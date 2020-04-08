Чи справді на Миколаївщині немає коронавірусу?

Копирайт изображения facebook.com/phc.org.ua/ Image caption Миколаївська область виділяється на мапі Центру громадського здоров'я України

У Миколаївській області досі офіційно немає жодного випадку коронавірусу. А місцева влада звітує про ефективні та злагоджені заходи з профілактики захворювання.

Проте в області вже понад тиждень триває протистояння між облрадою та облдержадміністрацією.

А феноменом Миколаївщини вже зацікавилися в міністерстві охорони здоров'я, де хочуть перевірити область.

Один все ж є?

За даними оперативного штабу щодо протидії коронавірусу на Миколаївщині, станом на 8 квітня з підозрою на COVID-19 звернулася 71 людина, у 68 з них захворювання не підтвердили, 3 проби - в роботі. Ще 61 людина - у лікарнях з симптомами коронавірусу.

Але офіційно ні в кого з них коронавірус поки не підтверджений.

Крім того, за даними штабу, з-за кордону до області приїхали 2 037 людей. З них 951 - пройшли курс самоізоляції, і їх зняли з обліку. Ще 1 086 людей перебувають на самоізоляції під постійним медико-санітарним контролем. Для цього створили 24 рейдові бригади, які регулярно відвідують домівки ізольованих.

Проте за даними Центру громадського здоров'я України, один випадок захворювання на коронавірус у Миколаївській області все ж таки був - 28 березня.

Головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко розповів, що захворів 59-річний житель Миколаєва. Але за допомогою і діагностуванням він звернувся не до миколаївських лікарів, а до Києва.

"Цей випадок не у нас був зареєстрований, а у Києві, згідно з чинним законодавством та розпорядком реєстрації інфекційних хворих. Лабораторне дослідження йому було проведено і там, і тут. І в нашій лабораторії, і в їхній був позитивний результат, але зареєстрований випадок у Києві, хоча хворий - житель Миколаєва", - розповів пан Клочко.

За його словами, хворий уже одужав. На додаткові запитання кореспондента Володимир Клочко не відповів, сказав лише, що всю необхідну профілактику провели. Але не уточнив, яку саме.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Комунальниця проводить дезінфекцію

Перевірка МОЗ

На брифінгу 7 квітня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що МОЗ ретельно перевірить ситуацію на Миколаївщині, зокрема - чи не порушують там алгоритми тестування.

"Випадки підозр зареєстровані в усіх регіонах. Водночас жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області. Тому сьогодні працюють бригади медичних працівників, до складу яких входять представники МОЗ, НСЗУ, Державної служби надзвичайних ситуацій, а також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях. Феномен Миколаївської області буде детально розглянутий, чому там не зареєстровано жодного випадку. Чи це реальна картина, чи десь є порушення алгоритмів", - цитує "Укрінформ" Віктора Ляшка.

Крім того, в області вже більше тижня триває конфлікт між обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Облрада vs ОДА

Голова облради Вікторія Москаленко каже, що ОДА вже 10 днів не виконує рішення облради, ухвалене на позачерговій сесії в березні, щодо виділення 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом: "Єдиним зрушенням сьогодні (7 квітня - Ред.) є лист від ОДА на 11 сторінок з поясненням причин невиконання рішення".

Пані Москаленко заявляє, що управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА досі не зібрало інформацію про кількість медичних працівників, яких необхідно підвозити до лікарень. Крім того, головний лікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб поскаржився, що станом на 7 квітня виникли проблеми з виплатою заробітної платні лікарям та іншим медичним працівникам.

Миколаївська ОДА заявляє, що рішення облради ухвалили з порушеннями, а отже - його неможливо виконати.

Свою позицію ОДА виклала на сторінці у Facebook і пропонує облраді доопрацювати своє рішення та провести ще одну позачергову сесію, щоби ухвалити запропоновані ОДА рішення.

Рішення облради щодо виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, через яке виникло протистояння, ухвалили ще 27 березня.

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Протизастудні та антибіотики

Мешканці Миколаєва кажуть, що протестуватися на коронавірус тут не так просто.

Юлія живе в Миколаєві разом з сестрою, обом жінка стало зле у п'ятницю, 3 квітня. Дівчата відчули біль у горлі, підвищення температури, ломоту в тілі. Сімейний лікар телефоном порадив їм кілька протизастудних препаратів та антибіотики.

"Лікар нам сказав прийти в понеділок, якщо самопочуття погіршиться, - говорить Юлія. - Ні про госпіталізацію, ні про тест мова взагалі не йшла. Щоправда, лікар запитав, чи були ми за кордоном і чи контактували з кимось з інфікованих. Ми не контактували ні з ким близько 2-х тижнів, а за кордоном взагалі не були. Зараз біль у горлі начебто пройшов, але температура вже днів п'ять коливається в межах 37 - 37,5 градусів і ломить тіло. Плануємо самі йти до поліклініки. Якщо запропонують тест на коронавірус - зробимо його, аби хоча б для себе знати, що з нами".

8 квітня Юлія з сестрою таки відвідали лікаря, але той сказав, що їхні симптоми не відповідають Covid-19 і прописав ліки.

Тест не робили.

Те, що тести роблять далеко не всім охочим, підтвердив і головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Проте він стверджує, що самих тестів достатньо.

"Ми отримали для лікувальної мережі 5 тисяч швидких тестів і ще є тест-системи ПЛР, яких вистачить на 8 - 10 тисяч досліджень, - говорить Володимир Клочко. - Швидкі тести проводять лише за призначеннями лікарів. ПЛР- тести ми також робимо людям, які мають в тому необхідність за своїм діагнозом, у яких є підозра на коронавірус, особам, які контактували з хворими. Також відучора прийняте рішення, що ми будемо досліджувати хворих з підозрою на пневмонію".

Щодо пневмонії, то за даними Головного санітарного лікаря Миколаївщини Володимира Клочка, хворих в області не більше, ніж у минулі роки.

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