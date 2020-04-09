Копирайт изображения Міністерство оборони України

В української армії побільшало ворогів - до супротивника на Донбасі додався ще й коронавірус.

У Генштабі розповіли BBC News Україна, як саме борються з поширенням COVID-19 на фронті та у військових частинах.

Крім того, у ЗСУ прямо зараз проходять стратегічні реформи - були розділені посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу, а також створене нове Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Про все це BBC News Україна поговорила з генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, який очолив нове командування - саме воно координує боротьбу з коронавірусом у ЗСУ.

Карантин на передовій

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ

На Донбасі все починається з блокпостів. Зараз там розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист).

Вони дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости - і військову, і цивільну - спеціальними розчинами з хлором.

Копирайт изображения Командування медичних сил Image caption На блокпостах на Донбасі дезінфікують та перевіряють також цивільні машини

"Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, двері, вікна, люки, тощо", - каже Сергій Наєв.

На передовій, за його словами, обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду.

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ

Користуватися бійці мають одноразовим посудом, що спеціально доставляють на фронт.

Утім, як розповів BBC News Україна один з військових, маски на передовій носять не всі і не постійно - в умовах снайперських обстрілів маски все ж порушують камуфляж.

Кого перевіряють на коронавірус на фронті

Копирайт изображения Командування медичних сил

Також військові на Донбасі проходять лабораторні тести на COVID-19.

"Перевіряють, у першу чергу, тих, хто відповідно до своїх функціональних обов'язків, найбільше контактує як з військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців", - говорить генерал Наєв.

У зведеннях ООС віднедавна поряд з повідомленням про втрати української армії почали додавати інформацію і про випадки коронавірусу серед військових.

Якщо вірити їм, то станом на ранок 9 квітня жодного хворого на COVID-19 серед українських бійців на Донбасі немає.

Маршрути евакуації

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ

У Командуванні об'єднаних сил також кажуть, що роблять запаси на випадок поширення епідемії на Донбасі.

Збирають дезінфектори, костюми біозахисту, рукавички, протичумні комплекти, респіратори і хірургічні маски, бахіли, фартухи, шапочки, інфрачервоні термометри, захисні окуляри, розпилювачі рідин, оприскувачі і т.д.

Мобільні госпіталі провели навчання евакуації хворих на COVID-19 - для цього розробили спеціальні маршрути.

А якщо інфікованих буде багато, то їх помістять у спеціальні місця для обсервації.

Мінімум контактів з цивільними

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ

"Більшість необхідних контактів із цивільними службами переведено у дистанційний режим", - відзначає Сергій Наєв.

Загалом армія намагається максимально скоротити контакти військових з цивільними, які можуть переносити вірус.

Найбільше ж таких контактів може бути вже не на Донбасі, а у ППД - пунктах постійної дислокації бригад у різних регіонах України.

Копирайт изображения Командування об'єднаних сил ЗСУ Image caption Генерал Наєв каже, що армія готова виконувати завдання навіть в умовах пандемії

Через це військовим скасували відпустки, а тих, хто пішов туди раніше, медики перевіряють після повернення.

У кого виявляють симптоми - відправляють додому на самоізоляцію, їм щоденно дзвонять лікарі.

Також, за даними BBC News Україна, деяким підрозділам продовжили строки ротації на Сході України. Там, з точки зору епідемії, безпечніше.

Утім, як заявив журналіст Юрій Бутусов, ще донедавна у ППД продовжувалися шикування.

"Щодня, а в багатьох частинах і по кілька разів на день, проходять шикування всього особового складу - під різними приводами... У результаті сотні людей постійно збирають разом в тісному строю", - написав Бутусов 30 березня з посиланням на неназваних військових.

На питання про це Сергій Наєв відповів, що кількість нарад та шикувань в армії зменшили.

За даними BBC News Україна, зібрань у армії стало справді менше, а шикування, якщо і відбуваються, то лише на рівні роти - кілька десятків бійців.

Утім, бійців продовжують перевозити у переповнених вантажівках.

"Військові, що несуть службу в добовому наряді на КПП, проходять поглиблене медичне обстеження як до заступання в наряд, так і після нього", - додає генерал Наєв.

Копирайт изображения Командування медичних сил

Медики у військових частинах, за його словами, чергують цілодобово.

Тих військовослужбовців, у кого з'являються симптоми COVID-19, ізолюють і вивозять до госпіталів.

Для цього в кожній частині чергує спеціальна машина швидкої допомоги.

Сергій Наєв відзначає, що загалом у казармах посилили санітарію, прибирають по кілька разів на день.

За даними Командування медичних сил, зараз у ЗСУ зафіксували 5 випадків зараження коронавірусом - всі за межами Донбасу.

Одна жінка - цивільна працівниця військової частини на Івано-Франківщині, померла.

118 військових перебувають на ізоляції чи самоізоляції.

При цьому, як каже генерал Наєв, ЗСУ залишаються цілком боєздатними: "COVID-19 не може підірвати нашу оперативну готовність. Попри пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові відбивати агресію на суші, морі чи у повітрі".

Миротворці на карантині

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ Image caption Миротворці у ДР Конго вже звикли до карантину - там треба боятися вірусу Ебола

На карантин перейшли і українські миротворці за кордоном.

У Косово, наприклад, вони живуть в ізольованому таборі, їм звели до мінімуму контакти з місцевими.

А у Демократичній республіці Конго в екваторіальній Африці і раніше була небезпека підхопити інфекцію - вірус Ебола. Тому миротворці там вже налагодили всі процедури з антисептиками.

Зараз українські військові без потреби по службі не залишають місця дислокації й виїжджають лише на службових машинах.

Зміни в армії

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ Image caption Структуру ЗСУ змінили - тепер там з'явилися нові командування

Саме під час пандемії Збройні сили переживають серйозні зміни. 28 березня розділили посади головнокомандувача ЗСУ та більш адміністративну - начальника Генштабу.

Про це йшлося ще в ухваленому у 2018 році законі про нацбезпеку.

Також в армії створили нові командування:

Командування сил підтримки,

Командування сил логістики,

Командування медичних сил,

Командування військ зв'язку та кібербезпеки,

Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Все це має покращити управління армією і чітко розподілити сфери відповідальності: хто планує операції, хто проводить підготовку сил, а хто застосовує групи військ.

Що таке Командування об'єднаних сил ЗСУ

Копирайт изображения Командування об'єднаних сил ЗСУ Image caption Генерал-лейтенант Сергій Наєв був заступником начальника Генштабу, а віднедавна - командувач Об'єднаних сил ЗСУ

Нове командування наразі немає стосунку до Об'єднаних сил, утворених навесні 2018 року на Донбасі замість сил АТО, хоча за рівнем стратегічно є вищим, ніж ООС.

"Командування об'єднаних сил ЗСУ - штатний орган військового управління стратегічного рівня і відповідає за проведення об'єднаних операцій на території України, а також миротворчих операцій за її межами", - пояснює Сергій Наєв.

Тобто, мова йде про єдине командування не лише армійськими підрозділами, а й, скажімо, підрозділами поліції чи Нацгвардії, якщо їх вирішать залучити до якоїсь операції.

"Відповідно до західної військової ідеології, всі оборонні чи наступальні (і навіть миротворчі) операції є об'єднаними. І в їхньому виконанні беруть участь сили та засоби як зі складу збройних сил, так і з інших сил оборони чи безпеки", - говорить генерал Наєв.

Ініціатори армійської реформи кажуть, що все це - досвід західних країн, наприклад, Німеччини, Польщі, Литви чи стратегічного командування НАТО.

Копирайт изображения Генштаб ЗСУ

Зараз новостворене командування Об'єднаних сил ще повинне доукомплектуватися і пройти злагодження.

"На кінцевому етапі підготовки ми маємо взяти участь у навчаннях та скласти своєрідний іспит на спроможність управляти угрупованнями, відповідно до замислу застосування Збройних Сил. Тоді вважатиметься, що ми готові до виконання своїх функцій як орган управління", - відзначає генерал Наєв.

Далі Генштаб вже визначатиме, які сили передавати новому командуванню і ставитиме задачі для об'єднаних операцій.

Таких операцій може бути одразу декілька та на різних напрямках.

Нинішня ж Операція об'єднаних сил на Донбасі залишається самостійною і нею продовжує керувати генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Водночас Сергій Наєв не виключає, що вже після завершення підготовки нового Командування об'єднаних сил ЗСУ, йому у підпорядкування можуть передати всі військові операції.

"Зокрема, й операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - припускає він. Для цього має вийти окреме рішення головнокомандувача ЗСУ.

А якщо ситуація на Донбасі чи інших ділянках навколо України загостриться, то передача командування військами та міжвідомчими угрупованнями Командуванню об'єднаних сил може відбутися негайно, резюмує генерал-лейтенант Наєв.

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