день.
За даними Командування медичних сил, зараз у ЗСУ зафіксували 5 випадків зараження коронавірусом - всі за межами Донбасу.
Одна жінка - цивільна працівниця військової частини на Івано-Франківщині, померла.
118 військових перебувають на ізоляції чи самоізоляції.
При цьому, як каже генерал Наєв, ЗСУ залишаються цілком боєздатними: "COVID-19 не може підірвати нашу оперативну готовність. Попри пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові відбивати агресію на суші, морі чи у повітрі".
Миротворці на карантині
На карантин перейшли і українські миротворці за кордоном.
У Косово, наприклад, вони живуть в ізольованому таборі, їм звели до мінімуму контакти з місцевими.
А у Демократичній республіці Конго в екваторіальній Африці і раніше була небезпека підхопити інфекцію - вірус Ебола. Тому миротворці там вже налагодили всі процедури з антисептиками.
Зараз українські військові без потреби по службі не залишають місця дислокації й виїжджають лише на службових машинах.
Зміни в армії
Саме під час пандемії Збройні сили переживають серйозні зміни. 28 березня розділили посади головнокомандувача ЗСУ та більш адміністративну - начальника Генштабу.
Про це йшлося ще в ухваленому у 2018 році законі про нацбезпеку.
Також в армії створили нові командування:
- Командування сил підтримки,
- Командування сил логістики,
- Командування медичних сил,
- Командування військ зв'язку та кібербезпеки,
- Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Все це має покращити управління армією і чітко розподілити сфери відповідальності: хто планує операції, хто проводить підготовку сил, а хто застосовує групи військ.
Що таке Командування об'єднаних сил ЗСУ
Нове командування наразі немає стосунку до Об'єднаних сил, утворених навесні 2018 року на Донбасі замість сил АТО, хоча за рівнем стратегічно є вищим, ніж ООС.
"Командування об'єднаних сил ЗСУ - штатний орган військового управління стратегічного рівня і відповідає за проведення об'єднаних операцій на території України, а також миротворчих операцій за її межами", - пояснює Сергій Наєв.
Тобто, мова йде про єдине командування не лише армійськими підрозділами, а й, скажімо, підрозділами поліції чи Нацгвардії, якщо їх вирішать залучити до якоїсь операції.
"Відповідно до західної військової ідеології, всі оборонні чи наступальні (і навіть миротворчі) операції є об'єднаними. І в їхньому виконанні беруть участь сили та засоби як зі складу збройних сил, так і з інших сил оборони чи безпеки", - говорить генерал Наєв.
Ініціатори армійської реформи кажуть, що все це - досвід західних країн, наприклад, Німеччини, Польщі, Литви чи стратегічного командування НАТО.
Зараз новостворене командування Об'єднаних сил ще повинне доукомплектуватися і пройти злагодження.
"На кінцевому етапі підготовки ми маємо взяти участь у навчаннях та скласти своєрідний іспит на спроможність управляти угрупованнями, відповідно до замислу застосування Збройних Сил. Тоді вважатиметься, що ми готові до виконання своїх функцій як орган управління", - відзначає генерал Наєв.
Далі Генштаб вже визначатиме, які сили передавати новому командуванню і ставитиме задачі для об'єднаних операцій.
Таких операцій може бути одразу декілька та на різних напрямках.
Нинішня ж Операція об'єднаних сил на Донбасі залишається самостійною і нею продовжує керувати генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Водночас Сергій Наєв не виключає, що вже після завершення підготовки нового Командування об'єднаних сил ЗСУ, йому у підпорядкування можуть передати всі військові операції.
"Зокрема, й операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - припускає він. Для цього має вийти окреме рішення головнокомандувача ЗСУ.
А якщо ситуація на Донбасі чи інших ділянках навколо України загостриться, то передача командування військами та міжвідомчими угрупованнями Командуванню об'єднаних сил може відбутися негайно, резюмує генерал-лейтенант Наєв.
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